Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 5o State Private Universities

|RANK 2026
|UNIVERSITY NAME
|STATE
|ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 400
|INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200
|INFRASTRUCTURE & FACILITIES 150
|GOVERNANCE & EXTENSION 150
|DIVERSITY & OUTREACH 100
|TOTAL SCORE 1000
|1
|AMITY UNIVERSITY NOIDA
|Uttar Pradesh
|386.29
|197.88
|129.24
|126.52
|90.65
|930.58
|2
|CHANDIGARH UNIVERSITY MOHALI
|Punjab
|378.69
|186.46
|142.76
|136.51
|80.73
|925.15
|3
|GLA UNIVERSITY MATHURA
|Uttar Pradesh
|367.25
|194.56
|138.03
|128.59
|88.72
|917.15
|4
|AMITY UNIVERSITY GURUGRAM
|Haryana
|383.82
|188.93
|122.28
|135.41
|85.16
|915.6
|5
|SRM UNIVERSITY-AP AMARAVATI
|Andhra Pradesh
|387.18
|184.88
|139.15
|117.09
|75.78
|904.08
|6
|MANIPAL UNIVERSITY JAIPUR
|Rajasthan
|383.7
|191.55
|111.32
|128.61
|88.04
|903.22
|7
|PANDIT DEENDAYAL ENERGY UNIVERSITY GANDHINAGAR
|Gujarat
|387.18
|169.82
|134.25
|135.22
|76.64
|903.11
|8
|WOXSEN UNIVERSITY HYDERABAD
|Telangana
|395.08
|182.07
|118.38
|116.13
|89.75
|901.41
|9
|CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT BHUBANESWAR
|Odisha
|384.29
|170.08
|133.98
|118.74
|91.56
|898.65
|10
|GANPAT UNIVERSITY MEHSANA
|Gujarat
|384.29
|185.53
|129.56
|126.03
|71.9
|897.31
|11
|AMITY UNIVERSITY JAIPUR
|Rajasthan
|385.87
|175.52
|138.4
|129.81
|63.11
|892.71
|12
|ST JOSEPH’S UNIVERSITY BANGALORE
|Karnataka
|382.25
|183.16
|116.52
|134.2
|75.21
|891.34
|13
|DAYANANDA SAGAR UNIVERSITY BANGALORE
|Karnataka
|374.29
|183
|130.1
|118.11
|78.14
|883.64
|14
|PRESIDENCY UNIVERSITY BANGALORE
|Karnataka
|355.81
|185.95
|122.04
|143.72
|71.83
|879.35
|15
|AMITY UNIVERSITY MUMBAI
|Maharashtra
|380.02
|185.74
|125.28
|108.77
|79.19
|879
|16
|JSS SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY MYSURU
|Karnataka
|366.95
|173.27
|136.43
|112.73
|88.8
|878.18
|17
|SOMAIYA VIDYAVIHAR UNIVERSITY MUMBAI
|Maharashtra
|369.16
|183.19
|114.24
|122.66
|86.57
|875.82
|18
|AMITY UNIVERSITY GWALIOR
|Madhya Pradesh
|354.14
|184.94
|117.34
|124.72
|92.71
|873.85
|19
|LNCT UNIVERSITY BHOPAL
|Madhya Pradesh
|364.2
|174.03
|121.42
|134.23
|79.65
|873.53
|20
|JIS UNIVERSITY KOLKATA
|West Bengal
|387.69
|188.54
|99.99
|128.24
|65.76
|870.22
|21
|CMR UNIVERSITY BANGALORE
|Karnataka
|374.44
|192.4
|117.87
|106.09
|79.04
|869.84
|22
|GODAVARI GLOBAL UNIVERSITY RAJAHMUNDRY
|Andhra Pradesh
|381.95
|160.23
|146.93
|107.55
|72.74
|869.4
|23
|JAYPEE UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY SOLAN
|Himachal Pradesh
|373.17
|170.02
|106.23
|133.86
|85.18
|868.46
|24
|ANNAMACHARYA UNIVERSITY RAJAMPET
|Andhra Pradesh
|362.54
|166.77
|124
|130.88
|77.64
|861.83
|25
|UNIVERSITY OF ENGINEERING & MANAGEMENT (UEM) KOLKATA
|West Bengal
|354.58
|180.76
|138.23
|100.54
|87.6
|861.71
|26
|ORIENTAL UNIVERSITY INDORE
|Madhya Pradesh
|368.85
|172.57
|119.03
|110.07
|90.72
|861.24
|27
|AMITY UNIVERSITY RAIPUR
|Chhattisgarh
|364.03
|188.76
|110.93
|130.33
|67.05
|861.1
|28
|DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY BILASPUR
|Chhattisgarh
|387.33
|168.66
|111.41
|105.24
|85.2
|857.84
|29
|VIVEKANANDA GLOBAL UNIVERSITY JAIPUR
|Rajasthan
|394.33
|161.97
|111.45
|110.43
|79.64
|857.82
|30
|AVINASHILINGAM INSTITUTE FOR HOME SCIENCE AND HIGHER EDUCATION FOR WOMEN COIMBATORE
|Tamil Nadu
|375.74
|160.83
|136.78
|101.01
|82.43
|856.79
|31
|ADAMAS UNIVERSITY KOLKATA
|West Bengal
|357.08
|174.49
|137.96
|119.71
|67.09
|856.33
|32
|ICFAI UNIVERSITY DEHRADUN
|Uttarakhand
|357.5
|191.48
|109.22
|111.17
|86.5
|855.87
|33
|UNIVERSITY OF ENGINEERING & MANAGEMENT (UEM) JAIPUR
|Rajasthan
|352.07
|183.28
|124.93
|114.33
|80.01
|854.62
|34
|DY PATIL INTERNATIONAL UNIVERSITY AKURDI PUNE
|Maharashtra
|378.82
|162.84
|127.44
|110.43
|74.57
|854.1
|35
|ARKA JAIN UNIVERSITY JAMSHEDPUR
|Jharkhand
|373.65
|170.7
|106.17
|124.33
|78.97
|853.82
|36
|ICFAI UNIVERSITY AGARTALA
|Tripura
|393.46
|156.18
|112.88
|101.21
|89.84
|853.57
|37
|SISTER NIVEDITA UNIVERSITY KOLKATA
|West Bengal
|376.46
|162.27
|121.94
|114.23
|70.6
|845.5
|38
|RABINDRANATH TAGORE UNIVERSITY RAISEN
|Madhya Pradesh
|363.87
|184.05
|119.31
|98.72
|77.29
|843.24
|39
|REVA UNIVERSITY BENGALURU
|Karnataka
|378.61
|153.99
|127.89
|108.71
|73.28
|842.48
|40
|SAGE UNIVERSITY INDORE
|Madhya Pradesh
|348.41
|180.24
|128.54
|111.55
|72.5
|841.24
|41
|RAMA UNIVERSITY KANPUR
|Uttar Pradesh
|360.16
|180.53
|109.51
|117.43
|73.16
|840.79
|42
|MODY UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SIKAR
|Rajasthan
|367.59
|172.08
|118.92
|105.28
|76.91
|840.78
|43
|AISECT UNIVERSITY HAZARIBAGH
|Jharkhand
|350.26
|192.62
|113.38
|113.08
|69.88
|839.22
|44
|SIKKIM PROFESSIONAL UNIVERSITY GANGTOK
|Sikkim
|352.79
|181.09
|105.42
|111.95
|83.22
|834.47
|45
|CGC UNIVERSITY MOHALI
|Punjab
|357.24
|182.55
|122.78
|101.84
|69.62
|834.03
|46
|TULAS UNIVERSITYDEHRADUN
|Uttarakhand
|353.34
|171.4
|109.7
|125.52
|70.61
|830.57
|47
|IIHMR UNIVERSITY JAIPUR
|Rajasthan
|361.96
|175.29
|103.92
|121.62
|64.12
|826.91
|48
|PIMPRI CHINCHWAD UNIVERSITY PUNE
|Maharashtra
|360.94
|159.25
|130.52
|104.27
|67.35
|822.33
|49
|RAI UNIVERSITY AHMEDABAD
|Gujarat
|356.53
|158.42
|116.52
|119.78
|70.97
|822.22
|50
|BRAINWARE UNIVERSITY KOLKATA
|West Bengal
|357.9
|165.96
|121.11
|105.16
|69.66
|819.79