Biratnagar Kings Vs Sudur Paschim Royals Live Streaming, NPL 2025: BIK Opt To Bowl In Kirtipur

Dipendra Singh Airee-led Royals take on Lamichhane's Kings
Dipendra Singh Airee-led Royals are up against Sandeep Lamichhane's Kings in match 26 of the ongoing Nepal Premier League (NPL) 2025 to be played at the Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur, Nepal on Saturday, December 6.
Both the teams are through to the qualifiers and will look to test their bench in the match. Both sides will field their international stars in Kirtipur including Australia T20 powerhouse Chris Lynn and South African star Faf du Plessis.
Biratnagar Kings Vs Sudur Paschim Royals, Nepal Premier League 2025: Toss Update
Toss coming up shortly.
Biratnagar Kings Vs Sudur Paschim Royals, Nepal Premier League 2025: Playing XIs
Sudur Paschim Royals: Binod Bhandari(w), Josh Brown, Ishan Pandey, Puneet Mehra, Dipendra Singh Airee(c), Dhruv Parashar, Aarif Sheikh, Harmeet Singh, Dipak Bohara, Abinash Bohara, Hikmat Mahara
Biratnagar Kings: Martin Guptill, Faf du Plessis, Sam Heazlett, Lokesh Bam(w), Pratis GC, Basir Ahamad, Shankar Rana, Naren Bhatta, Surya Tamang, Sandeep Lamichhane(c), Marchant de Lange
Biratnagar Kings Vs Sudur Paschim Royals, Nepal Premier League 2025: Live Streaming
Nepal: Kantipur Max TV, Dish Home Go app
India: Star Sports and FanCode