Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 20 Central Universities

|RANK 2026
|UNIVERSITY NAME
|STATE
|ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 400
|INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200
|INFRASTRUCTURE & FACILITIES 150
|GOVERNANCE & EXTENSION 150
|DIVERSITY & OUTREACH 100
|TOTAL SCORE 1000
|1
|JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY NEW DELHI
|Delhi
|394.04
|171.41
|133.86
|135.86
|80.44
|915.61
|2
|BANARAS HINDU UNIVERSITY VARANASI
|Uttar Pradesh
|396.37
|172.2
|134.68
|136.98
|74.53
|914.76
|3
|UNIVERSITY OF DELHI DELHI
|Delhi
|381.67
|168.18
|144.09
|143.8
|76.7
|914.44
|4
|UNIVERSITY OF HYDERABAD HYDERABAD
|Telangana
|388.97
|176.97
|127.24
|121.01
|76.44
|890.63
|5
|TEZPUR UNIVERSITY TEZPUR
|Assam
|388.76
|169.35
|135.24
|115.83
|66.34
|875.52
|6
|NORTH EASTERN HILL UNIVERSITY SHILLONG
|Meghalaya
|368.81
|156.1
|128.7
|138.65
|81.41
|873.67
|7
|VISVA BHARATI UNIVERSITY SANTINIKETAN
|West Bengal
|377.18
|173.71
|132.73
|123.02
|66.71
|873.35
|8
|BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR
UNIVERSITY LUCKNOW
|Uttar Pradesh
|380.97
|179.6
|100.97
|121.81
|88.52
|871.87
|9
|CENTRAL UNIVERSITY OF PUNJAB BATHINDA
|Punjab
|366.86
|172.2
|123.96
|124.46
|83.58
|871.06
|10
|ASSAM UNIVERSITY SILCHAR
|Assam
|354.36
|186.79
|130.68
|107.88
|76.68
|856.39
|11
|CENTRAL UNIVERSITY OF KERALA KASARAGOD
|Kerala
|343.34
|162.91
|131.78
|137.96
|78.28
|854.27
|12
|MANIPUR UNIVERSITY IMPHAL
|Manipur
|362.3
|155.76
|110
|133.71
|91.79
|853.56
|13
|MIZORAM UNIVERSITY AIZAWL
|Mizoram
|377.15
|174.59
|103.23
|112.96
|84.3
|852.23
|14
|SIKKIM UNIVERSITY GANGTOK
|Sikkim
|375.04
|164.02
|119.18
|107.92
|78.19
|844.35
|15
|CENTRAL UNIVERSITY OF RAJASTHAN BANDAR
SINDRI
|Rajasthan
|355.14
|157.54
|131.21
|116.17
|82
|842.06
|16
|CENTRAL UNIVERSITY OF TAMIL NADU
TIRUVARUR
|Tamil Nadu
|382.01
|152.22
|95.69
|141.78
|67.86
|839.56
|17
|DR. HARISINGH GOUR UNIVERSITY SAGAR
|Madhya Pradesh
|371.22
|162.67
|110.52
|114.64
|76.38
|835.43
|18
|RAJIV GANDHI UNIVERSITY ITANAGAR
|Arunachal Pradesh
|351.79
|162.35
|122.71
|109.49
|80.02
|826.36
|19
|CENTRAL UNIVERSITY OF HARYANA
Mahendergarh
|Haryana
|356.97
|178.87
|105.57
|106.94
|77.31
|825.66
|20
|ENGLISH AND FOREIGN LANGUAGES
UNIVERSITY HYDERABAD
|Telangana
|360.14
|171.19
|100.01
|111.75
|82.01
|825.1
(This story appeared in Outlook magazine’s August 17 issue, 'Parliament on Street', which takes an incisive look at the student protests against recurring examination paper leaks, the zing of Gen-Z politics and the Jantar Mantar protest at Delhi which triggered a strong response all across India, sending out a clear reminder that while governments are formed in Parliament, democracies remain alive on the streets)