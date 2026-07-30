Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 25 Multi-Disciplinary Deemed To Be Universities

|RANK 2026
|UNIVERSITY NAME
|STATE
|ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 400
|INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200
|INFRASTRUCTURE & FACILITIES 150
|GOVERNANCE & EXTENSION 150
|DIVERSITY & OUTREACH 100
|TOTAL SCORE 1000
|1
|SRM INSTITUTE OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY KATTANKULATHUR CHENNAI
|Tamil Nadu
|388.57
|184.09
|137.77
|133.62
|78.98
|923.03
|2
|MANIPAL ACADEMY OF HIGHER EDUCATION
MANIPAL
|Karnataka
|389.81
|195.09
|116.66
|140
|80.9
|922.46
|3
|SYMBIOSIS INTERNATIONAL PUNE
|Maharashtra
|391.74
|189.4
|134.8
|131.98
|74.03
|921.95
|4
|JSS ACADEMY OF HIGHER EDUCATION AND
RESEARCHMYSURU
|Karnataka
|399
|184.01
|119.59
|136.16
|72.74
|911.5
|5
|KALINGA INSTITUTE OF INDUSTRIAL
TECHNOLOGY BHUBANESWAR (KIIT BBSR)
|Odisha
|396
|177.29
|130.74
|102.5
|94.13
|900.66
|6
|SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY CHENNAI
|Tamil Nadu
|363.07
|194.37
|136.86
|124.97
|78.9
|898.17
|7
|SRI RAMACHANDRA INSTITUTE OF HIGHER
EDUCATION AND RESEARCH CHENNAI
|Tamil Nadu
|375.5
|178.2
|127.34
|140.3
|76.16
|897.5
|8
|YENEPOYA UNIVERSITY MANGALORE
|Karnataka
|397.29
|184.24
|123.54
|107.27
|84.94
|897.28
|9
|BHARATI VIDYAPEETH UNIVERSITY PUNE
|Maharashtra
|383.74
|165.75
|136.59
|123.98
|85.8
|895.86
|10
|BLDE (DEEMED TO BE UNIVERSITY)
VIJAYAPURA
|Karnataka
|370.86
|185.7
|113.63
|138.17
|85.3
|893.66
|11
|SRI SIDDHARTHA ACADEMY OF HIGHER
EDUCATION TUMAKURU
|Karnataka
|375.62
|171.11
|135.12
|120.78
|87.2
|889.83
|12
|KLE ACADEMY OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH (DEEMED TO BE UNIVERSITY)
BELAGAVI
|Karnataka
|367.63
|154.74
|133.43
|147.73
|84.98
|888.51
|13
|MANAV RACHNA INTERNATIONAL INSTITUTE OF
RESEARCH & STUDIES FARIDABAD
|Haryana
|374.05
|164.71
|126.5
|136.7
|82.73
|884.69
|14
|JAYPEE INSTITUTE OF INFORMATION
TECHNOLOGY NOIDA
|Uttar Pradesh
|351.98
|180.9
|113.99
|141.8
|93.55
|882.22
|15
|D. Y. PATIL UNIVERSITY NAVI MUMBAI
|Maharashtra
|359.38
|176.13
|133.32
|141.51
|70.87
|881.21
|16
|SVKM`S NARSEE MONJEE INSTITUTE OF
MANAGEMENT STUDIES MUMBAI
|Maharashtra
|391.43
|166.73
|110.39
|124.72
|87.59
|880.86
|17
|SHOBHIT UNIVERSITY MEERUT
|Uttar Pradesh
|373.81
|164.4
|139.7
|112.35
|89.78
|880.04
|18
|D. Y. PATIL EDUCATIONAL SOCIETY KOLHAPUR
|Maharashtra
|360.92
|151.25
|143.88
|140.16
|80.34
|876.55
|19
|SRI BALAJI VIDYAPEETH (DEEMED TO BE
UNIVERSITY) PILLAIYARKUPPAM
|Puducherry
|368.23
|174.69
|139.29
|113.54
|80.2
|875.95
|20
|KARPAGAM ACADEMY OF HIGHER EDUCATION
COIMBATORE
|Tamil Nadu
|356.85
|176.27
|120.04
|128.52
|90.07
|871.75
|21
|DHARMSINH DESAI UNIVERSITY NADIAD
|Gujarat
|379.23
|167.68
|125.31
|112.63
|84.65
|869.5
|22
|SUMANDEEP VIDYAPEETHVADODARA
|Gujarat
|387.24
|156.37
|139.46
|106.26
|77.48
|866.81
|23
|MALLA REDDY VISHWAVIDYAPEETH (DEEMED
TO BE UNIVERSITY) HYDERABAD
|Telangana
|370.35
|169.15
|108
|126.49
|91.33
|865.32
|24
|PERIYAR MANIAMMAI INSTITUTE OF SCIENCE
& TECHNOLOGY THANJAVUR
|Tamil Nadu
|375.15
|164.68
|106.96
|135.88
|80.06
|862.73
|25
|ST PETERS INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION
AND RESEARCH CHENNAI
|Tamil Nadu
|374.57
|191.22
|101.21
|113.21
|74.65
|854.86
(This story appeared in Outlook magazine’s August 17 issue, 'Parliament on Street', which takes an incisive look at the student protests against recurring examination paper leaks, the zing of Gen-Z politics and the Jantar Mantar protest at Delhi which triggered a strong response all across India, sending out a clear reminder that while governments are formed in Parliament, democracies remain alive on the streets)