AFCON 2025: Full Squads Of All Qualified Teams

AFCON 2025: See the full squads list of all the 24 teams who have secured qualification for the Africa Cup of Nations 2025, starting from December 21 in Morocco

O
Outlook Sports Desk
Curated by: Sushruta Bhattacharjee
Updated on:
Updated on:
Africa Cup of Nations 2025 full squads list
The official logo of the Africa Cup of Nations 2025. | Photo: CAF
info_icon
Summary
Summary of this article

  • AFCON 2025 being hosted in Morocco from December 21 to January 18

  • 24 teams have qualified for the 2025 Africa Cup of Nations

  • See the full 28-man squads for all the teams in AFCON 2025

The 2025 Africa Cup of Nations (AFCON 2025) will take place from December 21, 2025, to January 18, 2026, marking a rare winter edition of Africa’s premier international tournament. Morocco return as host for the first time since 1988, aiming to deliver a landmark event on home soil.

With 24 teams qualified for AFCON 2025, hosts Morocco enter the tournament with one of their strongest generations in years, led by Achraf Hakimi and Youssef En-Nesyri. Backed by home support, they are viewed as major contenders.

Senegal remain powerful, anchored by Edouard Mendy and Kalidou Koulibaly, while Egypt again rely on Mohamed Salah’s influence and consistency.

Defending champions Ivory Coast will blend Sebastien Haller’s experience with emerging talent, and Nigeria boast one of the continent’s most dangerous attacks through Victor Osimhen and Ademola Lookman.

Traditional heavyweights such as Algeria, Cameroon, and Ghana bring deep, Europe-based squads looking to rebound. With that context set, here is a look at the full squads announced by every team that qualified for AFCON 2025.

Algeria

To be announced.

Angola

GoalkeepersDefendersMidfieldersForwards
NebluRui ModestoBeni MukendiZito Luvumbo
Hugo MarquesEddie AfonsoShowManuel Benson
DominiqueTo CarneiroFredyMilson
-Nurio FortunaMaestroChico Banza
-Pedro BondoManuel KelianoGelson Dala
-David CarmoMario BalburdiaRandy Nteka
-Buatu-Ary Papel
-Gaspar-Mabululu
-Clinton Mata-Mbala Nzola
---Zine

Benin (Preliminary)

GoalkeepersDefendersMidfieldersForwards
Marcel DandjinouAttidjikou SamadouMatteo AhlinviAdam Akimey
Saturnin AllagbeCharlemagne AzongnitodeMariano AhouangboRodolfo Aloko
Serge ObassaRodrigue FassinouGislain AhoudoRomaric Amoussou
-David KikiSessi D'AlmeidaJodel Dossou
-Abdoul Rachid MouminiDodo DokouAndreas Hountondji
-Tamimou OuorouHassane ImouraneSteve Mounie
-Yohan RocheRodrigue KossiJunior Olaitan
-Mohamed Tijani-Razack Rachidou
-Olivier Verdon-Felipe Santos
---Olatoundji Tessilimi
---Aiyegun Tosin

Botswana

To be announced.

Burkina Faso

GoalkeepersDefendersMidfieldersForwards
Herve KoffiNasser DjigaBlati ToureBertrand Traore
Kilian NikiemaEdmond TapsobaCedric BadoloDango Ouattara
Farid OuedraogoIssoufou DayoSaidou SimporwOusseni Bouda
-Adamo NagaloMohamed ZougranaPierre Landry Kabore
-Steeve YagoGustavo SangareGeorgi Minoungou
-Issa KaboreStephane Aziz KiCyriaque Irie
-Arsene KouassiIsmahila OuedraogoLassina Traore
-Abdoul Rachid Ayinde--

Cameroon

GoalkeepersDefendersMidfieldersForwards
Devis EpassySamuel KottoMartin NdzieBryan Mbeumo
Simon OmossolaGerzino NyamsiCarlos BalebaChristian Bassogog
Simon NgapandouetnbuJean-Charles CastellettoArthur AvomGeorges-Kevin N'koudou
Edouard SombangNouhou ToloEric-Junior Dina EbimbeDanny Namaso
-Flavien Enzo BoyomoBrice AmbinaFrank Magri
-Mahamadou NagidaJean Junior OnanaKarl Etta Eyong
-Christopher WoohOlivier KemenChristian Kofane
-Junior Tchamadeu-Patrick Soko
-Darlin Yongwa--

Comoros

To be announced.

Related Content
Related Content

DR Congo

GoalkeepersDefendersMidfieldersForwards
Timothy FayuluAaron Wan-BissakaNoah SadikiSimon Banza
Lionel MpasiGedeon KaluluEdo KayembeFiston Mayele
Matthieu EpoloArthur MasuakuSamuel MoutoussamySamuel Essende
-Joris KayembeCharles PickelMeschack Elia
-Rocky BushiriNgal'ayel MukauCedric Bakambu
-Axel TuanzebeMario Stroeykens-
-Chancel MbembaTheo Bongonda-
-Steve KapuadiMichel-Ange Balikwisha-
--Nathanael Mbuku-
--Brian Cipenga-

Egypt

GoalkeepersDefendersMidfieldersForwards
Mohamed El ShenawyMohamed HanyMarwan AttiaOmar Marmoush
Ahmed El ShenawyAhmed EidHamdi FathyMohamed Salah
Mostafa ShobeirRamy RabiaMohanad LasheenMostafa Mohamed
Mohamed SobhyKhaled SobhiMahmoud SaberSalah Mohsen
-Yasser IbrahimMohamed ShehataOsama Faisal
-Mohamed IsmailEmam Ashour-
-Hossam AbdelmaguidZizo-
-Mohamed HamdyTrezeguet-
-Ahmed FatouhIbrahim Adel-
--Mostafa Fathi-

Equatorial Guinea

To be announced.

Gabon

GoalkeepersDefendersMidfieldersForwards
Francois BekaleAaron AppindangoyeSamake Nze BagnamaPierre-Emerick Aubameyang
Loyce MbabaJonathan do MarcolinoEric BocoumTeddy Averlant
Demba Anse NgoubiJacques EkomieGuelor KangaDenis Bouanga
-Bruno Ecuele MangaMario LeminaEdlin Randy Essang Matouti
-Johan ObiangDidier NdongShavy Babicka
-Mick OmfiaAndre Biyogo PokoRoyce Openda
-Anthony OyonoClench LouficouJim Allevinah
-Jeremy Oyono-Malick Evouna
-Alex Moucketou-Moussounda--
-Uri-Michel Mboula--

Ivory Coast

GoalkeepersDefendersMidfieldersForwards
Yahia FofanaEmmanuel AgbadouSeko FofanaVakoun Bayo
Mohamed KonéBoly WillyJean-Philippe GbaminOumar Diakité
Alban LafontOusmane DiomandeChrist Inao OulaïAmad Diallo
-Guela DouéFranck KessiéYan Diomande
-Ghislain KonanIbrahim SangaréSébastien Haller
-Odilon KossounouJean-Michael SeriJean-Philippe Krasso
-Evan Ndicka-Bazoumana Touré
-Christopher Operi-Wilfried Zaha
-Armel Zohouri--

Standby: Evann Guessand, Parfait Guiagon

Mali

To be announced.

Morocco

To be announced.

Mozambique

GoalkeepersDefendersMidfieldersForwards
ErnanBruno LangaDominguezGeny Catamo
Ivane UrrubalOscarAlfonso AmadeFaizal Bangal
Kimiss ZavalaDiogo CalilaManuel KambalaWiti
-NananiKeyns AbdalaGildo Vilanculos
-Edmilson DoveJoao BondeChamito Alfandega
-Reinildo MandavaGuimaStanley Ratifo
-Mexer-Melque
-Chamboco--
-Nené--

Nigeria

To be announced.

Senegal

To be announced.

South Africa

GoalkeepersDefendersMidfieldersForwards
Sipho ChaineSamukele KabiniBathusi AubaasOswin Appollis
Ricardo GossThabang MatuludiThalenthe MbathaShandre Campbell
Ronwen WilliamsMbekezeli MbokaziTeboho MokoenaLyle Foster
-Aubrey ModibaSphephelo SitholeEvidence Makgopa
-Khuliso MudauSipho MbuleRelebohile Mofokeng
-Khulumani Ndamane-Elias Mokwana
-Siyabonga Ngezana-Tshepang Moremi
-Nkosinathi Sibisi-Mohau Nkota
-Tylon Smith--

Sudan

To be announced.

Tanzania

GoalkeepersDefendersMidfieldersForwards
Yakoub SuleimanBakari MwamnyetoNovatus DismasFeisal Salum
Hussein MasalangaShomari KapombeKelvin NashonMorice Abraham
Zuberi FobaLusajo MwaikendaPascal MsindoAbdul Suleiman
-Mohamed HusseinIbrahim AbdullaIddi Suleiman
-Nickson KibabageHabibu IddKibu Dennis
-Alphonse MabulaTarryn AllarakhiaMbwana Samatta
-Wilson NanguCharles M'MombwaKelvin John
-Haji MnogaYusuph KagomaSimon Msuva
-Dickson Job--

Tunisia

To be announced.

Uganda (Preliminary)

GoalkeepersDefendersMidfieldersForwards
Salim Omar MagoolaToby SibbickKenneth SemakulaAllan Okello
Denis OnyangoElio CapradossiKhalid AuchoMelvyn Lorenzen
Nafian AlionziJordan ObitaRonald SsekigandaTravis Mutyaba
Charles LukwagoRogers TorachBobosi ByaruhangaDenis Omedi
-Aziz KayondoBaba AlhassanRogers Mato
-Isaac Muleme-Reagan Mpande
-Timothy Awany-Jude Ssemugabi
-David Owori-Uche Ikpeazu
-Hilary Mukundane-Steven Mukwala
---James Bogere
---Ivan Ahimbisibwe
---Shafik Nana Kwikiriza

Zambia

To be announced.

Zimbabwe

To be announced.

Published At:
SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

MORE FROM THE AUTHOR

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

×

Today Sports News

Cricket News

  1. India Vs South Africa Live Score, 1st T20I: Men In Blue Blow Away Proteas By 101 Runs In 1st T20I At Cuttack

  2. IPL 2026 Mini Auction Final List: Check Complete Breakdown Of Capped And Uncapped Players

  3. India Vs South Africa 1st T20I: How Hardik Pandya's Return Is Going To Benefit Men In Blue?

  4. Ashes 2025-26: Mark Wood Ruled Out Entirely Due To Aggravated Knee Injury; ECB Name Surrey Pacer As Replacement

  5. India Vs South Africa: Has Shubman Gill Become A 'Far More Rounded Player'? Here's What Sanjay Bangar Said

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. Tennis Premier League 2025 Preview: Full Schedule, Teams, Live Streaming - All You Need To Know

  2. Andy Murray Admits Coaching Stint With Novak Djokovic Was A 'Disappointment'

  3. Sumit Nagal Moves Into Australian Open Asia-Pacific Play-off Quarter-Finals

  4. Davis Cup 2025: Matteo Berrettini and Flavio Cobolli Powers Italy To Third-Straight Title Win

  5. Davis Cup 2025: Spain Sink Germany To Reach First Final Since 2019, Sets Up Titular Clash Against Italy

Badminton News

  1. Srikanth Kidambi Vs Jason Gunawan Highlights, Syed Modi International 2025 Final: Indian Ace's Title Drought Continues

  2. Treesa Jolly, Gayatri Gopichand Successfully Defend Syed Modi Doubles Title

  3. Syed Modi International 2025: Srikanth Cruises, Treesa–Gayatri Battle Through To Title Clash

  4. Srikanth Kidambi Vs Mithun Manjunath Highlights, Syed Modi International: Senior Pro Wins In Three Games, Enters Final

  5. Unnati Hooda Vs Neslihan Arın Highlights, Syed Modi International SF: Arın Stuns Top Seed Hooda To Reach Final

Trending Stories

National News

  1. All Eyes On The Capital As Kerala Begins Local Body Elections

  2. Justice, Power, and Misogyny: What The Dileep Verdict Unleashed

  3. The Overbridge People: A City That Refused to See 

  4. Uttar Pradesh Cold Wave Alert: Kanpur Drops to 4.2°C, Severe Cold from December 8

  5. IndiGo Tells DGCA Cancellations Were Caused By ‘Compounding Effect’

Entertainment News

  1. Sharmila Tagore At 81 | A Riveting Force That Redefines Grace

  2. An Unbridled Blooming: The Emerging Landscape Of Girlhood In Cinema

  3. Retro Express | Objection My Lord! This Is Not How Things Happen In Courts

  4. Dhurandhar Review | An Occasionally Gripping Spy Drama Consumed By Pakistan, Persecution & Propaganda

  5. The Dhanush Phenomenon: Masculinity, Vulnerability And Stardom

US News

  1. US Escalation In Venezuela Fits Pattern Of Regime Change Wars In Latin America

  2. Trump Has ‘Nuanced’ View on H-1B Visas, Says White House Amid MAGA Criticism

  3. Trump Signals ‘Big Progress’ On Ukraine Talks As Zelensky Warns Against Territorial Concessions

  4. The Epstein Files: A Network of Criminal Socialites in a Rotten System Called Capitalism

  5. Trump Reasserts Claim Of Resolving India-Pakistan Standoff During Meeting With Mamdani

World News

  1. Nepal's New Banknote: A Quiet Rebellion Against India's Overreach

  2. Zelenskyy Meets European Leaders In London To Discuss US Peace Plan

  3. Nepal: PM Karki Reviews Election Preparations with Parties, Poll Officials And Gen Z Delegates

  4. US Escalation In Venezuela Fits Pattern Of Regime Change Wars In Latin America

  5. China Welcomes Putin’s India Visit, Backs Strong Trilateral Ties

Latest Stories

  1. Horoscope Today, December 9, 2025: Predictions for Aries, Leo, Capricorn, and All Zodiac Signs

  2. All Eyes On The Capital As Kerala Begins Local Body Elections

  3. Golden Globes 2026 Nominations: One Battle After Another Leads With Nine Nods | Full List Of Nominees Out

  4. Zelenskyy Meets European Leaders In London To Discuss US Peace Plan

  5. Rajinikanth Confirms Padayappa Sequel Ahead Of His 75th Birthday

  6. IPL 2026 Mini Auction Final List: Check Complete Breakdown Of Capped And Uncapped Players

  7. Dhurandhar Box Office Collection Day 4: Ranveer Singh Starrer Sees Sharp Decline, Still Crosses Rs 125 Crore Mark

  8. Fear And Confusion In Jharkhand As 12L Voters Flagged for Deletion