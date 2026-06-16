France Vs Senegal LIVE Score, FIFA World Cup 2026: Mbappe Starts For Les Bleus - Check Starting XIs For FRA Vs SEN

France Vs Senegal, FIFA World Cup 2026: Kylian Mbappe-led France will take on African giants, Senegal at the New Jersey Stadium in Group I clash. Check real-time updates of the FRA vs SEN match right here

Tejas Rane
Tejas Rane
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France Football Team
France's Kylian Mbappe in action during the international friendly soccer match. AP/Jeremias Gonzalez
Hello and welcome to tonight's FIFA World Cup 2026 contest in Group I featuring France and Senegal at the New York New Jersey Stadium in East Rutherford, New Jersey. This will be the first meeting between the two countries in competitive football after 24 years, with their previous meeting coming in the 2002 World Cup opener. Sadio Mane will be the key player for The Lions whereas France will look to rely on their talisman Kylian Mbappe. Check real-time updates of the FRA vs SEN match right here
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France Vs Senegal LIVE Score, FIFA World Cup 2026: Starting XIs

France Vs Senegal LIVE Score, FIFA World Cup 2026: Match Details

  • Location: East Rutherford, New Jersey, USA

  • Stadium: New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium)

  • Date: Tuesday, June 16

  • Kick-off time: 12:30 a.m. IST, Wednesday, June 17 / 3 p.m. local EDT

France Vs Senegal LIVE Score, FIFA World Cup 2026: H2H Record

  • Total games: 01

  • France won: 00

  • Senegal won: 01

  • Matches drawn: 00

France Vs Senegal LIVE Score, FIFA World Cup 2026: Squads

France:

Goalkeepers: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)

Defenders: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Midfielders: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG)

Forwards: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Marcus Thuram (Inter Milan).

Senegal:

Goalkeepers: Edouard Mendy, Yehvann Diouf, Mory Diaw

Defenders: Krepin Diatta, Antonine Mendy, Abdoulaye Seck, Kalidou Koulibaly, Ilay Camara, Moussa Niakhate, Mamdou Sarr, El-Hadji Malick Diouf, Moust Apha Mbow, Ismail Jakobs

Midfielders: Idrissa Gana Gueye, Habib Diarra, Pape Matar Sarr, Pape Alassane Gueye, Lamine Camara, Pathe Ciss, Bara Ndiaye

Forwards: Sadio Mane, Bamba Dieng, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Assane Diao, Ibrahim Mbaye, Cherif Ndiaye, Ismaila Sarr.

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