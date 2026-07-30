Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 5o State Private Universities

O
Outlook Bureau
Updated on:
Published at:

Are you looking for the top State Private Universities in India? Check out Outlook-ICARE's annual ranking of India’s top 50 State Private Universities for 2026 to make an informed choice based on multiple parameters.

Top 5o State Private Universities
Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 5o State Private Universities
RANK 2026UNIVERSITY NAMESTATEACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 400INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200INFRASTRUCTURE & FACILITIES 150GOVERNANCE & EXTENSION 150DIVERSITY & OUTREACH 100TOTAL SCORE 1000
1AMITY UNIVERSITY NOIDAUttar Pradesh386.29197.88129.24126.5290.65930.58
2CHANDIGARH UNIVERSITY MOHALIPunjab378.69186.46142.76136.5180.73925.15
3GLA UNIVERSITY MATHURAUttar Pradesh367.25194.56138.03128.5988.72917.15
4AMITY UNIVERSITY GURUGRAMHaryana383.82188.93122.28135.4185.16915.6
5SRM UNIVERSITY-AP AMARAVATIAndhra Pradesh387.18184.88139.15117.0975.78904.08
6MANIPAL UNIVERSITY JAIPURRajasthan383.7191.55111.32128.6188.04903.22
7PANDIT DEENDAYAL ENERGY UNIVERSITY GANDHINAGARGujarat387.18169.82134.25135.2276.64903.11
8WOXSEN UNIVERSITY HYDERABADTelangana395.08182.07118.38116.1389.75901.41
9CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT BHUBANESWAROdisha384.29170.08133.98118.7491.56898.65
10GANPAT UNIVERSITY MEHSANAGujarat384.29185.53129.56126.0371.9897.31
11AMITY UNIVERSITY JAIPURRajasthan385.87175.52138.4129.8163.11892.71
12ST JOSEPH’S UNIVERSITY BANGALOREKarnataka382.25183.16116.52134.275.21891.34
13DAYANANDA SAGAR UNIVERSITY BANGALOREKarnataka374.29183130.1118.1178.14883.64
14PRESIDENCY UNIVERSITY BANGALOREKarnataka355.81185.95122.04143.7271.83879.35
15AMITY UNIVERSITY MUMBAIMaharashtra380.02185.74125.28108.7779.19879
16JSS SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY MYSURUKarnataka366.95173.27136.43112.7388.8878.18
17SOMAIYA VIDYAVIHAR UNIVERSITY MUMBAIMaharashtra369.16183.19114.24122.6686.57875.82
18AMITY UNIVERSITY GWALIORMadhya Pradesh354.14184.94117.34124.7292.71873.85
19LNCT UNIVERSITY BHOPALMadhya Pradesh364.2174.03121.42134.2379.65873.53
20JIS UNIVERSITY KOLKATAWest Bengal387.69188.5499.99128.2465.76870.22
21CMR UNIVERSITY BANGALOREKarnataka374.44192.4117.87106.0979.04869.84
22GODAVARI GLOBAL UNIVERSITY RAJAHMUNDRYAndhra Pradesh381.95160.23146.93107.5572.74869.4
23JAYPEE UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY SOLANHimachal Pradesh373.17170.02106.23133.8685.18868.46
24ANNAMACHARYA UNIVERSITY RAJAMPETAndhra Pradesh362.54166.77124130.8877.64861.83
25UNIVERSITY OF ENGINEERING & MANAGEMENT (UEM) KOLKATAWest Bengal354.58180.76138.23100.5487.6861.71
26ORIENTAL UNIVERSITY INDOREMadhya Pradesh368.85172.57119.03110.0790.72861.24
27AMITY UNIVERSITY RAIPURChhattisgarh364.03188.76110.93130.3367.05861.1
28DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY BILASPURChhattisgarh387.33168.66111.41105.2485.2857.84
29VIVEKANANDA GLOBAL UNIVERSITY JAIPURRajasthan394.33161.97111.45110.4379.64857.82
30AVINASHILINGAM INSTITUTE FOR HOME SCIENCE AND HIGHER EDUCATION FOR WOMEN COIMBATORETamil Nadu375.74160.83136.78101.0182.43856.79
31ADAMAS UNIVERSITY KOLKATAWest Bengal357.08174.49137.96119.7167.09856.33
32ICFAI UNIVERSITY DEHRADUNUttarakhand357.5191.48109.22111.1786.5855.87
33UNIVERSITY OF ENGINEERING & MANAGEMENT (UEM) JAIPURRajasthan352.07183.28124.93114.3380.01854.62
34DY PATIL INTERNATIONAL UNIVERSITY AKURDI PUNEMaharashtra378.82162.84127.44110.4374.57854.1
35ARKA JAIN UNIVERSITY JAMSHEDPURJharkhand373.65170.7106.17124.3378.97853.82
36ICFAI UNIVERSITY AGARTALATripura393.46156.18112.88101.2189.84853.57
37SISTER NIVEDITA UNIVERSITY KOLKATAWest Bengal376.46162.27121.94114.2370.6845.5
38RABINDRANATH TAGORE UNIVERSITY RAISENMadhya Pradesh363.87184.05119.3198.7277.29843.24
39REVA UNIVERSITY BENGALURUKarnataka378.61153.99127.89108.7173.28842.48
40SAGE UNIVERSITY INDOREMadhya Pradesh348.41180.24128.54111.5572.5841.24
41RAMA UNIVERSITY KANPURUttar Pradesh360.16180.53109.51117.4373.16840.79
42MODY UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SIKARRajasthan367.59172.08118.92105.2876.91840.78
43AISECT UNIVERSITY HAZARIBAGHJharkhand350.26192.62113.38113.0869.88839.22
44SIKKIM PROFESSIONAL UNIVERSITY GANGTOKSikkim352.79181.09105.42111.9583.22834.47
45CGC UNIVERSITY MOHALIPunjab357.24182.55122.78101.8469.62834.03
46TULAS UNIVERSITYDEHRADUNUttarakhand353.34171.4109.7125.5270.61830.57
47IIHMR UNIVERSITY JAIPURRajasthan361.96175.29103.92121.6264.12826.91
48PIMPRI CHINCHWAD UNIVERSITY PUNEMaharashtra360.94159.25130.52104.2767.35822.33
49RAI UNIVERSITY AHMEDABADGujarat356.53158.42116.52119.7870.97822.22
50BRAINWARE UNIVERSITY KOLKATAWest Bengal357.9165.96121.11105.1669.66819.79

Top 10 State Private Universities With Potential For Excellence

RANK 2026UNIVERSITY NAMESTATE
1RV UNIVERSITY BANGALOREKarnataka
1AMRITA VISHWA VIDYAPEETHAM DELHI-NCRHaryana
2SRINATH UNIVERSITY JAMSHEDPURJharkhand
3VASIREDDY VENKATADRI INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL UNIVERSITY/ VVITU/ VVIT UNIVERSITY GUNTURAndhra Pradesh
4ATRIA UNIVERSITY BENGALURUKarnataka
4PRESTIGE UNIVERSITY INDOREMadhya Pradesh
5ATHARVA UNIVERSITY MUMBAIMaharashtra
5INDIRA UNIVERSITY PUNEMaharashtra
6SINGHANIA UNIVERSITY JHUNJHUNURajasthan
7DNYAAN PRASAD GLOBAL UNIVERSITY PUNEMaharashtra
8SCOPE GLOBAL SKILLS UNIVERSITY BHOPALMadhya Pradesh
9RAMDEOBABA UNIVERSITY NAGPURMaharashtra
10CHRIST UNIVERSITY DELHI NCRDelhi NCR
MORE FROM THIS ISSUE
Outlook Magazine Cover
Neeraj Thakur
Editor's Note | Love, Heartbreak and Democracy: The Making of the Indian Republic
| Photo: Tribhuvan Tiwari : Breaking The Barrier: Protesters trying to move past the barricades erected at Jantar Mantar, New Delhi
Cover Story | Powerful Government, Defiant Gen Z, and the Politics of Accountability
| Photo: Imago : Political Cause: Sonam Wangchuk at Jantar Mantar
InDepth | The Paradox of Sonam Wangchuk: Between Conviction and Compromise
| Photo: Imago : Irom Sharmila
Irom Sharmila Interview: ‘The Right to Express One’s Voice Must be Respected’
| Photo: Suresh K. Pandey : BJP national general secretary and former Member of Parliament Dushyant Gautam
Dushyant Gautam Interview: ‘Protests Have Been Politicised’

(This story appeared in Outlook magazine’s August 17 issue, 'Parliament on Street', which takes an incisive look at the student protests against recurring examination paper leaks, the zing of Gen-Z politics and the Jantar Mantar protest at Delhi which triggered a strong response all across India, sending out a clear reminder that while governments are formed in Parliament, democracies remain alive on the streets)

Read all the latest breaking news on Outlook India and stay updated with top stories from India, Entertainment, Education, and around the world.

Tags

  • image
  • image
  • image

RELATED STORIES

More From the author

Watch

Photos

×

Latest Sports News

Trending Stories

Latest Stories