India Commonwealth Games 2026 Schedule: Full List Of Events, Dates And Athletes To Watch In Glasgow

India will compete with 126 athletes across eight able-bodied sports and five para disciplines at CWG 2026 Glasgow
Neeraj Chopra, Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain headline India's medal hopes
Athletics, boxing, weightlifting, swimming and para sports will be key events for India
The 2026 Commonwealth Games will be held in Glasgow, Scotland, from July 23 to August 2, with athletes from across the Commonwealth competing in 215 medal events across 10 sports.
India will send 126 athletes, competing across eight able-bodied sports and five para disciplines at the Commonwealth Games 2026 in Glasgow.
Olympic and world champion Neeraj Chopra, Olympic silver medallist Mirabai Chanu, Olympic bronze medallist Lovlina Borgohain and several other Indian stars will lead India's medal challenge.
Athletics will once again be the biggest medal programme, while boxing, weightlifting, swimming and judo are also expected to play a key role in India's campaign.
India's Commonwealth Games 2026 Glasgow Schedule: Full List Of Events, Dates And Athletes In Action
Athletics
Track Events
July 27, Monday
Men's 100m – Gurindervir Singh (Heat)
Men's 110m hurdles – Tejas Shirse (Heat)
Men's 400m hurdles – Yashas Palaksha, Santhosh Kumar Tamilarasan (Heat)
Women's 10,000m Race Walk – Final
July 28, Tuesday
Men's 200m – Animesh Kujur (Heat)
Men's 400m – Vishal Thennarasu Kayalvizhi, Rajesh Ramesh (Heat)
Men's 10,000m - Final
Women's 400m – Rashdeep Kaur, Ansa Babu, Neeru Pathak (Heat)
July 29, Wednesday
Men's 200m - Semi-final
Women's 3000m Steeplechase - Semi-final
July 30, Thursday
Women's 5000m – Parul Chaudhary (Heat)
July 31, Friday
Mixed 4x400m Relay
Field Events
July 27, Monday
Men's High Jump – Sarvesh Anil Kushare, Adarsh Ram J (Qualification/Final)
Men's Long Jump – Murali Sreeshankar, Lokesh Sathyanathan (Qualification)
Women's High Jump – Pooja Singh (Qualification)
July 28, Tuesday
Women's Shot Put – Manpreet Kaur (Qualification/Final)
Women's Discus Throw – Seema Punia, Nidhi Rani (Qualification/Final)
July 29, Wednesday
Men's Shot Put – Samardeep Singh Gill, Tajinderpal Singh Toor (Qualification)
July 30, Thursday
Men's Pole Vault – Dev Meena, Kuldeep Kumar (Qualification)
Men's Triple Jump – Praveen Chithravel, Selva Prabhu (Qualification)
Men's Javelin Throw – Neeraj Chopra, Rohit Yadav, Yash Vir Singh (Qualification)
Men's Decathlon – Tejaswin Shankar
July 30, Thursday
100m
Long Jump
Shot Put
High Jump
400m
July 31, Friday
110m Hurdles
Discus Throw
Pole Vault
Javelin Throw
1500m
Para Athletics
July 27, Monday
Men's T37/38 100m – Round 1
Women's T37/38 100m – Round 1
Women's Shot Put F55-57 – Final
Women's T37/38 100m – Final
Men's 1500m T20 – Final
Men's T37/38 100m – Final
July 28, Tuesday
Men's Long Jump T20 – Final
July 29, Wednesday
Men's 100m T11/12 – Round 1
Men's 100m T45-47 – Round 1
Women's Discus Throw F42-44/61-64 – Final
Women's 1500m T53/54 – Final
Men's 100m T45-47 – Final
Men's Discus Throw F42-44/61-64 – Final
July 30, Thursday
Women's 100m T45-47 – Round 1
Women's 100m T45-47 – Final
Men's 100m T11/12 – Final
July 31, Friday
Women's 200m T37/38 – Round 1
Women's 400m T53/54 – Round 1
Women's Long Jump T37/38 – Final
August 1, Saturday
Men's Shot Put F55-57 – Final
Men's 1500m T53/54 – Final
Women's 200m T37/38 – Final
Women's 400m T53/54 – Final
Boxing
Men's Boxing
55kg – Jedumani Singh (Round of 32, July 24, Friday)
60kg – Sachin Siwach (Round of 32, July 25, Saturday)
65kg – Aditya Pratap Singh (Round of 32, July 25, Saturday)
70kg – Sumit Kundu (Round of 32, July 24, Friday)
80kg – Ankush Ankush (Round of 32, July 25, Saturday)
90kg – Kapil Pokhariya (Round of 16, July 26, Sunday)
+90kg – Narender Berwal (Round of 16, July 26, Sunday)
Women's Boxing
51kg – Sakshi Choudhary (Round of 16, July 27, Monday)
54kg – Preeti Pawar (Round of 16, July 24, Friday)
57kg – Jasmine Lamboria (Round of 32, July 24, Friday)
60kg – Priya Ghanghas (Round of 16, July 24, Friday)
65kg – Parveen Hooda (Round of 16, July 25, Saturday)
70kg – Arundhati Choudhary (Round of 16, July 25, Saturday)
75kg – Lovlina Borgohain (Round of 16, July 25, Saturday)
Artistic Gymnastics
Men's Artistic Gymnastics
Team Final & Individual Qualification – July 24, Friday
Tapan Mohanty
Tapeshwarnath Das
Swatish KP
Yogeshwar Singh
Women's Artistic Gymnastics
Team Final & Individual Qualification – July 25, Saturday
Pranati Nayak
Nishka Agarwal
Eshita Rewale
Protistha Samanta
Judo
July 31, Friday
Women's -48kg – Preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals, repechage & medal contests
Women's -52kg – Preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals, repechage & medal contests
Women's -57kg – Preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals, repechage & medal contests
Men's -60kg – Preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals, repechage & medal contests
Men's -66kg – Preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals, repechage & medal contests
August 1, Saturday
Women's -63kg – Preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals, repechage & medal contests
Women's -70kg – Preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals, repechage & medal contests
Men's -73kg – Preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals, repechage & medal contests
Men's -81kg – Preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals, repechage & medal contests
Men's -90kg – Preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals, repechage & medal contests
August 2, Sunday
Women's -78kg – Preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals, repechage & medal contests
Women's +78kg – Preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals, repechage & medal contests
Men's -100kg – Preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals, repechage & medal contests
Men's +100kg – Preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals, repechage & medal contests