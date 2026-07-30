Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 75 State Public Universities

|RANK 2026
|UNIVERSITY NAME
|STATE
|ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 400
|INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200
|INFRASTRUCTURE & FACILITIES 150
|GOVERNANCE & EXTENSION 150
|DIVERSITY & OUTREACH 100
|TOTAL SCORE 1000
|1
|JADAVPUR UNIVERSITY KOLKATA
|West Bengal
|387.45
|196.33
|128.03
|127.08
|89.12
|928.01
|2
|CALCUTTA UNIVERSITY KOLKATA
|West Bengal
|377.65
|185.63
|143.85
|136.61
|82.28
|926.02
|3
|SAVITRIBAI PHULE PUNE UNIVERSITY PUNE
|Maharashtra
|384.71
|191.02
|120.68
|136.68
|86.28
|919.37
|4
|BHARATHIAR UNIVERSITY COIMBATORE
|Tamil Nadu
|365.56
|193.97
|139.15
|126.75
|88.3
|913.73
|5
|VISVESVARAYA TECHNOLOGICAL UNIVERSITY (VTU) BELAGAVI
|Karnataka
|385.58
|191.7
|113.34
|128.88
|89.47
|908.97
|6
|ANNA UNIVERSITY CHENNAI
|Tamil Nadu
|385.48
|186.43
|139.96
|118.61
|76.55
|907.03
|7
|ANNAMALAI UNIVERSITY ANNAMALAINAGAR
|Tamil Nadu
|387.71
|168.65
|135.99
|136.32
|77.72
|906.39
|8
|MYSORE UNIVERSITY MYSORE
|Karnataka
|387.25
|169.35
|136.81
|117.23
|93.65
|904.29
|9
|ANDHRA UNIVERSITY VISAKHAPATNAM
|Andhra Pradesh
|386.05
|188.04
|131.91
|124.7
|71.42
|902.12
|10
|GUJARAT UNIVERSITY AHMEDABAD
|Gujarat
|395.45
|180.73
|117.11
|118.78
|88.92
|900.99
|11
|UNIVERSITY OF MADRAS CHENNAI
|Tamil Nadu
|386.46
|175.8
|140.66
|130.64
|65.89
|899.45
|12
|KERALA UNIVERSITY THIRUVANANTHAPURAM
|Kerala
|381.09
|182.34
|116.54
|133.65
|74.35
|887.97
|13
|OSMANIA UNIVERSITY HYDERABAD
|Telangana
|377.22
|183.74
|128.91
|117.49
|77.49
|884.85
|14
|ALAGAPPA UNIVERSITY KARAIKUDI
|Tamil Nadu
|380.42
|187.2
|123.85
|110.88
|81.66
|884.01
|15
|COCHIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY COCHIN
|Kerala
|356.35
|185.56
|123.23
|146.58
|71.39
|883.11
|16
|GAUHATI UNIVERSITY GUWAHATI
|Assam
|367.25
|172.07
|138.83
|113.12
|91.75
|883.02
|17
|UNIVERSITY OF KASHMIR SRINAGAR
|Jammu and
Kashmir
|366.98
|174.24
|121.52
|136.83
|81.58
|881.15
|18
|GURU NANAK DEV UNIVERSITY AMRITSAR
|Punjab
|389.15
|189.47
|102.68
|130.2
|64.99
|876.49
|19
|SRI VENKATESWARA UNIVERSITY TIRUPATI
|Andhra Pradesh
|370.08
|183.73
|114.14
|121.2
|86.09
|875.24
|20
|BHARATHIDASAN UNIVERSITY TIRUCHIRAPPALLI
|Tamil Nadu
|373.31
|194.65
|119.69
|108.5
|79.04
|875.19
|21
|UNIVERSITY OF CALICUT CALICUT
|Kerala
|354.93
|183.44
|115.77
|123.29
|95.18
|872.61
|22
|MADURAI KAMRAJ UNIVERSITY MADURAI
|Tamil Nadu
|381.39
|158.93
|147.44
|110.36
|74.48
|872.6
|23
|UNIVERSITY OF JAMMU JAMMU TAWI
|Jammu and
Kashmir
|371.86
|171.44
|104.55
|133.42
|85.71
|866.98
|24
|BANGALORE UNIVERSITY BENGALURU
|Karnataka
|354.74
|180.11
|137.75
|103.34
|90.46
|866.4
|25
|GURU GOBIND SINGH INDRAPRASTHA UNIVERSITY NEW DELHI
|Delhi
|386.02
|171.43
|113.32
|107.79
|84.79
|863.35
|26
|MUMBAI UNIVERSITY MUMBAI
|Maharashtra
|366.77
|188.78
|111.54
|130.11
|66.07
|863.27
|27
|PERIYAR UNIVERSITY SALEM
|Tamil Nadu
|362.55
|166.66
|123.57
|133.05
|77.27
|863.1
|28
|DR. BABASAHEB AMBEDKAR MARATHWADA UNIVERSITY AURANGABAD
|Maharashtra
|374.46
|162.52
|139.21
|103.46
|82.19
|861.84
|29
|MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY ROHTAK
|Haryana
|368.96
|171.55
|118.32
|111.57
|89.55
|859.95
|30
|KUVEMPU UNIVERSITY SHIMOGA
|Karnataka
|358.01
|192.97
|109.49
|110.04
|89.14
|859.65
|31
|THE UNIVERSITY OF BURDWAN BARDDHAMAN
|West Bengal
|381.28
|161.56
|128.63
|113.13
|73.19
|857.79
|32
|UTKAL UNIVERSITY BHUBANESWAR
|Odisha
|397.07
|161.71
|110.25
|110.89
|77.64
|857.56
|33
|GURU JAMBHESHWAR UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY HISAR
|Haryana
|358.34
|174.32
|136.7
|118.79
|69.23
|857.38
|34
|MAHARAJA SAYAJIRAO UNIVERSITY OF BARODA VADODARA
|Gujarat
|354.74
|181.64
|125.16
|112.88
|81.02
|855.44
|35
|GOA UNIVERSITY GOA
|Goa
|371.98
|172.8
|106.73
|123.14
|80.28
|854.93
|36
|MAHATMA GANDHI UNIVERSITY KOTTAYAM
|Kerala
|391.59
|157.82
|113.4
|100.12
|89.45
|852.38
|37
|DEVI AHILYA VISHWAVIDYALAYA INDORE
|Madhya Pradesh
|376.93
|164.83
|122.6
|113.07
|71.31
|848.74
|38
|DIBRUGARH UNIVERSITY DIBRUGARH
|Assam
|351.19
|194.24
|113.98
|115.5
|71.6
|846.51
|39
|KALYANI UNIVERSITY KALYANI
|West Bengal
|351.21
|178.58
|128.41
|112.3
|74.81
|845.31
|40
|SHIVAJI UNIVERSITY KOLHAPUR
|Maharashtra
|377.75
|156.98
|126.71
|109.56
|74.21
|845.21
|41
|SHRI MATA VAISHNO DEVI UNIVERSITY KATRA
|Jammu and
Kashmir
|362.51
|179.99
|108.42
|117.38
|76.11
|844.41
|42
|YOGI VEMANA UNIVERSITY KADAPA
|Andhra Pradesh
|366.01
|184.66
|117.6
|96.89
|76.96
|842.12
|43
|ACHARYA NAGARJUNA UNIVERSITY GUNTUR
|Andhra Pradesh
|366.11
|172.96
|116.94
|104.54
|78.43
|838.98
|44
|MANGALORE UNIVERSITY MANGALAGANGOTRI
|Karnataka
|359.48
|185.54
|121.12
|103.19
|68.93
|838.26
|45
|MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY UDAIPUR
|Rajasthan
|353.47
|179.92
|105.61
|112.08
|84.75
|835.83
|46
|NORTH MAHARASHTRA UNIVERSITY UMAVINAGAR
|Maharashtra
|353.87
|173.13
|109.78
|126.72
|69.87
|833.37
|47
|PANJABI UNIVERSITY PATIALA
|Punjab
|359.39
|168.72
|122.24
|108.07
|72.38
|830.8
|48
|RAYALASEEMA UNIVERSITY KURNOOL
|Andhra Pradesh
|361.71
|177.52
|103.21
|120.29
|67.08
|829.81
|49
|SREE SANKARACHARYA UNIVERSITY OF SANSKRIT KALADY
|Kerala
|363.3
|158.63
|133.07
|106.65
|67.9
|829.55
|50
|SRI KRISHNADEVARAYA UNIVERSITY ANANTAPUR
|Andhra Pradesh
|357.7
|160.36
|118.39
|120.81
|70.13
|827.39
|51
|SRI PADMAVATHI MAHILA VISVA VIDYALAYAM TIRUPATHI
|Andhra Pradesh
|356.26
|162.27
|116.81
|119.19
|67.94
|822.47
|52
|THE RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY NAGPUR
|Maharashtra
|354.26
|161.5
|117.32
|119.28
|66.29
|818.65
|53
|TUMKUR UNIVERSITY TUMKUR
|Karnataka
|356.1
|159.71
|115.35
|121.17
|66.18
|818.51
|54
|UNIVERSITY OF LUCKNOW LUCKNOW
|Uttar Pradesh
|351.67
|160.6
|116.14
|120.38
|64.58
|813.37
|55
|VIDYASAGAR UNIVERSITY MIDNAPORE
|West Bengal
|352.87
|158.19
|114.29
|119.89
|63.28
|808.52
|56
|J.C. BOSE UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FARIDABAD
|Haryana
|351.88
|155.73
|112.97
|119.15
|64.92
|804.65
|57
|KURUKSHETRA UNIVERSITY KURUKSHETRA
|Haryana
|351.81
|155.23
|111.32
|120.36
|63.38
|802.1
|58
|SAMBALPUR UNIVERSITY SAMBALPUR
|Odisha
|350.35
|156.49
|113
|118.99
|59.75
|798.58
|59
|PUNJAB AGRICULTURAL UNIVERSITY LUDHIANA
|Punjab
|349.56
|155.36
|111.58
|119.42
|61.7
|797.62
|60
|G. B. PANT UNIVERSTIY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY PANTNAGAR
|Uttarakhand
|348.94
|156.01
|110.06
|121.23
|61.23
|797.47
|61
|MANONMANIAM SUNDARANAR UNIVERSITY TIRUNELVELI
|Tamil Nadu
|350.18
|154.43
|110.14
|119.13
|61.85
|795.73
|62
|UNIVERSITY OF KERALA TRIVANDRUM
|Kerala
|347.77
|154.31
|112.71
|119.31
|61.37
|795.47
|63
|VEER SURENDRA SAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BURLA
|Odisha
|347.57
|154.5
|109.01
|120.39
|63.49
|794.96
|64
|HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY SHIMLA
|Himachal Pradesh
|347.91
|151.83
|107.88
|119.65
|61.61
|788.88
|65
|TAMIL NADU AGRICULTURAL UNIVERSITY COIMBATORE
|Tamil Nadu
|346.89
|150.53
|109.05
|117.63
|59.02
|783.12
|66
|UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES DHARWAD
|Karnataka
|344.99
|151.59
|107.64
|118.53
|58.88
|781.63
|67
|TAMIL NADU VETERINARY & ANIMAL SCIENCES UNIVERSITY CHENNAI
|Tamil Nadu
|345.39
|149.65
|107.75
|120.1
|57.85
|780.74
|68
|KARNATAKA UNIVERSITY DHARWAD
|Karnataka
|346.3
|147.61
|105.79
|120.84
|55.37
|775.91
|69
|SARDAR PATEL UNIVERSITY VALLABH VIDYANAGAR ANAND
|Gujarat
|344.4
|147.87
|105.08
|121.07
|56.85
|775.27
|70
|ANAND AGRICULTURAL UNIVERSITY ANAND
|Gujarat
|344.33
|145.22
|106.11
|121.77
|54.74
|772.17
|71
|PROFESSOR JAYASHANKAR TELANGANA STATE AGRICULTURAL UNIVERSITY HYDERABAD
|Telangana
|345.63
|142.99
|104.3
|122.19
|56.23
|771.34
|72
|ACHARYA N G RANGA AGRICULTURAL UNIVERSITY GUNTUR
|Andhra Pradesh
|345.22
|142.57
|102.89
|123.42
|56.2
|770.3
|73
|CHAUDHARY SARWAN KUMAR HIMACHAL PARDESH KRISHI VISHVAVIDYALAYA KANGRA
|Himachal Pradesh
|346.22
|140.85
|100.35
|120.9
|57.79
|766.11
|74
|DR. Y. S. PARMAR UNIVERSITY OF HORTICULTURE AND FORESTRY SOLAN
|Himachal Pradesh
|345.97
|137.89
|100.7
|117.92
|59.09
|761.57
|75
|GONDWANA UNIVERSITY GADCHIROLI
|Maharashtra
|345.95
|136.32
|102.22
|117.12
|58.23
|759.84
(This story appeared in Outlook magazine’s August 17 issue, 'Parliament on Street', which takes an incisive look at the student protests against recurring examination paper leaks, the zing of Gen-Z politics and the Jantar Mantar protest at Delhi which triggered a strong response all across India, sending out a clear reminder that while governments are formed in Parliament, democracies remain alive on the streets)