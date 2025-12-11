Bangladesh Premier League 2025-26: Venue, Live Streaming Details And Squads - All You Need To Know

BPL will have 6 teams this year as compared to 7 last year
Last year's champion Fortune Barishal is not part of the league anymore
You can watch the league on FanCode in India
The 2025-26 edition of the Bangladesh Premier League (BPL) is set to begin from December 26 with the final scheduled to be played on January 23, 2026. BPL have gone through some major overhauls in comparison to last year. This year's edition of the BPL will only feature 6 teams in comparison to 7 in the previous edition. Last year's winners Fortune Barishal and Khulna Tigers will not feature in BPL anymore.
Dhaka Capitals and Rangpur Riders are the only teams that have lived to see another season, while the remaining three - Rajshahi, Chattogram and Sylhet - have had changes in their ownership. Chittagong Kings, Durbar Rajshahi and Sylhet Strikers are now Chattogram Royals, Rajshahi Warriors and Sylhet Titans and Noakhali Express was inducted just before the auctions that took place on November 30.
Bangladesh Premier League 2025-26: Live Streaming
The matches of the Bangladesh Premier League will not be telecasted live in India. You can watch the live streaming of the matches in India on Fancode.
Bangladesh: Tsports & Rabbithole
Pakistan: Ten Sports & Tapmad app
Sri Lanka: The Papare TVHD @ Dialog TV
Bangladesh Premier League 2025-26: Venues
Sylhet: Sylhet International Cricket Stadium
Chattogram: BSFL Matiur Rahman Cricket Stadium
Bangladesh Premier League 2025-26: Squads
Sylhet Titans: Mehidy Hasan Miraz, Nasum Ahmed, Saim Ayub, Mohammad Amir, Parvez Hossain Emon, Syed Khaled Ahmed, Afif Hossain Dhrubo, Rony Talukdar, Zakir Hasan, Ruyel Miah, Ariful Islam, Ebadot Hossain Chowdhury, Mominul Haque, Shohidul Islam, Rahatul Ferdous Javed, Tawfique Khan Tushar, Angelo Mathews, Aaron Jones.
Rangpur Riders: Mustafizur Rahman, Nurul Hasan Sohan, Khawaja Nafay, Sufiyan Muqeem, Litton Kumar Das, Towhid Hridoy, Nahid Rana, Rakibul Hasan, Aliss Al Islam, Mrittunjoy Chowdhury, Nayeem Hasan, Kamrul Islam Rabbi, Mahmudullah, Abdul Halim, Iftakhar Hossain Ifti, Mehedi Hasan Sohag, Emilio Gay, Muhammad Akhlaq.
Dhaka Capitals: Taskin Ahmed, Saif Hassan, Alex Hales, Usman Khan, Shamim Hossain, Mohammad Saifuddin, Mohammad Mithun, Taijul Islam, Sabbir Rahman, Nasir Hossain, Tofael Ahmed, Irfan Sukkur, Abdullah Al Mamun, Maruf Mridha, Jayed Ullah, Moinul Islam, Dasun Shanaka, Zubaid Akbari.
Noakhali Express: Hasan Mahmud, Soumya Sarkar, Kusal Mendis, Johnson Charles, Mahidul Islam Ankon, Jaker Ali Anik, Habibur Rahman Sohan, Mohammad Musfik Hasan, Shahadat Hossain Dipu, Rejaur Rahman, Nazmul Islam Apu, Abu Hashem, Mehedi Hasan Rana, Haider Ali, Mohammad Shykat Ali, Sabbir Hossain, Rahamatullah Ali, Ihsanullah Khan.
Chattogram Royals: Mahedi Hasan, Tanvir Islam, Abrar Ahmed, Mohammad Naim, Shoriful Islam, Abu Hider Rony, Mahmudul Hasan Joy, Mahfijul Islam Robin, Sumon Khan, Ziaur Rahman, Arafat Sunny, Mukidul Islam, Shuvagata Hom, Salman Hossain, Zahiduzzaman Sagor, Niroshan Dickwella, Angelo Perera.
Rajshahi Warriors: Najmul Hossain Shanto, Tanzid Hasan Tamim, Mohammad Nawaz, Sahibzada Farhan, Tanzim Hasan Sakib, Yasir Ali Chowdhury, Akbar Ali, Ripon Mondol, Jisan Alam, Hasan Murad, Abdul Gaffar Saqlain, SM Meherob Hasan, Robiul Haque, Mushfiqur Rahim, Shakhir H Shuvro, Wasi Siddique, Mohammad Rubel, Dushan Ishara Hemantha, Jahandad Khan.