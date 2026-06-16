France Vs Senegal LIVE Score, FIFA World Cup 2026: Mbappe Starts For Les Bleus - Check Starting XIs For FRA Vs SEN

France Vs Senegal LIVE Score, FIFA World Cup 2026: Starting XIs
France Vs Senegal LIVE Score, FIFA World Cup 2026: Match Details
Location: East Rutherford, New Jersey, USA
Stadium: New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium)
Date: Tuesday, June 16
Kick-off time: 12:30 a.m. IST, Wednesday, June 17 / 3 p.m. local EDT
France Vs Senegal LIVE Score, FIFA World Cup 2026: H2H Record
Total games: 01
France won: 00
Senegal won: 01
Matches drawn: 00
France Vs Senegal LIVE Score, FIFA World Cup 2026: Squads
France:
Goalkeepers: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)
Defenders: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich)
Midfielders: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG)
Forwards: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Marcus Thuram (Inter Milan).
Senegal:
Goalkeepers: Edouard Mendy, Yehvann Diouf, Mory Diaw
Defenders: Krepin Diatta, Antonine Mendy, Abdoulaye Seck, Kalidou Koulibaly, Ilay Camara, Moussa Niakhate, Mamdou Sarr, El-Hadji Malick Diouf, Moust Apha Mbow, Ismail Jakobs
Midfielders: Idrissa Gana Gueye, Habib Diarra, Pape Matar Sarr, Pape Alassane Gueye, Lamine Camara, Pathe Ciss, Bara Ndiaye
Forwards: Sadio Mane, Bamba Dieng, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Assane Diao, Ibrahim Mbaye, Cherif Ndiaye, Ismaila Sarr.