Galatasaray Vs Liverpool LIVE Score, Champions League: Reds Seek Revenge In Istanbul Knockout Clash

Galatasaray vs Liverpool LIVE Score: Liverpool Playing XI
Starting XI: Giorgi Mamardashvili; Joe Gomez, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk (c), Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz; Hugo Ekitike.
Bench: Freddie Woodman (gk), Kornel Misciur, Andrew Robertson, Amara Nallo, Curtis Jones, Cody Gakpo, Jeremie Frimpong, Trey Nyoni, Kieran Morisson, Rio Ngumoha.
Galatasaray vs Liverpool LIVE Score: Galatasaray Playing XI
Starting XI: Ugurcan Cakir; Wilfriend Singo, Davinson Sanchez, Abdulkerim Bardakci (c), Ismail Jakobs; Lucas Torreira, Mario Lemina; Baris Alper Yilmaz, Gabriel Sara, Noa Lang; Victor Osimhen.
Bench: Batuhan Sen (gk), Gunay Guvenc (gk), Roland Sallai, Erem Elmali, Kaan Ayhan, Sacha Boey, Leroy Sane, Yunus Akgun, Ilkay Gundogan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Mauro Icardi.
Galatasaray vs Liverpool LIVE Score: Match Details
Fixture: Galatasaray vs Liverpool
Series: UEFA Champions League 2025-26
Venue: Rams Park, Istanbul
Date: Tuesday, March 10, 2026
Time: 11:15 PM IST
Galatasaray vs Liverpool LIVE Score: Welcome!
