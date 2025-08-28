Diamond League Final LIVE Updates And Results, Zurich Day 2: On The Zurich Track Tonight
Discus Throw Men's Final – 9:00 PM
Discus Throw Women's Final – 9:00 PM
High Jump Men's Final – 9:23 PM
Triple Jump Men's Final – 9:49 PM
Triple Jump Women's Final – 9:49 PM
400m Women Final – 10:04 PM
400m Men's Final – 10:12 PM
3000m Women's Final – 10:19 PM
100m Hurdles Women's Final – 10:38 PM
3000m Steeplechase Men's Final – 10:47 PM
110m Hurdles Men's Final – 11:04 PM
1500m Women's Final – 11:10 PM
Javelin Throw Men's Final – 11:15 PM
Javelin Throw Women's Final – 11:15 PM
1500m Men's Final – 11:20 PM
100m Women's Final – 11:32 PM
3000m Steeplechase Women's Final – 11:39 PM
100m Men's Final – 11:57 PM
400m Hurdles Women's Final – 12:05 AM
Long Jump Women's Final – 12:10 AM
400m Hurdles Men's Final – 12:14 AM
3000m Men's Final – 12:22 AM
800m Women's Final – 12:39 AM
800m Men's Final – 12:50 AM
200m Women's Final – 1:00 AM
200m Men's Final – 1:09 AM
Diamond League Finals LIVE Updates And Results, Zurich Day 2: Hello!
Hello folks, we’re back with another live blog, and it’s packed with track and field fireworks. Stick around as Zurich hosts Day 2 of the Diamond League Final, where champions will be crowned and records could tumble.