India Women Vs Sri Lanka Women Highlights, 4th T20I: Smriti Mandhana's 80 Powers IND-W To 30-Run Win Over SL-W

India women beat Sri Lanka women by 30 runs in the 4th T20I of the five-match series at the Greenfield International Stadium in Thiruvananthapuram.
India were invited to bat first by Sri Lanka after winning the toss. The opening duo of Smriti Mandhana and Shafali Verma provided a rollicking start to India and stitched a solid first wicket partnership of 162 runs to take them to their highest-ever T20I score of 221 runs in 20 overs.
Although Sri Lankan batters also came will all guns blazing and showed some resilience by scoring 191/6 in 20 overs but eventually fell short of 30 runs short of the Indian total. The veteran Chamari Aththapaththu played a blistering knock of 52 off 37 balls to show some fight for Sri Lanka.
With this win, India have an taken their lead 4-0 in the series and will look to clean sweep as they step into the field for the final T20I of the series on December 30.
India Women Vs Sri Lanka Women, 4th T20I: Playing XIs
Sri Lanka Women: Hasini Perera, Chamari Athapaththu(c), Harshitha Samarawickrama, Kavisha Dilhari, Imesha Dulani, Nilakshika Silva, Kaushani Nuthyangana(w), Malsha Shehani, Rashmika Sewwandi, Kawya Kavindi, Nimesha Madushani
India Women: Shafali Verma, Smriti Mandhana, Harleen Deol, Harmanpreet Kaur(c), Richa Ghosh(w), Deepti Sharma, Amanjot Kaur, Arundhati Reddy, Vaishnavi Sharma, Renuka Singh Thakur, Shree Charani
Catch the scorecard and ball-by-ball commentary from the fourth IND-W vs SL-W T20I:
India Women Vs Sri Lanka Women, 4th T20I: Squads
Sri Lanka Women: Vishmi Gunaratne, Chamari Athapaththu (c), Hasini Perera, Harshitha Samarawickrama, Kavisha Dilhari, Nilakshika Silva, Kaushani Nuthyangana (wk), Shashini Gimhani, Kawya Kavindi, Malki Madara, Inoka Ranaweera, Malsha Shehani, Imesha Dulani, Rashmika Sewwandi, Nimesha Madushani
India Women: Smriti Mandhana, Shafali Verma, Jemimah Rodrigues, Harmanpreet Kaur (c), Richa Ghosh (wk), Amanjot Kaur, Sneh Rana, Arundhati Reddy, Vaishnavi Sharma, Kranti Gaud, Shree Charani, G Kamalini, Renuka Singh Thakur, Harleen Deol, Deepti Sharma