Maharashtra Vs Mumbai Toss Update, Vijay Hazare Trophy 2025-26: MAH Bat First – Check Playing XIs

In the Vijay Hazare Trophy (VHT) 2025-26 Round 5, Maharashtra take on Mumbai in an Elite Group C encounter at the Sawai Mansingh Stadium in Jaipur on Saturday, January 3, 2026.
Mumbai, top of Group C with a 100% record so far, will be the favourites in today’s match. However, Maharashtra are coming off the back of a massive win over Uttarakhand, and will look to test Yashasvi Jaiswal and co.
Maharashtra vs Mumbai, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Toss Update
Maharashtra captain Ruturaj Gaikwad won the toss and opted to bat first in today’s Vijay Hazare Trophy 2025-26 Elite Group C match.
Maharashtra vs Mumbai, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Playing XIs
Maharashtra: Arshin Kulkarni, Prithvi Shaw, Ankit Bawne, Ruturaj Gaikwad (c), Rahul Tripathi, Satyajeet Bachhav, Ramakrishna Ghosh, Nikhil Naik (wk), Vicky Ostwal, Rajvardhan Hangargekar, Pradeep Dadhe.
Mumbai: Yashasvi Jaiswal, Angkrish Raghuvanshi, Musheer Khan, Siddhesh Lad, Hardik Tamore (wk), Shams Mulani, Tanush Kotian, Shardul Thakur (c), Chinmay Rajesh Sutar, Tushar Deshpande, Sylvester DSouza.
Maharashtra vs Mumbai, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Full Squads
Maharashtra: Arshin Kulkarni, Siddhesh Veer, Ankit Bawne, Ruturaj Gaikwad (c), Rahul Tripathi, Satyajeet Bachhav, Ramakrishna Ghosh, Nikhil Naik (wk), Vicky Ostwal, Rajvardhan Hangargekar, Pradeep Dadhe, Prithvi Shaw, Prashant Solanki, Saurabh Nawale, Siddharth Mhatre, Sachin Dhas, Rajneesh Gurbani, Jalaj Saxena.
Mumbai: Yashasvi Jaiswal, Angkrish Raghuvanshi, Musheer Khan, Sarfaraz Khan, Siddhesh Lad, Hardik Tamore (wk), Shardul Thakur(c), Shams Mulani, Tanush Kotian, Tushar Deshpande, Sylvester DSouza, Ishan Mulchandani, Onkar Tukaram Tarmale, Rohit Sharma, Chinmay Rajesh Sutar, Akash Anand, Suryansh Shedge, Sairaj Patil.
Maharashtra vs Mumbai, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Live Streaming
The Vijay Hazare Trophy 2025-26 Elite Group C match between Maharashtra and Mumbai will not be live-streamed or televised on the JioHotstar or Star Sports Network channels in India. You can follow our coverage of the match live on Outlook India.