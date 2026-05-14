PBKS Vs MI LIVE Cricket Score, IPL 2026: Punjab Seek Redemption Against Struggling MI At Scenic Dharamsala

PBKS will be up against MI in match 58 of IPL 2026 at the Dharamsala Cricket Stadium on Thursday, May 14.

PBKS Vs MI LIVE Cricket Score, IPL 2026: Hello and welcome to the live coverage of match 58 of the Indian Premier League 2026 between the Punjab Kings and Mumbai Indians at the picturesque Dharamsala Cricket Stadium on Thursday, May 14. PBKS are on a losing streak, having lost their last four successive matches, and would be desperate to come back to winning ways. While their batting has been in form throughout the tournament, it's been the fast bowling that has let them down at times, resulting in recent losses. However, they would take heart from the fact that they thrashed MI in their previous meeting this season. Meanwhile, MI, who have already crashed out of the tournament would want to finish by winning their remaining matches and prevent finishing at the bottom of the table. Also, while some major changes are expected in their squad for the next season, they would also want to identify some players for the future.

14 May 2026, 05:36:00 pm IST PBKS Vs MI LIVE Cricket Score, IPL 2026: Squads Mumbai Indians: Ryan Rickelton(w), Rohit Sharma, Naman Dhir, Suryakumar Yadav(c), Tilak Varma, Will Jacks, Raj Bawa, Corbin Bosch, Deepak Chahar, Jasprit Bumrah, AM Ghazanfar, Trent Boult, Raghu Sharma, Mayank Rawat, Robin Minz, Shardul Thakur, Quinton de Kock, Hardik Pandya, Keshav Maharaj, Ashwani Kumar, Mayank Markande, Sherfane Rutherford, Danish Malewar, Krish Bhagat, Mohammed Salahuddin Izhar Punjab Kings: Priyansh Arya, Prabhsimran Singh(w), Cooper Connolly, Shreyas Iyer(c), Marcus Stoinis, Suryansh Shedge, Shashank Singh, Marco Jansen, Ben Dwarshuis, Arshdeep Singh, Yuzvendra Chahal, Harpreet Brar, Yash Thakur, Xavier Bartlett, Vishnu Vinod, Praveen Dubey, Vijaykumar Vyshak, Lockie Ferguson, Azmatullah Omarzai, Nehal Wadhera, Mitchell Owen, Harnoor Singh, Musheer Khan, Pyla Avinash, Vishal Nishad

14 May 2026, 05:22:13 pm IST PBKS Vs MI LIVE Cricket Score, IPL 2026: Match Details Match: Punjab Kings vs Mumbai Indians Venue: Dharamsala Cricket Ground, Himachal Pradesh Timings: 7:30 PM IST (Thursday, May 14) Standings: PBKS (4th), MI (9th)