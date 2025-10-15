Ranji Trophy Elite 2025-26 Round One Group B Live Streaming Toss Updates And Playing XIs

The 91st season of the Ranji Trophy begins today
Group B will feature some top teams
Ranji Trophy 2025-26 season to be live streamed on JioHotstar and Star Sports network
The brand new 91st season of India's premier red-ball competition, Ranji Trophy begins today with much enthusiasm all around the country. 138 matches have been lines for this season, which concludes in February.
This tournament, as always, will provide a brilliant opportunity for all the youngsters to leave an impact and come to the notice of India selectors.
Not just the youngsters but it will also be beneficial for the veterans, who are looking to re-enter the Indian team. The competition will also help certain players regain their forms ahead of major international and bilateral events.
Teams In Group B For Ranji Trophy 2025/26 Season
Madhya Pradesh, Karnataka, Saurashtra, Chandigarh, Maharashtra, Goa, Punjab and Kerala.
Ranji Trophy 2025/26, Group B Toss Updates And Playing XIs
Maharashtra vs Kerala - Thiruvananthapuram, Greenfield Int'l Stadium
Kerala won the toss and opted to bat first
Kerala playing XI: Mohammed Azharuddeen(w/c), Baba Aparajith, Sanju Samson, Sachin Baby, MD Nidheesh, Akshay Chandran, Rohan Kunnummal, Ankit Sharma, Eden Apple Tom, Nedumankuzhy Basil, Salman Nizar
Maharashtra playing XI: Ankit Bawne(c), Prithvi Shaw, Ruturaj Gaikwad, Saurabh Nawale(w), Jalaj Saxena, Rajneesh Gurbani, Vicky Ostwal, Siddhesh Veer, Mukesh Choudhary, Arshin Kulkarni, Ramakrishna Ghosh
Goa Vs Chandigarh - Porvorim, GCA Academy Ground
Goa won the toss and elected to bat first
Goa playing XI: Manthan Khutkar, Suyash Prabhudessai, Samar Shravan Dubhashi(w), Mohit Redkar, Lalit Yadav, Deepraj Gaonkar(c), Heramb Parab, Darshan Misal, Arjun Tendulkar, Kashyap Bakhale, Abhinav Tejrana
Chandigarh playing XI: Manan Vohra(c), Mayank Sidhu(w), Shivam Bhambri, Ankit Kaushik, Bhagmender Lather, Arjun Azad, Nishunk Birla, Vishu Kashyap, Raj Bawa, Jagjit Singh, Abhishek Saini
Punjab Vs Madhya Pradesh - Indore, Emrald High School Ground
Punjab won the toss and chose to bat first
Punjab playing XI: Prabhsimran Singh, Anmolpreet Singh, Nehal Wadhera, Uday Saharan, Naman Dhir(c), Prerit Dutta, Salil Arora(w), Jaskaranvir Paul, Raghu Sharma, Krish Bhagat, Gurnoor Brar
Madhya Pradesh playing XI: Shubham Sharma, Aryan Pandey, Venkatesh Iyer, Rajat Patidar(c), Harsh Gawali, Saransh Jain, Himanshu Mantri(w), Arshad Khan, Sagar Solanki, Yash Dubey, Kumar Kartikeya
Karnataka Vs Saurashtra - Rajkot, Niranjan Shah Stadium
Karnataka won the toss and chose to bat first
Karnataka playing XI: Mayank Agarwal(c), Nikin Jose, Devdutt Padikkal, Karun Nair, Krishnan Shrijith(w), Smaran Ravichandran, Muralidhara Venkatesh, Shreyas Gopal, Shikhar Shetty, Abhilash Shetty, Mohsin Khan
Saurashtra playing XI: Harvik Desai(w), Tarang Gohel, Yuvrajsinh Dodiya, Sammar Gajjar, Arpit Vasavada, Chirag Jani, Prerak Mankad, Jaydev Unadkat(c), Dharmendrasinh Jadeja, Chetan Sakariya, Ansh Gosai