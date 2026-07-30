Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 5 Public Deemed University

O
Outlook Bureau
Published at:

Are you looking for the top Public Deemed University in India? Check out Outlook-ICARE's annual ranking of India’s top 5 Public Deemed University for 2026 to make an informed choice based on multiple parameters.

Top 5 Public Deemed University
Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 5 Public Deemed University
RANK 2026UNIVERSITY NAMESTATEACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 400INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200INFRASTRUCTURE & FACILITIES 150GOVERNANCE & EXTENSION 150DIVERSITY & OUTREACH 100TOTAL SCORE 1000
1INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE (IISC)
BANGALORE		Karnataka394.74196.43138.12136.4890.9956.67
2GOKHALE INSTITUTE OF POLITICS AND
ECONOMICS (GIPE) PUNE		Maharashtra361.25176.83106.49122.2864.76831.61
3INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
(IARI) NEW DELHI		Delhi361.78161.84132.64103.3267.43827.01
4LAKSHMIBAI NATIONAL INSTITUTE OF
PHYSICAL EDUCATION (LNIPE) GWALIOR		Madhya Pradesh359.06156.82118.44120.8270.72825.86
5CENTRAL INSTITUTE OF HIGHER TIBETAN
STUDIES (CIHTS) VARANASI		Uttar Pradesh357.25165.51123.35104.6371.35822.09

(This story appeared in Outlook magazine’s August 17 issue, 'Parliament on Street', which takes an incisive look at the student protests against recurring examination paper leaks, the zing of Gen-Z politics and the Jantar Mantar protest at Delhi which triggered a strong response all across India, sending out a clear reminder that while governments are formed in Parliament, democracies remain alive on the streets)

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