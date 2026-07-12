India Commonwealth Games 2026 Schedule: Full List Of Events, Dates And Athletes To Watch In Glasgow

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Outlook Sports Desk
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Here's the day-by-day schedule for the Commonwealth Games 2026, taking place from July 23 to August 2, featuring Indian athletes competing across their respective sports at the 215-medal event spectacle in Glasgow

India Commonwealth Games 2026 Schedule: Full List Of Events, Dates And Athletes To Watch In Glasgow
Mirabai Chanu reaffirmed her status as Indian weighlifting's flag-bearer. Photo: File/PTI
Summary of this article

  • India will compete with 126 athletes across eight able-bodied sports and five para disciplines at CWG 2026 Glasgow

  • Neeraj Chopra, Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain headline India's medal hopes

  • Athletics, boxing, weightlifting, swimming and para sports will be key events for India

The 2026 Commonwealth Games will be held in Glasgow, Scotland, from July 23 to August 2, with athletes from across the Commonwealth competing in 215 medal events across 10 sports.

India will send 126 athletes, competing across eight able-bodied sports and five para disciplines at the Commonwealth Games 2026 in Glasgow.

Olympic and world champion Neeraj Chopra, Olympic silver medallist Mirabai Chanu, Olympic bronze medallist Lovlina Borgohain and several other Indian stars will lead India's medal challenge.

Athletics will once again be the biggest medal programme, while boxing, weightlifting, swimming and judo are also expected to play a key role in India's campaign.

Below is the complete sport-wise schedule for Indian athletes at the Commonwealth Games 2026.

Check Full CWG 2026 Schedule

India's Commonwealth Games 2026 Glasgow Schedule: Full List Of Events, Dates And Athletes In Action

Athletics

Track Events

July 27, Monday

  • Men's 100m – Gurindervir Singh (Heat)

  • Men's 110m hurdles – Tejas Shirse (Heat)

  • Men's 400m hurdles – Yashas Palaksha, Santhosh Kumar Tamilarasan (Heat)

  • Women's 10,000m Race Walk – Final

July 28, Tuesday

  • Men's 200m – Animesh Kujur (Heat)

  • Men's 400m – Vishal Thennarasu Kayalvizhi, Rajesh Ramesh (Heat)

  • Men's 10,000m - Final

  • Women's 400m – Rashdeep Kaur, Ansa Babu, Neeru Pathak (Heat)

July 29, Wednesday

  • Men's 200m - Semi-final

  • Women's 3000m Steeplechase - Semi-final

July 30, Thursday

  • Women's 5000m – Parul Chaudhary (Heat)

July 31, Friday

  • Mixed 4x400m Relay

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Field Events

July 27, Monday

  • Men's High Jump – Sarvesh Anil Kushare, Adarsh Ram J (Qualification/Final)

  • Men's Long Jump – Murali Sreeshankar, Lokesh Sathyanathan (Qualification)

  • Women's High Jump – Pooja Singh (Qualification)

July 28, Tuesday

  • Women's Shot Put – Manpreet Kaur (Qualification/Final)

  • Women's Discus Throw – Seema Punia, Nidhi Rani (Qualification/Final)

July 29, Wednesday

  • Men's Shot Put – Samardeep Singh Gill, Tajinderpal Singh Toor (Qualification)

July 30, Thursday

  • Men's Pole Vault – Dev Meena, Kuldeep Kumar (Qualification)

  • Men's Triple Jump – Praveen Chithravel, Selva Prabhu (Qualification)

  • Men's Javelin Throw – Neeraj Chopra, Rohit Yadav, Yash Vir Singh (Qualification)

Men's Decathlon – Tejaswin Shankar

July 30, Thursday

  • 100m

  • Long Jump

  • Shot Put

  • High Jump

  • 400m

July 31, Friday

  • 110m Hurdles

  • Discus Throw

  • Pole Vault

  • Javelin Throw

  • 1500m

Para Athletics

July 27, Monday

  • Men's T37/38 100m – Round 1

  • Women's T37/38 100m – Round 1

  • Women's Shot Put F55-57 – Final

  • Women's T37/38 100m – Final

  • Men's 1500m T20 – Final

  • Men's T37/38 100m – Final

July 28, Tuesday

  • Men's Long Jump T20 – Final

July 29, Wednesday

  • Men's 100m T11/12 – Round 1

  • Men's 100m T45-47 – Round 1

  • Women's Discus Throw F42-44/61-64 – Final

  • Women's 1500m T53/54 – Final

  • Men's 100m T45-47 – Final

  • Men's Discus Throw F42-44/61-64 – Final

July 30, Thursday

  • Women's 100m T45-47 – Round 1

  • Women's 100m T45-47 – Final

  • Men's 100m T11/12 – Final

July 31, Friday

  • Women's 200m T37/38 – Round 1

  • Women's 400m T53/54 – Round 1

  • Women's Long Jump T37/38 – Final

August 1, Saturday

  • Men's Shot Put F55-57 – Final

  • Men's 1500m T53/54 – Final

  • Women's 200m T37/38 – Final

  • Women's 400m T53/54 – Final

Boxing

Men's Boxing

  • 55kg – Jedumani Singh (Round of 32, July 24, Friday)

  • 60kg – Sachin Siwach (Round of 32, July 25, Saturday)

  • 65kg – Aditya Pratap Singh (Round of 32, July 25, Saturday)

  • 70kg – Sumit Kundu (Round of 32, July 24, Friday)

  • 80kg – Ankush Ankush (Round of 32, July 25, Saturday)

  • 90kg – Kapil Pokhariya (Round of 16, July 26, Sunday)

  • +90kg – Narender Berwal (Round of 16, July 26, Sunday)

Women's Boxing

  • 51kg – Sakshi Choudhary (Round of 16, July 27, Monday)

  • 54kg – Preeti Pawar (Round of 16, July 24, Friday)

  • 57kg – Jasmine Lamboria (Round of 32, July 24, Friday)

  • 60kg – Priya Ghanghas (Round of 16, July 24, Friday)

  • 65kg – Parveen Hooda (Round of 16, July 25, Saturday)

  • 70kg – Arundhati Choudhary (Round of 16, July 25, Saturday)

  • 75kg – Lovlina Borgohain (Round of 16, July 25, Saturday)

Artistic Gymnastics

Men's Artistic Gymnastics

  • Team Final & Individual Qualification – July 24, Friday

  • Tapan Mohanty

  • Tapeshwarnath Das

  • Swatish KP

  • Yogeshwar Singh

Women's Artistic Gymnastics

  • Team Final & Individual Qualification – July 25, Saturday

  • Pranati Nayak

  • Nishka Agarwal

  • Eshita Rewale

  • Protistha Samanta

Judo

July 31, Friday

  • Women's -48kg – Preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals, repechage & medal contests

  • Women's -52kg – Preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals, repechage & medal contests

  • Women's -57kg – Preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals, repechage & medal contests

  • Men's -60kg – Preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals, repechage & medal contests

  • Men's -66kg – Preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals, repechage & medal contests

August 1, Saturday

  • Women's -63kg – Preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals, repechage & medal contests

  • Women's -70kg – Preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals, repechage & medal contests

  • Men's -73kg – Preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals, repechage & medal contests

  • Men's -81kg – Preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals, repechage & medal contests

  • Men's -90kg – Preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals, repechage & medal contests

August 2, Sunday

  • Women's -78kg – Preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals, repechage & medal contests

  • Women's +78kg – Preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals, repechage & medal contests

  • Men's -100kg – Preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals, repechage & medal contests

  • Men's +100kg – Preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals, repechage & medal contests

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