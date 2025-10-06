Super League Kerala 2025 Live Streaming: Updated Points Table, All Results And Fixtures - All You Need To Know

Super League Kerala is back for its second edition as six teams from the coastal state go up against each other to clinch the trophy. The second season promises to bring more top notch football action from the state of Kerala. The opening ceremony for the second edition was held at Al Ahli Sports Hall, Al Nahda, Dubai.
Six teams - Calicut FC, Forca Kochi, Malappuram FC, Thrissur Magic FC, Thiruvananthapuram Kombans FC, Kannur Warriors FC - will be in action with each side allowed only four foreign players in the starting XI.
Super League Kerala Format
Super League Kerala's second season runs from October 2, 2025, to December 14, 2025, spanning two months. It features a double round-robin group stage with the top four teams going to single-leg knockout semifinals followed by the final on December 14. Matches kick off at 7:30 PM IST and are held across six venues representing each franchise's region.
Super League Kerala Points Table
|Rank
|Team
|Matches
|Win
|Draw
|Loss
|GD
|Points
|1
|Kannur Warriors
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|2
|Calicut
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|3
|Malappuram
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|4
|Thiruvananthapuram Kombans
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|5
|Forca Kochi
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|6
|Thrissur Magic
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
Super League Kerala Fixtures And Results
October 2, 2025: Calicut FC 2-1 Forca Kochi at EMS Corporation Stadium, Kozhikode
October 3, 2025: Malappuram FC 1-0 Thrissur Magic FC at Payyanad Stadium, Manjer
October 5, 2025: Thiruvananthapuram Kombans FC 2-3 Kannur Warriors FC at Chandrasekharan Nair Stadium, Thiruvananthapuram
October 10, 2025: Thiruvananthapuram Kombans FC vs Forca Kochi at Chandrasekharan Nair Stadium, Thiruvananthapuram
October 11, 2025: Calicut FC vs Thrissur Magic FC at EMS Corporation Stadium, Kozhikode
October 12, 2025: Malappuram FC vs Kannur Warriors FC at Payyanad Stadium, Manjeri
October 17, 2025: Kannur Warriors FC vs Calicut FC at Jawahar Municipal Stadium, Kannur
October 19, 2025: Thrissur Magic FC vs Forca Kochi at Corporation Stadium, Thrissur
October 20, 2025: Malappuram FC vs Thiruvananthapuram Kombans FC at Payyanad Stadium, Manjeri
October 23, 2025: Thrissur Magic FC vs Kannur Warriors FC at Corporation Stadium, Thrissur
October 24, 2025: Calicut FC vs Thiruvananthapuram Kombans FC at EMS Corporation Stadium, Kozhikode
October 27, 2025: Forca Kochi vs Malappuram FC at Maharajas College Stadium, Kochi
October 28, 2025: Thiruvananthapuram Kombans FC vs Thrissur Magic FC at Chandrasekharan Nair Stadium, Thiruvananthapuram
October 31, 2025: Kannur Warriors FC vs Forca Kochi at Jawahar Municipal Stadium, Kannur
November 2, 2025: Malappuram FC vs Calicut FC at Payyanad Stadium, Manjeri
November 6, 2025: Forca Kochi vs Calicut FC at Maharajas College Stadium, Kochi
November 7, 2025: Kannur Warriors FC vs Thiruvananthapuram Kombans FC at Jawahar Municipal Stadium, Kannur
November 9, 2025: Thrissur Magic FC vs Malappuram FC at Corporation Stadium, Thrissur
November 12, 2025: Forca Kochi vs Thiruvananthapuram Kombans FC at Maharajas College Stadium, Kochi
November 13, 2025: Kannur Warriors FC vs Malappuram FC at Jawahar Municipal Stadium, Kannur
November 14, 2025: Thrissur Magic FC vs Calicut FC at Corporation Stadium, Thrissur
November 19, 2025: Calicut FC vs Kannur Warriors FC at EMS Corporation Stadium, Kozhikode
November 20, 2025: Thiruvananthapuram Kombans FC vs Malappuram FC at Chandrasekharan Nair Stadium, Thiruvananthapuram
November 21, 2025: Forca Kochi vs Thrissur Magic FC at Maharajas College Stadium, Kochi
November 23, 2025: Thiruvananthapuram Kombans FC vs Calicut FC at Chandrasekharan Nair Stadium, Thiruvananthapuram
November 25, 2025: Malappuram FC vs Forca Kochi at Payyanad Stadium, Manjeri
November 26, 2025: Kannur Warriors FC vs Thrissur Magic FC at Jawahar Municipal Stadium, Kannur
November 28, 2025: Calicut FC vs Malappuram FC at EMS Corporation Stadium, Kozhikode
November 30, 2025: Forca Kochi vs Kannur Warriors FC at Maharajas College Stadium, Kochi
December 1, 2025: Thrissur Magic FC vs Thiruvananthapuram Kombans FC at Corporation Stadium, Thrissur
December 5, 2025: Semi-Final 1 (1st vs 4th) at TBD
December 7, 2025: Semi-Final 2 (2nd vs 3rd) at TBD
December 14, 2025: Final at TBD
Super League Kerala Live Streaming
Super League Kerala matches can be watched on TV onSony Sports Ten 2 and DD Malayalam (across India). Sports.com will live stream the matches. Live streaming will also be available on the official Super League Kerala YouTube channel for highlights, interviews, and select coverage.