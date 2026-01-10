Algeria Vs Nigeria LIVE Score, AFCON 2025 Quarter-Final: Desert Warriors Meet Super Eagles In Mouthwatering Clash

Algeria vs Nigeria LIVE Score, AFCON QF: Nigeria Playing XI
Starting XI: Stanley Nwabali; Bright Osayi-Samuel, Semi Ajayi, Calvin Bassey, Bruno Onyemaechi; Frank Onyeka, Wilfred Ndidi (c), Alex Iwobi; Ademola Lookman; Akor Adams, Victor Osimhen.
Bench: Francis Uzoho (gk), Amas Obasogie (gk), Zaidu Sanusi, Igoh Ogbu, Chidozie Awaziem, Usman Mohammed, Tochukwu Nnadi, Chidera Ejuke, Ebenezer Akinsanmiro, Raphael Onyedika, Fisayo Dele-Bashiru, Paul Onuachu, Samuel Chukwueze, Salim Fago Lawal, Moses Simon.
Algeria vs Nigeria LIVE Score, AFCON QF: Algeria Playing XI
Starting XI: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait-Nouri; Riyad Mahrez (c), Ramiz Zerrouki, Hicham Boudaoui, Fares Chaibi; Ibrahim Meza, Mohamed Amoura.
Bench: Oussama Benbot (gk), Anthony Mandrea (gk), Youcef Atal, Zineddine Belaid, Adil Boulbina, Mehdi Dorval, Adem Zorgane, Himad Abdelli, Ilan Kebbal, Anis Hadj Moussa, Redouane Berkane, Baghdad Bounedjah, Monsef Bakrar.
Algeria vs Nigeria LIVE Score, AFCON QF: Road To Quarter-Finals
Algeria:
Round 1: Algeria 3-0 Sudan
Round 2: Algeria 1-0 Burkina Faso
Round 3: Equatorial Guinea 1-3 Algeria
Round of 16: Algeria 1-0 DR Congo
Nigeria:
Round 1: Nigeria 2-1 Tanzania
Round 2: Nigeria 3-2 Tunisia
Round 3: Uganda 1-3 Nigeria
Round of 16: Nigeria 4-0 Mozambique
Algeria vs Nigeria LIVE Score, AFCON QF: Match Details
Fixture: Algeria vs Nigeria, Quarter-final 3
Series: Africa Cup of Nations (AFCON) 2025, Morocco
Venue: Grand Stadium of Marrakech (Marrakesh Stadium)
Date: Saturday, January 10, 2026
Time: 9:30 PM IST
Live Streaming: FanCode
Algeria vs Nigeria LIVE Score, AFCON QF: Hey All!
Good evening and welcome, everyone. The last-eight stage of the Africa Cup of Nations continues, with Algeria set to take on Nigeria in en enticing match-up at Marrakech. Watch this space for the build-up and live updates.