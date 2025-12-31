Assam Vs Uttar Pradesh LIVE Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: ASM Batting First; Check Playing XIs

Uttar Pradesh vs Assam LIVE Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Playing XIs
Uttar Pradesh: Abhishek Goswami, Aryan Juyal, Dhruv Jurel(w), Priyam Garg, Rinku Singh(c), Sameer Rizvi, Prashant Veer, Vipraj Nigam, Zeeshan Ansari, Kunal Tyagi, Karan Chaudhary
Assam: Pradyun Saikia, Saurav Dihingia, Sumit Ghadigaonkar(w/c), Swarupam Purkayastha, Sibsankar Roy, Denish Das, Akash Sengupta, Mukhtar Hussain, Rahul Singh, Avinov Choudhury, Abdul Ajij Kuraishi
Uttar Pradesh vs Assam LIVE Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Toss Update
Assam won the toss and opted to bat first.Uttar Pradesh vs Assam LIVE Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Match Details
Uttar Pradesh vs Assam LIVE Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Match Details
Fixture: Assam vs Uttar Pradesh, Group B
Series: Vijay Hazare Trophy 2025-26 Round 4
Venue: Niranjan Shah Stadium, Khandheri, Rajkot
Date: Wednesday, December 31, 2025
Time: 9:00 AM IST
Live Streaming: JioHotstar
Live Telecast: -
Uttar Pradesh vs Assam LIVE Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Squads
Uttar Pradesh Squad: Abhishek Goswami, Aryan Juyal, Dhruv Jurel(w), Priyam Garg, Rinku Singh(c), Sameer Rizvi, Prashant Veer, Vipraj Nigam, Zeeshan Ansari, Kunal Tyagi, Vaibhav Chaudhary, Kartik Yadav, Rituraj Sharma, Adarsh Singh, Aaradhya Yadav, Shivam Sharma, Kartik Tyagi, Vineet Panwar
Assam Squad: Pradyun Saikia, Saurav Dihingia, Sumit Ghadigaonkar(w/c), Sibsankar Roy, Denish Das, Nihar Deka, Abdul Ajij Kuraishi, Swarupam Purkayastha, Ayushman Malakar, Mukhtar Hussain, Avinov Choudhury, Bhargab Lahkar, Ruhinandan Pegu, Akash Sengupta, Rahul Singh