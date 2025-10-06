Super League Kerala 2025 Live Streaming: Updated Points Table, All Results And Fixtures - All You Need To Know

Super League Kerala is back for its second edition as six teams from the coastal state go up against each other to clinch the trophy. The second season promises to bring more top notch football action from the state of Kerala. The opening ceremony for the second edition was held at Al Ahli Sports Hall, Al Nahda, Dubai.

Six teams - Calicut FC, Forca Kochi, Malappuram FC, Thrissur Magic FC, Thiruvananthapuram Kombans FC, Kannur Warriors FC - will be in action with each side allowed only four foreign players in the starting XI.

Super League Kerala Format

Super League Kerala's second season runs from October 2, 2025, to December 14, 2025, spanning two months. It features a double round-robin group stage with the top four teams going to single-leg knockout semifinals followed by the final on December 14. Matches kick off at 7:30 PM IST and are held across six venues representing each franchise's region.

Super League Kerala Points Table

Rank Team Matches Win Draw Loss GD Points
1 Kannur Warriors 1 1 0 0 1 3
2 Calicut 1 1 0 0 1 3
3 Malappuram 1 1 0 0 1 3
4 Thiruvananthapuram Kombans 1 0 0 1 -1 0
5 Forca Kochi 1 0 0 1 -1 0
6 Thrissur Magic 1 0 0 1 -1 0

Super League Kerala Fixtures And Results

  • October 2, 2025: Calicut FC 2-1 Forca Kochi at EMS Corporation Stadium, Kozhikode

  • October 3, 2025: Malappuram FC 1-0 Thrissur Magic FC at Payyanad Stadium, Manjer

  • October 5, 2025: Thiruvananthapuram Kombans FC 2-3 Kannur Warriors FC at Chandrasekharan Nair Stadium, Thiruvananthapuram

  • October 10, 2025: Thiruvananthapuram Kombans FC vs Forca Kochi at Chandrasekharan Nair Stadium, Thiruvananthapuram

  • October 11, 2025: Calicut FC vs Thrissur Magic FC at EMS Corporation Stadium, Kozhikode

  • October 12, 2025: Malappuram FC vs Kannur Warriors FC at Payyanad Stadium, Manjeri

  • October 17, 2025: Kannur Warriors FC vs Calicut FC at Jawahar Municipal Stadium, Kannur

  • October 19, 2025: Thrissur Magic FC vs Forca Kochi at Corporation Stadium, Thrissur

  • October 20, 2025: Malappuram FC vs Thiruvananthapuram Kombans FC at Payyanad Stadium, Manjeri

  • October 23, 2025: Thrissur Magic FC vs Kannur Warriors FC at Corporation Stadium, Thrissur

  • October 24, 2025: Calicut FC vs Thiruvananthapuram Kombans FC at EMS Corporation Stadium, Kozhikode

  • October 27, 2025: Forca Kochi vs Malappuram FC at Maharajas College Stadium, Kochi

  • October 28, 2025: Thiruvananthapuram Kombans FC vs Thrissur Magic FC at Chandrasekharan Nair Stadium, Thiruvananthapuram

  • October 31, 2025: Kannur Warriors FC vs Forca Kochi at Jawahar Municipal Stadium, Kannur

  • November 2, 2025: Malappuram FC vs Calicut FC at Payyanad Stadium, Manjeri

  • November 6, 2025: Forca Kochi vs Calicut FC at Maharajas College Stadium, Kochi

  • November 7, 2025: Kannur Warriors FC vs Thiruvananthapuram Kombans FC at Jawahar Municipal Stadium, Kannur

  • November 9, 2025: Thrissur Magic FC vs Malappuram FC at Corporation Stadium, Thrissur

  • November 12, 2025: Forca Kochi vs Thiruvananthapuram Kombans FC at Maharajas College Stadium, Kochi

  • November 13, 2025: Kannur Warriors FC vs Malappuram FC at Jawahar Municipal Stadium, Kannur

  • November 14, 2025: Thrissur Magic FC vs Calicut FC at Corporation Stadium, Thrissur

  • November 19, 2025: Calicut FC vs Kannur Warriors FC at EMS Corporation Stadium, Kozhikode

  • November 20, 2025: Thiruvananthapuram Kombans FC vs Malappuram FC at Chandrasekharan Nair Stadium, Thiruvananthapuram

  • November 21, 2025: Forca Kochi vs Thrissur Magic FC at Maharajas College Stadium, Kochi

  • November 23, 2025: Thiruvananthapuram Kombans FC vs Calicut FC at Chandrasekharan Nair Stadium, Thiruvananthapuram

  • November 25, 2025: Malappuram FC vs Forca Kochi at Payyanad Stadium, Manjeri

  • November 26, 2025: Kannur Warriors FC vs Thrissur Magic FC at Jawahar Municipal Stadium, Kannur

  • November 28, 2025: Calicut FC vs Malappuram FC at EMS Corporation Stadium, Kozhikode

  • November 30, 2025: Forca Kochi vs Kannur Warriors FC at Maharajas College Stadium, Kochi

  • December 1, 2025: Thrissur Magic FC vs Thiruvananthapuram Kombans FC at Corporation Stadium, Thrissur

  • December 5, 2025: Semi-Final 1 (1st vs 4th) at TBD

  • December 7, 2025: Semi-Final 2 (2nd vs 3rd) at TBD

  • December 14, 2025: Final at TBD

Super League Kerala Live Streaming

Super League Kerala matches can be watched on TV onSony Sports Ten 2 and DD Malayalam (across India). Sports.com will live stream the matches. Live streaming will also be available on the official Super League Kerala YouTube channel for highlights, interviews, and select coverage.

