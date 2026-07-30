Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 75 State Public Universities

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Top 75 State Public Universities
Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 75 State Public Universities
RANK 2026UNIVERSITY NAMESTATEACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 400INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200INFRASTRUCTURE & FACILITIES 150GOVERNANCE & EXTENSION 150DIVERSITY & OUTREACH 100TOTAL SCORE 1000
1JADAVPUR UNIVERSITY KOLKATAWest Bengal387.45196.33128.03127.0889.12928.01
2CALCUTTA UNIVERSITY KOLKATAWest Bengal377.65185.63143.85136.6182.28926.02
3SAVITRIBAI PHULE PUNE UNIVERSITY PUNEMaharashtra384.71191.02120.68136.6886.28919.37
4BHARATHIAR UNIVERSITY COIMBATORETamil Nadu365.56193.97139.15126.7588.3913.73
5VISVESVARAYA TECHNOLOGICAL UNIVERSITY (VTU) BELAGAVIKarnataka385.58191.7113.34128.8889.47908.97
6ANNA UNIVERSITY CHENNAITamil Nadu385.48186.43139.96118.6176.55907.03
7ANNAMALAI UNIVERSITY ANNAMALAINAGARTamil Nadu387.71168.65135.99136.3277.72906.39
8MYSORE UNIVERSITY MYSOREKarnataka387.25169.35136.81117.2393.65904.29
9ANDHRA UNIVERSITY VISAKHAPATNAMAndhra Pradesh386.05188.04131.91124.771.42902.12
10GUJARAT UNIVERSITY AHMEDABADGujarat395.45180.73117.11118.7888.92900.99
11UNIVERSITY OF MADRAS CHENNAITamil Nadu386.46175.8140.66130.6465.89899.45
12KERALA UNIVERSITY THIRUVANANTHAPURAMKerala381.09182.34116.54133.6574.35887.97
13OSMANIA UNIVERSITY HYDERABADTelangana377.22183.74128.91117.4977.49884.85
14ALAGAPPA UNIVERSITY KARAIKUDITamil Nadu380.42187.2123.85110.8881.66884.01
15COCHIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY COCHINKerala356.35185.56123.23146.5871.39883.11
16GAUHATI UNIVERSITY GUWAHATIAssam367.25172.07138.83113.1291.75883.02
17UNIVERSITY OF KASHMIR SRINAGARJammu and
Kashmir		366.98174.24121.52136.8381.58881.15
18GURU NANAK DEV UNIVERSITY AMRITSARPunjab389.15189.47102.68130.264.99876.49
19SRI VENKATESWARA UNIVERSITY TIRUPATIAndhra Pradesh370.08183.73114.14121.286.09875.24
20BHARATHIDASAN UNIVERSITY TIRUCHIRAPPALLITamil Nadu373.31194.65119.69108.579.04875.19
21UNIVERSITY OF CALICUT CALICUTKerala354.93183.44115.77123.2995.18872.61
22MADURAI KAMRAJ UNIVERSITY MADURAITamil Nadu381.39158.93147.44110.3674.48872.6
23UNIVERSITY OF JAMMU JAMMU TAWIJammu and
Kashmir		371.86171.44104.55133.4285.71866.98
24BANGALORE UNIVERSITY BENGALURUKarnataka354.74180.11137.75103.3490.46866.4
25GURU GOBIND SINGH INDRAPRASTHA UNIVERSITY NEW DELHIDelhi386.02171.43113.32107.7984.79863.35
26MUMBAI UNIVERSITY MUMBAIMaharashtra366.77188.78111.54130.1166.07863.27
27PERIYAR UNIVERSITY SALEMTamil Nadu362.55166.66123.57133.0577.27863.1
28DR. BABASAHEB AMBEDKAR MARATHWADA UNIVERSITY AURANGABADMaharashtra374.46162.52139.21103.4682.19861.84
29MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY ROHTAKHaryana368.96171.55118.32111.5789.55859.95
30KUVEMPU UNIVERSITY SHIMOGAKarnataka358.01192.97109.49110.0489.14859.65
31THE UNIVERSITY OF BURDWAN BARDDHAMANWest Bengal381.28161.56128.63113.1373.19857.79
32UTKAL UNIVERSITY BHUBANESWAROdisha397.07161.71110.25110.8977.64857.56
33GURU JAMBHESHWAR UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY HISARHaryana358.34174.32136.7118.7969.23857.38
34MAHARAJA SAYAJIRAO UNIVERSITY OF BARODA VADODARAGujarat354.74181.64125.16112.8881.02855.44
35GOA UNIVERSITY GOAGoa371.98172.8106.73123.1480.28854.93
36MAHATMA GANDHI UNIVERSITY KOTTAYAMKerala391.59157.82113.4100.1289.45852.38
37DEVI AHILYA VISHWAVIDYALAYA INDOREMadhya Pradesh376.93164.83122.6113.0771.31848.74
38DIBRUGARH UNIVERSITY DIBRUGARHAssam351.19194.24113.98115.571.6846.51
39KALYANI UNIVERSITY KALYANIWest Bengal351.21178.58128.41112.374.81845.31
40SHIVAJI UNIVERSITY KOLHAPURMaharashtra377.75156.98126.71109.5674.21845.21
41SHRI MATA VAISHNO DEVI UNIVERSITY KATRAJammu and
Kashmir		362.51179.99108.42117.3876.11844.41
42YOGI VEMANA UNIVERSITY KADAPAAndhra Pradesh366.01184.66117.696.8976.96842.12
43ACHARYA NAGARJUNA UNIVERSITY GUNTURAndhra Pradesh366.11172.96116.94104.5478.43838.98
44MANGALORE UNIVERSITY MANGALAGANGOTRIKarnataka359.48185.54121.12103.1968.93838.26
45MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY UDAIPURRajasthan353.47179.92105.61112.0884.75835.83
46NORTH MAHARASHTRA UNIVERSITY UMAVINAGARMaharashtra353.87173.13109.78126.7269.87833.37
47PANJABI UNIVERSITY PATIALAPunjab359.39168.72122.24108.0772.38830.8
48RAYALASEEMA UNIVERSITY KURNOOLAndhra Pradesh361.71177.52103.21120.2967.08829.81
49SREE SANKARACHARYA UNIVERSITY OF SANSKRIT KALADYKerala363.3158.63133.07106.6567.9829.55
50SRI KRISHNADEVARAYA UNIVERSITY ANANTAPURAndhra Pradesh357.7160.36118.39120.8170.13827.39
51SRI PADMAVATHI MAHILA VISVA VIDYALAYAM TIRUPATHIAndhra Pradesh356.26162.27116.81119.1967.94822.47
52THE RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY NAGPURMaharashtra354.26161.5117.32119.2866.29818.65
53TUMKUR UNIVERSITY TUMKURKarnataka356.1159.71115.35121.1766.18818.51
54UNIVERSITY OF LUCKNOW LUCKNOWUttar Pradesh351.67160.6116.14120.3864.58813.37
55VIDYASAGAR UNIVERSITY MIDNAPOREWest Bengal352.87158.19114.29119.8963.28808.52
56J.C. BOSE UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FARIDABADHaryana351.88155.73112.97119.1564.92804.65
57KURUKSHETRA UNIVERSITY KURUKSHETRAHaryana351.81155.23111.32120.3663.38802.1
58SAMBALPUR UNIVERSITY SAMBALPUROdisha350.35156.49113118.9959.75798.58
59PUNJAB AGRICULTURAL UNIVERSITY LUDHIANAPunjab349.56155.36111.58119.4261.7797.62
60G. B. PANT UNIVERSTIY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY PANTNAGARUttarakhand348.94156.01110.06121.2361.23797.47
61MANONMANIAM SUNDARANAR UNIVERSITY TIRUNELVELITamil Nadu350.18154.43110.14119.1361.85795.73
62UNIVERSITY OF KERALA TRIVANDRUMKerala347.77154.31112.71119.3161.37795.47
63VEER SURENDRA SAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BURLAOdisha347.57154.5109.01120.3963.49794.96
64HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY SHIMLAHimachal Pradesh347.91151.83107.88119.6561.61788.88
65TAMIL NADU AGRICULTURAL UNIVERSITY COIMBATORETamil Nadu346.89150.53109.05117.6359.02783.12
66UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES DHARWADKarnataka344.99151.59107.64118.5358.88781.63
67TAMIL NADU VETERINARY & ANIMAL SCIENCES UNIVERSITY CHENNAITamil Nadu345.39149.65107.75120.157.85780.74
68KARNATAKA UNIVERSITY DHARWADKarnataka346.3147.61105.79120.8455.37775.91
69SARDAR PATEL UNIVERSITY VALLABH VIDYANAGAR ANANDGujarat344.4147.87105.08121.0756.85775.27
70ANAND AGRICULTURAL UNIVERSITY ANANDGujarat344.33145.22106.11121.7754.74772.17
71PROFESSOR JAYASHANKAR TELANGANA STATE AGRICULTURAL UNIVERSITY HYDERABADTelangana345.63142.99104.3122.1956.23771.34
72ACHARYA N G RANGA AGRICULTURAL UNIVERSITY GUNTURAndhra Pradesh345.22142.57102.89123.4256.2770.3
73CHAUDHARY SARWAN KUMAR HIMACHAL PARDESH KRISHI VISHVAVIDYALAYA KANGRAHimachal Pradesh346.22140.85100.35120.957.79766.11
74DR. Y. S. PARMAR UNIVERSITY OF HORTICULTURE AND FORESTRY SOLANHimachal Pradesh345.97137.89100.7117.9259.09761.57
75GONDWANA UNIVERSITY GADCHIROLIMaharashtra345.95136.32102.22117.1258.23759.84

(This story appeared in Outlook magazine’s August 17 issue, 'Parliament on Street', which takes an incisive look at the student protests against recurring examination paper leaks, the zing of Gen-Z politics and the Jantar Mantar protest at Delhi which triggered a strong response all across India, sending out a clear reminder that while governments are formed in Parliament, democracies remain alive on the streets)

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Outlook Magazine Cover
Neeraj Thakur
Editor's Note | Love, Heartbreak and Democracy: The Making of the Indian Republic
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Cover Story | Powerful Government, Defiant Gen Z, and the Politics of Accountability
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Irom Sharmila Interview: ‘The Right to Express One’s Voice Must be Respected’
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