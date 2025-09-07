Duleep Trophy 2025 Semi-Final, Live Cricket Score: Live Streaming
The live streaming of the West Zone vs Central Zone 2nd Semi-Final of Duleep Trophy 2025 will be available on the JioHotstar app and website in India.
Duleep Trophy 2025 Semi-Final, Live Cricket Score: Playing XIs
North vs South
South Zone: Tanmay Agarwal, N Jagadeesan (wk), Devdutt Padikkal, Mohammed Azharuddeen (c), Mohit Kale, Ricky Bhui, Salman Nizar, Tanay Thyagarajan, Gurjapneet Singh, MD Nidheesh, Vasuki Koushik.
North Zone (Playing XI): Ankit Kumar (c), Shubham Khajuria, Yash Dhull, Ayush Badoni, Nishant Sindhu, Kanhaiya Wadhawan (wk), Sahil Lotra, Mayank Dagar, Auqib Nabi Dar, Yudhvir Singh Charak, Anshul Kamboj.
West vs Central
West Zone: A. Nagwaswalla, Aarya Desai, Dharmendrasinh Jadeja, Harvik Desai (wk), Ruturaj Gaikwad, Shams Mulani, Shardul Thakur (c), Shreyas lyer, Tanush Kotian, Tushar Deshpande, Yashasvi Jaiswal.
Central Zone: Ayush Pandey, Deepak Chahar, Danish Malewar, Harsh Dubey, Rajat Patidar (c), Khaleel Ahmed, Saransh Jain, Shubham Sharma, Upendra Yadav (wk), Y A Rathod, Yash Thakur.
Duleep Trophy 2025 Semi-Final, Live Cricket Score: Scores At Stumps On Day 3
Central Zone 556/8 (Saransh Jain 37*, Yash Thakur 4*) vs West Zone 438
North Zone 278/5 (Shubham Khajuria 128*, Sahil Lotra 1*) vs South Zone 536