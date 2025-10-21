PAK Vs SA LIVE Score, 2nd Test Day 2: Saud Shakeel, Salman Agha Eye Runs Against Proteas In Rawalpindi

Pakistan lead two-match Test series 1-0
PAK ended day one at 259/5 at Rawalpindi
South Africa boosted by return of experienced spinner Keshav Maharaj
Hello and welcome to the live coverage of the second day of the second Test between Pakistan and South Africa at Rawalpindi Cricket Stadium on Tuesday (October 21, 2025). PAK captain Shan Masood won the toss and opted to bat as the hosts ended day one at 259/5. At stumps, Pakistan had Saud Shakeel (42 not out) and Salman Agha (10 not out) batting at the crease.
For South Africa, spinners Keshav Maharaj and Simon Harmer picked up a couple of wickets each.
The hosts lead the series 1-0 and are eyeing a 2-0 sweep, with the Proteas eager to level it instead with a victory in the final Test.
Pakistan Vs South Africa, 2nd Test: Toss Update
Pakistan captain Shan Masood won the toss and elected to bat first against South Africa.
Pakistan Vs South Africa, 2nd Test: Playing XIs
South Africa: Aiden Markram (c), Ryan Rickelton, Tristan Stubbs, Tony de Zorzi, Dewald Brevis, Kyle Verreynne (wk), Senuran Muthusamy, Marco Jansen, Simon Harmer, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada
Pakistan: Abdullah Shafique, Imam-ul-Haq, Shan Masood (c), Babar Azam, Saud Shakeel, Mohammad Rizwan (wk), Salman Agha, Noman Ali, Sajid Khan, Shaheen Afridi, Asif Afridi.
Pakistan Vs South Africa, 2nd Test: Squads
Pakistan: Abdullah Shafique, Imam-ul-Haq, Shan Masood (c), Babar Azam, Saud Shakeel, Mohammad Rizwan (wk), Salman Agha, Shaheen Afridi, Noman Ali, Sajid Khan, Hasan Ali, Abrar Ahmed, Khurram Shahzad, Kamran Ghulam, Rohail Nazir, Asif Afridi
South Africa: Aiden Markram (c), Ryan Rickelton, Wiaan Mulder, Tony de Zorzi, Tristan Stubbs, Dewald Brevis, Kyle Verreynne (wk), Senuran Muthusamy, Simon Harmer, Prenelan Subrayen, Kagiso Rabada, David Bedingham, Corbin Bosch, Marco Jansen, Zubayr Hamza, Keshav Maharaj