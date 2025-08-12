커버스 픽 순위 및 분석 데이터 보는 법

커버스 무료픽 보는 방법은 위 이미지의 맨 첫 번째 경기인 캔자스시티와 보스턴의 경기를 예로 설명드리자면 다음과 같습니다.

Consensus: 경기 구매 비율

Sides: 미국의 배당률 표기 방식 (머니라인)

Picks: 오즈메이커들의 구매 비율

위 이미지를 해석해 보면 총 407명의 오즈메이커들이 캔자스 vs 보스턴의 경기를 구매했으며, 407명 중 79명이 캔자스의 승을 점쳤고, 328명이 보스턴의 승리를 점쳐 19% : 81%라는 비율이 나오는 것입니다.

10년 넘게 미국 스포츠 포럼 정상의 위치를 차지해온 커버스답게 보는 법 또한 굉장히 쉽게 만들어 놓은 것 같습니다.

커버스 TOP100 유저 픽 보는 법