Galatasaray Vs Liverpool LIVE Score, Champions League: Reds Seek Revenge In Istanbul Knockout Clash

Galatasaray vs Liverpool Live Score, UEFA Champions League 2025-26: Follow the GAL vs LIV Round of 16 first leg fixture at Rams Park, Istanbul, on March 10, 2026

Galatasaray vs Liverpool live score UEFA Champions League 2025-26 Round of 16 leg 1
Liverpool's Mohamed Salah celebrates scoring their second goal of the game during an English FA Cup fifth round match against Wolverhampton Wanderers, Friday, March 6, 2026, in Wolverhampton, England. | Photo: AP/Peter Byrne
Welcome to the live coverage of the UEFA Champions League 2025-26 Round of 16 first leg between Galatasaray and Liverpool at Rams Park, Istanbul, on Tuesday, March 10, 2026. Galatasaray already beat Liverpool 1-0 in the group stage, and the Reds return to the city of their famous 2005 triumph seeking revenge. The Turkish champions progressed after a dramatic play-off win over Juventus, edging through 7-5 on aggregate after extra time. The Reds, meanwhile, finished third in the league phase, but will be without goalkeeper Alisson tonight. Follow the play-by-play updates from the Galatasaray vs Liverpool football match right here.
LIVE UPDATES

Galatasaray vs Liverpool LIVE Score: Liverpool Playing XI

Starting XI: Giorgi Mamardashvili; Joe Gomez, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk (c), Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz; Hugo Ekitike.

Bench: Freddie Woodman (gk), Kornel Misciur, Andrew Robertson, Amara Nallo, Curtis Jones, Cody Gakpo, Jeremie Frimpong, Trey Nyoni, Kieran Morisson, Rio Ngumoha.

Galatasaray vs Liverpool LIVE Score: Galatasaray Playing XI

Starting XI: Ugurcan Cakir; Wilfriend Singo, Davinson Sanchez, Abdulkerim Bardakci (c), Ismail Jakobs; Lucas Torreira, Mario Lemina; Baris Alper Yilmaz, Gabriel Sara, Noa Lang; Victor Osimhen.

Bench: Batuhan Sen (gk), Gunay Guvenc (gk), Roland Sallai, Erem Elmali, Kaan Ayhan, Sacha Boey, Leroy Sane, Yunus Akgun, Ilkay Gundogan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Mauro Icardi.

Galatasaray vs Liverpool LIVE Score: Match Details

  • Fixture: Galatasaray vs Liverpool

  • Series: UEFA Champions League 2025-26

  • Venue: Rams Park, Istanbul

  • Date: Tuesday, March 10, 2026

  • Time: 11:15 PM IST

Galatasaray vs Liverpool LIVE Score: Welcome!

Hello, football fans! This is the start of our live blog covering Galatasaray’s first leg against Liverpool in Istanbul. Stay tuned for pre-match updates and line-ups as they are released.

