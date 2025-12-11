Bangladesh Premier League 2025-26: Venue, Live Streaming Details And Squads - All You Need To Know

The 2025-26 edition of the Bangladesh Premier League (BPL) is set to begin from December 26 with the final scheduled to be played on January 23, 2026. BPL have gone through some major overhauls in comparison to last year. This year's edition of the BPL will only feature 6 teams in comparison to 7 in the previous edition. Last year's winners Fortune Barishal and Khulna Tigers will not feature in BPL anymore.