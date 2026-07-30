Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 5 Public Deemed University

|RANK 2026
|UNIVERSITY NAME
|STATE
|ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 400
|INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200
|INFRASTRUCTURE & FACILITIES 150
|GOVERNANCE & EXTENSION 150
|DIVERSITY & OUTREACH 100
|TOTAL SCORE 1000
|1
|INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE (IISC)
BANGALORE
|Karnataka
|394.74
|196.43
|138.12
|136.48
|90.9
|956.67
|2
|GOKHALE INSTITUTE OF POLITICS AND
ECONOMICS (GIPE) PUNE
|Maharashtra
|361.25
|176.83
|106.49
|122.28
|64.76
|831.61
|3
|INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
(IARI) NEW DELHI
|Delhi
|361.78
|161.84
|132.64
|103.32
|67.43
|827.01
|4
|LAKSHMIBAI NATIONAL INSTITUTE OF
PHYSICAL EDUCATION (LNIPE) GWALIOR
|Madhya Pradesh
|359.06
|156.82
|118.44
|120.82
|70.72
|825.86
|5
|CENTRAL INSTITUTE OF HIGHER TIBETAN
STUDIES (CIHTS) VARANASI
|Uttar Pradesh
|357.25
|165.51
|123.35
|104.63
|71.35
|822.09
(This story appeared in Outlook magazine’s August 17 issue, 'Parliament on Street', which takes an incisive look at the student protests against recurring examination paper leaks, the zing of Gen-Z politics and the Jantar Mantar protest at Delhi which triggered a strong response all across India, sending out a clear reminder that while governments are formed in Parliament, democracies remain alive on the streets)