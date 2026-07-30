Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 20 Central Universities

O
Outlook Bureau
Published at:

Are you looking for the top Central Universities in India? Check out Outlook-ICARE's annual ranking of India’s top 20 Central Universities for 2026 to make an informed choice based on multiple parameters.

JNU
Photo: IMAGO; Representative image
RANK 2026UNIVERSITY NAMESTATEACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 400INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200INFRASTRUCTURE & FACILITIES 150GOVERNANCE & EXTENSION 150DIVERSITY & OUTREACH 100TOTAL SCORE 1000
1JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY NEW DELHIDelhi394.04171.41133.86135.8680.44915.61
2BANARAS HINDU UNIVERSITY VARANASIUttar Pradesh396.37172.2134.68136.9874.53914.76
3UNIVERSITY OF DELHI DELHIDelhi381.67168.18144.09143.876.7914.44
4UNIVERSITY OF HYDERABAD HYDERABADTelangana388.97176.97127.24121.0176.44890.63
5TEZPUR UNIVERSITY TEZPURAssam388.76169.35135.24115.8366.34875.52
6NORTH EASTERN HILL UNIVERSITY SHILLONGMeghalaya368.81156.1128.7138.6581.41873.67
7VISVA BHARATI UNIVERSITY SANTINIKETANWest Bengal377.18173.71132.73123.0266.71873.35
8BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR
UNIVERSITY LUCKNOW		Uttar Pradesh380.97179.6100.97121.8188.52871.87
9CENTRAL UNIVERSITY OF PUNJAB BATHINDAPunjab366.86172.2123.96124.4683.58871.06
10ASSAM UNIVERSITY SILCHARAssam354.36186.79130.68107.8876.68856.39
11CENTRAL UNIVERSITY OF KERALA KASARAGODKerala343.34162.91131.78137.9678.28854.27
12MANIPUR UNIVERSITY IMPHALManipur362.3155.76110133.7191.79853.56
13MIZORAM UNIVERSITY AIZAWLMizoram377.15174.59103.23112.9684.3852.23
14SIKKIM UNIVERSITY GANGTOKSikkim375.04164.02119.18107.9278.19844.35
15CENTRAL UNIVERSITY OF RAJASTHAN BANDAR
SINDRI		Rajasthan355.14157.54131.21116.1782842.06
16CENTRAL UNIVERSITY OF TAMIL NADU
TIRUVARUR		Tamil Nadu382.01152.2295.69141.7867.86839.56
17DR. HARISINGH GOUR UNIVERSITY SAGARMadhya Pradesh371.22162.67110.52114.6476.38835.43
18RAJIV GANDHI UNIVERSITY ITANAGARArunachal Pradesh351.79162.35122.71109.4980.02826.36
19CENTRAL UNIVERSITY OF HARYANA
Mahendergarh		Haryana356.97178.87105.57106.9477.31825.66
20ENGLISH AND FOREIGN LANGUAGES
UNIVERSITY HYDERABAD		Telangana360.14171.19100.01111.7582.01825.1

(This story appeared in Outlook magazine’s August 17 issue, 'Parliament on Street', which takes an incisive look at the student protests against recurring examination paper leaks, the zing of Gen-Z politics and the Jantar Mantar protest at Delhi which triggered a strong response all across India, sending out a clear reminder that while governments are formed in Parliament, democracies remain alive on the streets)

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Neeraj Thakur
Editor's Note | Love, Heartbreak and Democracy: The Making of the Indian Republic
| Photo: Tribhuvan Tiwari : Breaking The Barrier: Protesters trying to move past the barricades erected at Jantar Mantar, New Delhi
Cover Story | Powerful Government, Defiant Gen Z, and the Politics of Accountability
| Photo: Imago : Political Cause: Sonam Wangchuk at Jantar Mantar
InDepth | The Paradox of Sonam Wangchuk: Between Conviction and Compromise
| Photo: Imago : Irom Sharmila
Irom Sharmila Interview: ‘The Right to Express One’s Voice Must be Respected’
| Photo: Suresh K. Pandey : BJP national general secretary and former Member of Parliament Dushyant Gautam
Dushyant Gautam Interview: ‘Protests Have Been Politicised’

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