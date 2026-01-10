Algeria Vs Nigeria LIVE Score, AFCON 2025 Quarter-Final: Desert Warriors Meet Super Eagles In Mouthwatering Clash

Algeria vs Nigeria Live Score, Africa Cup of Nations 2025 quarter-final: Both the teams are on four-game winning streaks in the tournament. Follow the live football score and updates from the AFCON match

Algeria Vs Nigeria Live Score, Africa Cup of Nations 2025 quarter-final
Algeria's Rafik Belghali, right, kicks the ball during the Africa Cup of Nations round of 16 match between Algeria and DR Congo in Rabat. Photo: AP
Welcome to our live coverage of the Africa Cup of Nations (AFCON) 2025 quarter-final match between Algeria and Nigeria at the Marrakesh Stadium (Grand Stadium of Marrakech) in Morocco on Saturday, January 10. It's a bonafide clash of the titans, with both the title contenders on four-game winning streaks. The Desert Warriors have however been eliminated in the last-eight stage in four of their last six AFCON knockout matches, and would want to change that. The Super Eagles, on the other hand, have won the quarters in 15 of their last 20 AFCON appearances. Follow the live football score and updates from the African football blockbuster.
LIVE UPDATES

Algeria vs Nigeria LIVE Score, AFCON QF: Nigeria Playing XI

Starting XI: Stanley Nwabali; Bright Osayi-Samuel, Semi Ajayi, Calvin Bassey, Bruno Onyemaechi; Frank Onyeka, Wilfred Ndidi (c), Alex Iwobi; Ademola Lookman; Akor Adams, Victor Osimhen.

Bench: Francis Uzoho (gk), Amas Obasogie (gk), Zaidu Sanusi, Igoh Ogbu, Chidozie Awaziem, Usman Mohammed, Tochukwu Nnadi, Chidera Ejuke, Ebenezer Akinsanmiro, Raphael Onyedika, Fisayo Dele-Bashiru, Paul Onuachu, Samuel Chukwueze, Salim Fago Lawal, Moses Simon.

Algeria vs Nigeria LIVE Score, AFCON QF: Algeria Playing XI

Starting XI: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait-Nouri; Riyad Mahrez (c), Ramiz Zerrouki, Hicham Boudaoui, Fares Chaibi; Ibrahim Meza, Mohamed Amoura.

Bench: Oussama Benbot (gk), Anthony Mandrea (gk), Youcef Atal, Zineddine Belaid, Adil Boulbina, Mehdi Dorval, Adem Zorgane, Himad Abdelli, Ilan Kebbal, Anis Hadj Moussa, Redouane Berkane, Baghdad Bounedjah, Monsef Bakrar.

Algeria vs Nigeria LIVE Score, AFCON QF: Road To Quarter-Finals

Algeria:

  • Round 1: Algeria 3-0 Sudan

  • Round 2: Algeria 1-0 Burkina Faso

  • Round 3: Equatorial Guinea 1-3 Algeria

  • Round of 16: Algeria 1-0 DR Congo

Nigeria:

  • Round 1: Nigeria 2-1 Tanzania

  • Round 2: Nigeria 3-2 Tunisia

  • Round 3: Uganda 1-3 Nigeria

  • Round of 16: Nigeria 4-0 Mozambique

Algeria vs Nigeria LIVE Score, AFCON QF: Match Details

  • Fixture: Algeria vs Nigeria, Quarter-final 3

  • Series: Africa Cup of Nations (AFCON) 2025, Morocco

  • Venue: Grand Stadium of Marrakech (Marrakesh Stadium)

  • Date: Saturday, January 10, 2026

  • Time: 9:30 PM IST

  • Live Streaming: FanCode

Algeria vs Nigeria LIVE Score, AFCON QF: Hey All!

Good evening and welcome, everyone. The last-eight stage of the Africa Cup of Nations continues, with Algeria set to take on Nigeria in en enticing match-up at Marrakech. Watch this space for the build-up and live updates.

Published At:
