Duleep Trophy 2025 SFs LIVE Score, Day 4 Blog: North Zone Eye More Runs; Central Zone Take First-Innings Lead

Duleep Trophy Day 4 LIVE Score: Catch the live score and updates from the fourth day of the Duleep Trophy semifinals being played at the BCCI Centre of Excellence in Bengaluru, right here

Outlook Sports Desk
Updated on:
Duleep-Trophy-2025-Shubham-Khajuria
North Zone's Shubham Khajuria, left, and Nishant Sindhu run between the wickets on day three of the Duleep Trophy 2025 first semifinal cricket match between South Zone and North Zone, at BCCI Centre of Excellence ground, in Bengaluru, Karnataka, Saturday, Sept. 6, 2025. PTI/Shailendra Bhojak
The Duleep Trophy 2025 semifinals are underway in Bengaluru as we head into day 4 action. In the West Zone versus Central Zone clash, CZone have taken the lead as they look to pile on more runs against Ruturaj Gaikwad-led side. Meanwhile, in the South Zone versus North Zone match, Shubham Khajuria is unbeaten on 128 as he remains key to chase down SZone's mammoth 536. Catch the live score and updates from the fourth day of the Duleep Trophy semifinals being played at the BCCI Centre of Excellence in Bengaluru, right here
Duleep Trophy 2025 Semi-Final, Live Cricket Score: Live Streaming

The live streaming of the West Zone vs Central Zone 2nd Semi-Final of Duleep Trophy 2025 will be available on the JioHotstar app and website in India.

Duleep Trophy 2025 Semi-Final, Live Cricket Score: Playing XIs

North vs South

South Zone: Tanmay Agarwal, N Jagadeesan (wk), Devdutt Padikkal, Mohammed Azharuddeen (c), Mohit Kale, Ricky Bhui, Salman Nizar, Tanay Thyagarajan, Gurjapneet Singh, MD Nidheesh, Vasuki Koushik.

North Zone (Playing XI): Ankit Kumar (c), Shubham Khajuria, Yash Dhull, Ayush Badoni, Nishant Sindhu, Kanhaiya Wadhawan (wk), Sahil Lotra, Mayank Dagar, Auqib Nabi Dar, Yudhvir Singh Charak, Anshul Kamboj.

West vs Central

West Zone: A. Nagwaswalla, Aarya Desai, Dharmendrasinh Jadeja, Harvik Desai (wk), Ruturaj Gaikwad, Shams Mulani, Shardul Thakur (c), Shreyas lyer, Tanush Kotian, Tushar Deshpande, Yashasvi Jaiswal. 

Central Zone: Ayush Pandey, Deepak Chahar, Danish Malewar, Harsh Dubey, Rajat Patidar (c), Khaleel Ahmed, Saransh Jain, Shubham Sharma, Upendra Yadav (wk), Y A Rathod, Yash Thakur.

Duleep Trophy 2025 Semi-Final, Live Cricket Score: Scores At Stumps On Day 3

  • Central Zone 556/8 (Saransh Jain 37*, Yash Thakur 4*) vs West Zone 438

  • North Zone 278/5 (Shubham Khajuria 128*, Sahil Lotra 1*) vs South Zone 536

Published At:
