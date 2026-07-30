Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 15 Deemed To Be Universities of National Eminence

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Outlook Bureau
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Are you looking for the top Deemed To Be Universities of National Eminence in India? Check out Outlook-ICARE's annual ranking of India’s top 15 Deemed To Be Universities of National Eminence for 2026 to make an informed choice based on multiple parameters.

Top 15 Deemed To Be Universities of National Eminence
Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 15 Deemed To Be Universities of National Eminence
RANK 2026UNIVERSITY NAMESTATEACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 400INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT

200

INFRASTRUCTURE & FACILITIES

150

GOVERNANCE & EXTENSION

150

DIVERSITY & OUTREACH

100

TOTAL SCORE

1000

1SRM INSTITUTE OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY KATTANKULATHUR CHENNAI		Tamil Nadu393.11194.21140.95134.9678.27941.5
2MANIPAL ACADEMY OF HIGHER EDUCATION
MANIPAL		Karnataka389.26192.01138.72134.8178.56933.36
3SYMBIOSIS INTERNATIONAL PUNEMaharashtra388.45193.46134.75134.6580.09931.4
4JSS ACADEMY OF HIGHER EDUCATION AND
RESEARCHMYSURU		Karnataka391.47190.38134.46136.277.7930.21
5KALINGA INSTITUTE OF INDUSTRIAL
TECHNOLOGY (KIIT) BHUBANESWAR		Odisha385.97189.34138.02135.8177.11926.25
6SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY CHENNAI		Tamil Nadu387.25190.21134.59136.0876.61924.74
7SRI RAMACHANDRA INSTITUTE OF HIGHER
EDUCATION AND RESEARCH CHENNAI		Tamil Nadu388.26190.16138.62130.5476.1923.68
8YENEPOYA UNIVERSITY MANGALOREKarnataka386.59192.93136.58128.8574.93919.88
9BHARATI VIDYAPEETH UNIVERSITY PUNEMaharashtra385.76187.09133.16132.3375.69914.03
10BLDE (DEEMED TO BE UNIVERSITY)
VIJAYAPURA		Karnataka383.03189.16133.57130.7472.29908.79
11CHRIST UNIVERSITY BANGALOREKarnataka385.12188.65133.88130.0273.44911.11
12KLE ACADEMY OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH (DEEMED TO BE UNIVERSITY)
BELAGAVI		Karnataka384.16188.76134.75129.5374.57911.77
13BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY RANCHIJharkhand384.19186.99132.02131.2474.61909.05
14D. Y. PATIL UNIVERSITY NAVI MUMBAIMaharashtra383.62184.57133.83127.8172.29902.12
15JAYPEE INSTITUTE OF INFORMATION
TECHNOLOGY NOIDA		Uttar Pradesh385.49182.52131.56124.5869.87894.02

Definition: Autonomous institutions granted “Deemed-to-be University” status by the UGC under Section 3, recognized nationally for high academic and research standards; typically offering specialized or multi-domain programs with curricular independence.

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Cover Story | Powerful Government, Defiant Gen Z, and the Politics of Accountability
| Photo: Imago : Political Cause: Sonam Wangchuk at Jantar Mantar
InDepth | The Paradox of Sonam Wangchuk: Between Conviction and Compromise
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Irom Sharmila Interview: ‘The Right to Express One’s Voice Must be Respected’
| Photo: Suresh K. Pandey : BJP national general secretary and former Member of Parliament Dushyant Gautam
Dushyant Gautam Interview: ‘Protests Have Been Politicised’

(This story appeared in Outlook magazine’s August 17 issue, 'Parliament on Street', which takes an incisive look at the student protests against recurring examination paper leaks, the zing of Gen-Z politics and the Jantar Mantar protest at Delhi which triggered a strong response all across India, sending out a clear reminder that while governments are formed in Parliament, democracies remain alive on the streets)

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