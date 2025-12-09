AFCON 2025: Full Squads Of All Qualified Teams

AFCON 2025 being hosted in Morocco from December 21 to January 18
24 teams have qualified for the 2025 Africa Cup of Nations
See the full 28-man squads for all the teams in AFCON 2025
The 2025 Africa Cup of Nations (AFCON 2025) will take place from December 21, 2025, to January 18, 2026, marking a rare winter edition of Africa’s premier international tournament. Morocco return as host for the first time since 1988, aiming to deliver a landmark event on home soil.
With 24 teams qualified for AFCON 2025, hosts Morocco enter the tournament with one of their strongest generations in years, led by Achraf Hakimi and Youssef En-Nesyri. Backed by home support, they are viewed as major contenders.
Senegal remain powerful, anchored by Edouard Mendy and Kalidou Koulibaly, while Egypt again rely on Mohamed Salah’s influence and consistency.
Defending champions Ivory Coast will blend Sebastien Haller’s experience with emerging talent, and Nigeria boast one of the continent’s most dangerous attacks through Victor Osimhen and Ademola Lookman.
Traditional heavyweights such as Algeria, Cameroon, and Ghana bring deep, Europe-based squads looking to rebound. With that context set, here is a look at the full squads announced by every team that qualified for AFCON 2025.
Algeria
To be announced.
Angola
|Goalkeepers
|Defenders
|Midfielders
|Forwards
|Neblu
|Rui Modesto
|Beni Mukendi
|Zito Luvumbo
|Hugo Marques
|Eddie Afonso
|Show
|Manuel Benson
|Dominique
|To Carneiro
|Fredy
|Milson
|-
|Nurio Fortuna
|Maestro
|Chico Banza
|-
|Pedro Bondo
|Manuel Keliano
|Gelson Dala
|-
|David Carmo
|Mario Balburdia
|Randy Nteka
|-
|Buatu
|-
|Ary Papel
|-
|Gaspar
|-
|Mabululu
|-
|Clinton Mata
|-
|Mbala Nzola
|-
|-
|-
|Zine
Benin (Preliminary)
|Goalkeepers
|Defenders
|Midfielders
|Forwards
|Marcel Dandjinou
|Attidjikou Samadou
|Matteo Ahlinvi
|Adam Akimey
|Saturnin Allagbe
|Charlemagne Azongnitode
|Mariano Ahouangbo
|Rodolfo Aloko
|Serge Obassa
|Rodrigue Fassinou
|Gislain Ahoudo
|Romaric Amoussou
|-
|David Kiki
|Sessi D'Almeida
|Jodel Dossou
|-
|Abdoul Rachid Moumini
|Dodo Dokou
|Andreas Hountondji
|-
|Tamimou Ouorou
|Hassane Imourane
|Steve Mounie
|-
|Yohan Roche
|Rodrigue Kossi
|Junior Olaitan
|-
|Mohamed Tijani
|-
|Razack Rachidou
|-
|Olivier Verdon
|-
|Felipe Santos
|-
|-
|-
|Olatoundji Tessilimi
|-
|-
|-
|Aiyegun Tosin
Botswana
To be announced.
Burkina Faso
|Goalkeepers
|Defenders
|Midfielders
|Forwards
|Herve Koffi
|Nasser Djiga
|Blati Toure
|Bertrand Traore
|Kilian Nikiema
|Edmond Tapsoba
|Cedric Badolo
|Dango Ouattara
|Farid Ouedraogo
|Issoufou Dayo
|Saidou Simporw
|Ousseni Bouda
|-
|Adamo Nagalo
|Mohamed Zougrana
|Pierre Landry Kabore
|-
|Steeve Yago
|Gustavo Sangare
|Georgi Minoungou
|-
|Issa Kabore
|Stephane Aziz Ki
|Cyriaque Irie
|-
|Arsene Kouassi
|Ismahila Ouedraogo
|Lassina Traore
|-
|Abdoul Rachid Ayinde
|-
|-
Cameroon
|Goalkeepers
|Defenders
|Midfielders
|Forwards
|Devis Epassy
|Samuel Kotto
|Martin Ndzie
|Bryan Mbeumo
|Simon Omossola
|Gerzino Nyamsi
|Carlos Baleba
|Christian Bassogog
|Simon Ngapandouetnbu
|Jean-Charles Castelletto
|Arthur Avom
|Georges-Kevin N'koudou
|Edouard Sombang
|Nouhou Tolo
|Eric-Junior Dina Ebimbe
|Danny Namaso
|-
|Flavien Enzo Boyomo
|Brice Ambina
|Frank Magri
|-
|Mahamadou Nagida
|Jean Junior Onana
|Karl Etta Eyong
|-
|Christopher Wooh
|Olivier Kemen
|Christian Kofane
|-
|Junior Tchamadeu
|-
|Patrick Soko
|-
|Darlin Yongwa
|-
|-
Comoros
To be announced.
DR Congo
|Goalkeepers
|Defenders
|Midfielders
|Forwards
|Timothy Fayulu
|Aaron Wan-Bissaka
|Noah Sadiki
|Simon Banza
|Lionel Mpasi
|Gedeon Kalulu
|Edo Kayembe
|Fiston Mayele
|Matthieu Epolo
|Arthur Masuaku
|Samuel Moutoussamy
|Samuel Essende
|-
|Joris Kayembe
|Charles Pickel
|Meschack Elia
|-
|Rocky Bushiri
|Ngal'ayel Mukau
|Cedric Bakambu
|-
|Axel Tuanzebe
|Mario Stroeykens
|-
|-
|Chancel Mbemba
|Theo Bongonda
|-
|-
|Steve Kapuadi
|Michel-Ange Balikwisha
|-
|-
|-
|Nathanael Mbuku
|-
|-
|-
|Brian Cipenga
|-
Egypt
|Goalkeepers
|Defenders
|Midfielders
|Forwards
|Mohamed El Shenawy
|Mohamed Hany
|Marwan Attia
|Omar Marmoush
|Ahmed El Shenawy
|Ahmed Eid
|Hamdi Fathy
|Mohamed Salah
|Mostafa Shobeir
|Ramy Rabia
|Mohanad Lasheen
|Mostafa Mohamed
|Mohamed Sobhy
|Khaled Sobhi
|Mahmoud Saber
|Salah Mohsen
|-
|Yasser Ibrahim
|Mohamed Shehata
|Osama Faisal
|-
|Mohamed Ismail
|Emam Ashour
|-
|-
|Hossam Abdelmaguid
|Zizo
|-
|-
|Mohamed Hamdy
|Trezeguet
|-
|-
|Ahmed Fatouh
|Ibrahim Adel
|-
|-
|-
|Mostafa Fathi
|-
Equatorial Guinea
To be announced.
Gabon
|Goalkeepers
|Defenders
|Midfielders
|Forwards
|Francois Bekale
|Aaron Appindangoye
|Samake Nze Bagnama
|Pierre-Emerick Aubameyang
|Loyce Mbaba
|Jonathan do Marcolino
|Eric Bocoum
|Teddy Averlant
|Demba Anse Ngoubi
|Jacques Ekomie
|Guelor Kanga
|Denis Bouanga
|-
|Bruno Ecuele Manga
|Mario Lemina
|Edlin Randy Essang Matouti
|-
|Johan Obiang
|Didier Ndong
|Shavy Babicka
|-
|Mick Omfia
|Andre Biyogo Poko
|Royce Openda
|-
|Anthony Oyono
|Clench Louficou
|Jim Allevinah
|-
|Jeremy Oyono
|-
|Malick Evouna
|-
|Alex Moucketou-Moussounda
|-
|-
|-
|Uri-Michel Mboula
|-
|-
Ivory Coast
|Goalkeepers
|Defenders
|Midfielders
|Forwards
|Yahia Fofana
|Emmanuel Agbadou
|Seko Fofana
|Vakoun Bayo
|Mohamed Koné
|Boly Willy
|Jean-Philippe Gbamin
|Oumar Diakité
|Alban Lafont
|Ousmane Diomande
|Christ Inao Oulaï
|Amad Diallo
|-
|Guela Doué
|Franck Kessié
|Yan Diomande
|-
|Ghislain Konan
|Ibrahim Sangaré
|Sébastien Haller
|-
|Odilon Kossounou
|Jean-Michael Seri
|Jean-Philippe Krasso
|-
|Evan Ndicka
|-
|Bazoumana Touré
|-
|Christopher Operi
|-
|Wilfried Zaha
|-
|Armel Zohouri
|-
|-
Standby: Evann Guessand, Parfait Guiagon
Mali
To be announced.
Morocco
To be announced.
Mozambique
|Goalkeepers
|Defenders
|Midfielders
|Forwards
|Ernan
|Bruno Langa
|Dominguez
|Geny Catamo
|Ivane Urrubal
|Oscar
|Alfonso Amade
|Faizal Bangal
|Kimiss Zavala
|Diogo Calila
|Manuel Kambala
|Witi
|-
|Nanani
|Keyns Abdala
|Gildo Vilanculos
|-
|Edmilson Dove
|Joao Bonde
|Chamito Alfandega
|-
|Reinildo Mandava
|Guima
|Stanley Ratifo
|-
|Mexer
|-
|Melque
|-
|Chamboco
|-
|-
|-
|Nené
|-
|-
Nigeria
To be announced.
Senegal
To be announced.
South Africa
|Goalkeepers
|Defenders
|Midfielders
|Forwards
|Sipho Chaine
|Samukele Kabini
|Bathusi Aubaas
|Oswin Appollis
|Ricardo Goss
|Thabang Matuludi
|Thalenthe Mbatha
|Shandre Campbell
|Ronwen Williams
|Mbekezeli Mbokazi
|Teboho Mokoena
|Lyle Foster
|-
|Aubrey Modiba
|Sphephelo Sithole
|Evidence Makgopa
|-
|Khuliso Mudau
|Sipho Mbule
|Relebohile Mofokeng
|-
|Khulumani Ndamane
|-
|Elias Mokwana
|-
|Siyabonga Ngezana
|-
|Tshepang Moremi
|-
|Nkosinathi Sibisi
|-
|Mohau Nkota
|-
|Tylon Smith
|-
|-
Sudan
To be announced.
Tanzania
|Goalkeepers
|Defenders
|Midfielders
|Forwards
|Yakoub Suleiman
|Bakari Mwamnyeto
|Novatus Dismas
|Feisal Salum
|Hussein Masalanga
|Shomari Kapombe
|Kelvin Nashon
|Morice Abraham
|Zuberi Foba
|Lusajo Mwaikenda
|Pascal Msindo
|Abdul Suleiman
|-
|Mohamed Hussein
|Ibrahim Abdulla
|Iddi Suleiman
|-
|Nickson Kibabage
|Habibu Idd
|Kibu Dennis
|-
|Alphonse Mabula
|Tarryn Allarakhia
|Mbwana Samatta
|-
|Wilson Nangu
|Charles M'Mombwa
|Kelvin John
|-
|Haji Mnoga
|Yusuph Kagoma
|Simon Msuva
|-
|Dickson Job
|-
|-
Tunisia
To be announced.
Uganda (Preliminary)
|Goalkeepers
|Defenders
|Midfielders
|Forwards
|Salim Omar Magoola
|Toby Sibbick
|Kenneth Semakula
|Allan Okello
|Denis Onyango
|Elio Capradossi
|Khalid Aucho
|Melvyn Lorenzen
|Nafian Alionzi
|Jordan Obita
|Ronald Ssekiganda
|Travis Mutyaba
|Charles Lukwago
|Rogers Torach
|Bobosi Byaruhanga
|Denis Omedi
|-
|Aziz Kayondo
|Baba Alhassan
|Rogers Mato
|-
|Isaac Muleme
|-
|Reagan Mpande
|-
|Timothy Awany
|-
|Jude Ssemugabi
|-
|David Owori
|-
|Uche Ikpeazu
|-
|Hilary Mukundane
|-
|Steven Mukwala
|-
|-
|-
|James Bogere
|-
|-
|-
|Ivan Ahimbisibwe
|-
|-
|-
|Shafik Nana Kwikiriza
Zambia
To be announced.
Zimbabwe
To be announced.