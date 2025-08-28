Diamond League Finals In Zurich Day 2 Live Updates: Neeraj Chopra In Action, Noah Lyles Competes In 200m Final

Day 2 of Diamond League Finals Zurich promises high-octane action with Neeraj Chopra, Noah Lyles, Femke Bol, and more in the hunt for glory.

Sprinter Noah Lyles competes In 200m Final | Photo: AP/Matthias Schrader
Hello and welcome to the live blog for Diamond League Finals Zurich – Day 2 Live Updates. After an action-packed Day 1, where Armand Duplantis dominated the pole vault to claim his fifth straight Diamond Trophy, Joe Kovacs secured his fourth shot put crown, and Katie Moon and Nicola Olyslagers impressed in their respective events, Zurich is buzzing with excitement. Day 2 promises even more thrills with finals across 26 events, featuring the world’s best athletes in track and field. India’s Neeraj Chopra will compete in the men’s javelin throw final starting at 11:15 PM IST, while stars like Noah Lyles, Julien Alfred, and Femke Bol aim to flex their title-winning form just two weeks ahead of the World Athletics Championships in Tokyo. Follow all the build-up, live action, and reactions here as the Diamond League Finals continue.
LIVE UPDATES

Diamond League Final LIVE Updates And Results, Zurich Day 2: On The Zurich Track Tonight

Discus Throw Men's Final – 9:00 PM

Discus Throw Women's Final – 9:00 PM

High Jump Men's Final – 9:23 PM

Triple Jump Men's Final – 9:49 PM

Triple Jump Women's Final – 9:49 PM

400m Women Final – 10:04 PM

400m Men's Final – 10:12 PM

3000m Women's Final – 10:19 PM

100m Hurdles Women's Final – 10:38 PM

3000m Steeplechase Men's Final – 10:47 PM

110m Hurdles Men's Final – 11:04 PM

1500m Women's Final – 11:10 PM

Javelin Throw Men's Final – 11:15 PM

Javelin Throw Women's Final – 11:15 PM

1500m Men's Final – 11:20 PM

100m Women's Final – 11:32 PM

3000m Steeplechase Women's Final – 11:39 PM

100m Men's Final – 11:57 PM

400m Hurdles Women's Final – 12:05 AM

Long Jump Women's Final – 12:10 AM

400m Hurdles Men's Final – 12:14 AM

3000m Men's Final – 12:22 AM

800m Women's Final – 12:39 AM

800m Men's Final – 12:50 AM

200m Women's Final – 1:00 AM

200m Men's Final – 1:09 AM

Diamond League Finals LIVE Updates And Results, Zurich Day 2: Hello!

Hello folks, we’re back with another live blog, and it’s packed with track and field fireworks. Stick around as Zurich hosts Day 2 of the Diamond League Final, where champions will be crowned and records could tumble.

