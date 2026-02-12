Sri Lanka Vs Oman Toss Update, ICC T20 World Cup 2026: OMA To Bowl First – Check Playing XIs

Sri Lanka vs Oman, ICC T20 World Cup 2026: Know all about the SL vs OMA, Match 16 in Palleke on February 12, 2026, including toss update, playing XIs, live streaming details, and more

O
Outlook Sports Desk
Curated by: Sushruta Bhattacharjee
Updated on:
Updated on:
Sri Lanka vs Oman toss update ICC T20 World Cup 2026 match 16 Group B
Oman's Sufyan Mehmood, right, celebrates with teammates the wicket of Zimbabwe's Tadiwanashe Marumani during the T20 World Cup cricket match between Oman and Zimbabwe in Colombo, Sri Lanka, Monday, Feb. 9, 2026. | Photo: AP/Eranga Jayawardena
info_icon

Sri Lanka take on Oman in the ICC Men’s T20 World Cup 2026 Group B Match 16 at the Pallekele International Cricket Stadium on Thursday, February 12, 2026. SL, fresh off a win against Ireland, are looking for back-to-back victories against winless Oman to keep pressure on Australia at the top of the group.

Sri Lanka vs Oman, ICC T20 World Cup 2026: Toss Update

Oman captain Jatinder Singh has won the toss and opted to bowl first today.

Sri Lanka vs Oman, ICC T20 World Cup 2026: Playing XIs

Sri Lanka: Pathum Nissanka, Kamil Mishara, Kusal Mendis (wk), Pavan Rathnayake, Kamindu Mendis, Dasun Shanaka (c), Dushan Hemantha, Dunith Wellalage, Dushmantha Chameera, Maheesh Theekshana, Matheesha Pathirana.

Oman: Aamir Kaleem, Jatinder Singh (c), Hammad Mirza, Wasim Ali, Mohammad Nadeem, Jiten Ramanandi, Vinayak Shukla (wk), Sufyan Mehmood, Nadeem Khan, Shah Faisal, Jay Odedra.

Sri Lanka vs Oman, ICC T20 World Cup 2026: Squads

Sri Lanka: Pathum Nissanka, Kamil Mishara, Kusal Mendis (wk), Pavan Rathnayake, Dunith Wellalage, Kamindu Mendis, Dasun Shanaka (c), Janith Liyanage, Dushmantha Chameera, Maheesh Theekshana, Matheesha Pathirana, Kusal Perera, Charith Asalanka, Pramod Madushan, Dushan Hemantha.

Oman: Aamir Kaleem, Jatinder Singh (c), Hammad Mirza, Karan Sonavale, Wasim Ali, Sufyan Mehmood, Vinayak Shukla (wk), Jiten Ramanandi, Nadeem Khan, Shakeel Ahmed, Shah Faisal, Shafiq Jan, Ashish Odedara, Jay Odedra, Mohammad Nadeem.

Sri Lanka vs Oman, ICC T20 World Cup 2026: Group B Points Table

PosTeamPldWinLossNRPtsNRR
1Australia11002+3.350
2Zimbabwe11002+2.702
3Sri Lanka11002+1.000
4Ireland20200-2.175
5Oman10100-2.702

Sri Lanka vs Oman, ICC T20 World Cup 2026: Live Streaming Details

The ICC T20 World Cup 2026 match between Sri Lanka and Oman will be live-streamed on the JioHotstar app and website in India. The television broadcast of the game will take place on the Star Sports 1 and 2 (SD & HD) channels. Regional commentary will be available in Hindi, Tamil, Telugu, and Kannada.

