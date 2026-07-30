Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 15 Deemed To Be Universities of National Eminence

|RANK 2026
|UNIVERSITY NAME
|STATE
|ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 400
|INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT
200
|INFRASTRUCTURE & FACILITIES
150
|GOVERNANCE & EXTENSION
150
|DIVERSITY & OUTREACH
100
|TOTAL SCORE
1000
|1
|SRM INSTITUTE OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY KATTANKULATHUR CHENNAI
|Tamil Nadu
|393.11
|194.21
|140.95
|134.96
|78.27
|941.5
|2
|MANIPAL ACADEMY OF HIGHER EDUCATION
MANIPAL
|Karnataka
|389.26
|192.01
|138.72
|134.81
|78.56
|933.36
|3
|SYMBIOSIS INTERNATIONAL PUNE
|Maharashtra
|388.45
|193.46
|134.75
|134.65
|80.09
|931.4
|4
|JSS ACADEMY OF HIGHER EDUCATION AND
RESEARCHMYSURU
|Karnataka
|391.47
|190.38
|134.46
|136.2
|77.7
|930.21
|5
|KALINGA INSTITUTE OF INDUSTRIAL
TECHNOLOGY (KIIT) BHUBANESWAR
|Odisha
|385.97
|189.34
|138.02
|135.81
|77.11
|926.25
|6
|SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY CHENNAI
|Tamil Nadu
|387.25
|190.21
|134.59
|136.08
|76.61
|924.74
|7
|SRI RAMACHANDRA INSTITUTE OF HIGHER
EDUCATION AND RESEARCH CHENNAI
|Tamil Nadu
|388.26
|190.16
|138.62
|130.54
|76.1
|923.68
|8
|YENEPOYA UNIVERSITY MANGALORE
|Karnataka
|386.59
|192.93
|136.58
|128.85
|74.93
|919.88
|9
|BHARATI VIDYAPEETH UNIVERSITY PUNE
|Maharashtra
|385.76
|187.09
|133.16
|132.33
|75.69
|914.03
|10
|BLDE (DEEMED TO BE UNIVERSITY)
VIJAYAPURA
|Karnataka
|383.03
|189.16
|133.57
|130.74
|72.29
|908.79
|11
|CHRIST UNIVERSITY BANGALORE
|Karnataka
|385.12
|188.65
|133.88
|130.02
|73.44
|911.11
|12
|KLE ACADEMY OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH (DEEMED TO BE UNIVERSITY)
BELAGAVI
|Karnataka
|384.16
|188.76
|134.75
|129.53
|74.57
|911.77
|13
|BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY RANCHI
|Jharkhand
|384.19
|186.99
|132.02
|131.24
|74.61
|909.05
|14
|D. Y. PATIL UNIVERSITY NAVI MUMBAI
|Maharashtra
|383.62
|184.57
|133.83
|127.81
|72.29
|902.12
|15
|JAYPEE INSTITUTE OF INFORMATION
TECHNOLOGY NOIDA
|Uttar Pradesh
|385.49
|182.52
|131.56
|124.58
|69.87
|894.02
Definition: Autonomous institutions granted “Deemed-to-be University” status by the UGC under Section 3, recognized nationally for high academic and research standards; typically offering specialized or multi-domain programs with curricular independence.
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