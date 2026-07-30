Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 25 Multi-Disciplinary Deemed To Be Universities

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Outlook Bureau
Published at:

Are you looking for the top Multi-Disciplinary Deemed To Be Universities in India? Check out Outlook-ICARE's annual ranking of India’s top 25 Multi-Disciplinary Deemed To Be Universities for 2026 to make an informed choice based on multiple parameters.

Top 25 Multi-Disciplinary Deemed To Be Universities
Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 25 Multi-Disciplinary Deemed To Be Universities
RANK 2026UNIVERSITY NAMESTATEACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 400INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200INFRASTRUCTURE & FACILITIES 150GOVERNANCE & EXTENSION 150DIVERSITY & OUTREACH 100TOTAL SCORE 1000
1SRM INSTITUTE OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY KATTANKULATHUR CHENNAI		Tamil Nadu388.57184.09137.77133.6278.98923.03
2MANIPAL ACADEMY OF HIGHER EDUCATION
MANIPAL		Karnataka389.81195.09116.6614080.9922.46
3SYMBIOSIS INTERNATIONAL PUNEMaharashtra391.74189.4134.8131.9874.03921.95
4JSS ACADEMY OF HIGHER EDUCATION AND
RESEARCHMYSURU		Karnataka399184.01119.59136.1672.74911.5
5KALINGA INSTITUTE OF INDUSTRIAL
TECHNOLOGY BHUBANESWAR (KIIT BBSR)		Odisha396177.29130.74102.594.13900.66
6SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY CHENNAI		Tamil Nadu363.07194.37136.86124.9778.9898.17
7SRI RAMACHANDRA INSTITUTE OF HIGHER
EDUCATION AND RESEARCH CHENNAI		Tamil Nadu375.5178.2127.34140.376.16897.5
8YENEPOYA UNIVERSITY MANGALOREKarnataka397.29184.24123.54107.2784.94897.28
9BHARATI VIDYAPEETH UNIVERSITY PUNEMaharashtra383.74165.75136.59123.9885.8895.86
10BLDE (DEEMED TO BE UNIVERSITY)
VIJAYAPURA		Karnataka370.86185.7113.63138.1785.3893.66
11SRI SIDDHARTHA ACADEMY OF HIGHER
EDUCATION TUMAKURU		Karnataka375.62171.11135.12120.7887.2889.83
12KLE ACADEMY OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH (DEEMED TO BE UNIVERSITY)
BELAGAVI		Karnataka367.63154.74133.43147.7384.98888.51
13MANAV RACHNA INTERNATIONAL INSTITUTE OF
RESEARCH & STUDIES FARIDABAD		Haryana374.05164.71126.5136.782.73884.69
14JAYPEE INSTITUTE OF INFORMATION
TECHNOLOGY NOIDA		Uttar Pradesh351.98180.9113.99141.893.55882.22
15D. Y. PATIL UNIVERSITY NAVI MUMBAIMaharashtra359.38176.13133.32141.5170.87881.21
16SVKM`S NARSEE MONJEE INSTITUTE OF
MANAGEMENT STUDIES MUMBAI		Maharashtra391.43166.73110.39124.7287.59880.86
17SHOBHIT UNIVERSITY MEERUTUttar Pradesh373.81164.4139.7112.3589.78880.04
18D. Y. PATIL EDUCATIONAL SOCIETY KOLHAPURMaharashtra360.92151.25143.88140.1680.34876.55
19SRI BALAJI VIDYAPEETH (DEEMED TO BE
UNIVERSITY) PILLAIYARKUPPAM		Puducherry368.23174.69139.29113.5480.2875.95
20KARPAGAM ACADEMY OF HIGHER EDUCATION
COIMBATORE		Tamil Nadu356.85176.27120.04128.5290.07871.75
21DHARMSINH DESAI UNIVERSITY NADIADGujarat379.23167.68125.31112.6384.65869.5
22SUMANDEEP VIDYAPEETHVADODARAGujarat387.24156.37139.46106.2677.48866.81
23MALLA REDDY VISHWAVIDYAPEETH (DEEMED
TO BE UNIVERSITY) HYDERABAD		Telangana370.35169.15108126.4991.33865.32
24PERIYAR MANIAMMAI INSTITUTE OF SCIENCE
& TECHNOLOGY THANJAVUR		Tamil Nadu375.15164.68106.96135.8880.06862.73
25ST PETERS INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION
AND RESEARCH CHENNAI		Tamil Nadu374.57191.22101.21113.2174.65854.86

(This story appeared in Outlook magazine’s August 17 issue, 'Parliament on Street', which takes an incisive look at the student protests against recurring examination paper leaks, the zing of Gen-Z politics and the Jantar Mantar protest at Delhi which triggered a strong response all across India, sending out a clear reminder that while governments are formed in Parliament, democracies remain alive on the streets)

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Neeraj Thakur
Editor's Note | Love, Heartbreak and Democracy: The Making of the Indian Republic
| Photo: Tribhuvan Tiwari : Breaking The Barrier: Protesters trying to move past the barricades erected at Jantar Mantar, New Delhi
Cover Story | Powerful Government, Defiant Gen Z, and the Politics of Accountability
| Photo: Imago : Political Cause: Sonam Wangchuk at Jantar Mantar
InDepth | The Paradox of Sonam Wangchuk: Between Conviction and Compromise
| Photo: Imago : Irom Sharmila
Irom Sharmila Interview: ‘The Right to Express One’s Voice Must be Respected’
| Photo: Suresh K. Pandey : BJP national general secretary and former Member of Parliament Dushyant Gautam
Dushyant Gautam Interview: ‘Protests Have Been Politicised’

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