India Women Vs Sri Lanka Women Highlights, 4th T20I: Smriti Mandhana's 80 Powers IND-W To 30-Run Win Over SL-W

Smriti Mandhana and Shafali Verma put up a 162-run opening stand to take India to their highest-ever score in T20I against Sri Lanka in 4th T20I in Thiruvananthapuram. Photo: X/BCCI Women

Smriti Mandhana and Shafali Verma put up a 162-run opening stand to take India to their highest-ever score in T20I against Sri Lanka in 4th T20I in Thiruvananthapuram. Photo: X/BCCI Women