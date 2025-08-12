커버스 픽 순위 및 분석 데이터 보는 법

[오피셜] 커버스 공식 제휴사 1XBET
다양한 콘텐츠와 양질의 데이터 및 분석을 제공하며 높은 글로벌 위상을 보유한 커버스는 1XBET과 독점 파트너십을 통해 배당률 제공 및 메인 사이트로 광고되고 있습니다.
1XBET 또한 연간 480만 명 이상의 플레이어가 이용하는 글로벌 배팅 업체이며, 한국에도 2015년 진출해 지난 10년 동안 단 한 건의 사고 없이 활발하게 운영되며 많은 한국 배터들의 호평을 받고 있습니다.
커버스(Covers) 개요
미국의 애리조나에 본사를 둔 커버스닷컴(cover.com)은 두 가지의 획기적인 콘텐츠를 제공하는 외국의 유명 스포츠 포럼입니다.
첫 번째 콘텐츠는 커버스픽으로 유저들이 커뮤니티에서 서로의 픽을 공유하고 순위를 경쟁하는 것인데요. 이번 달 적중률 TOP100 안에 랭크될 시 커버스 픽스터로 임명되어 다음 달에 수많은 구독자들에게 자신의 픽을 유료로 판매할 수 있게 됩니다.
두 번째 콘텐츠로는 스포츠 분석 데이터입니다. 커버스는 미국에서 운영되는 사이트 인지라 한국 경기의 경우 분석 데이터 제공을 거의 하지 않고 있으며, 자국에서 흥행하는 NFL, NCAFF 같은 우리에겐 다소 생소한 리그들이 스포츠 종목 메인에 걸려있습니다.
그래도 NBA나 MLB 및 전 세계적으로 인기 있는 축구 경기들은 데이터를 제공하기 때문에 이용에 있어 큰 불편함을 느끼지 못했습니다.
한국어로 커버스 보는법
외국 사이트에 접속 시엔 아는 사람들은 무조건 사용하는 국룰이지만, 의외로 잘 모르시는 분들이 많아 커버스닷컴을 한국어로 보는 방법을 소개합니다. 번역 기능을 아시는 분은 이 단락을 넘어가시면 됩니다.
아이폰은 사파리, 갤럭시는 삼성 인터넷, PC는 익스플로어가 기본 인터넷이라 ‘구글 크롬’ 앱을 이용하지 않는 분들이 많으신데요. 기본 인터넷의 경우 번역 옵션이 제공되지 않으므로 커버스 이용 시 영어가 능숙하지 않다면 어려움을 겪을 수 있습니다.
PC와 모바일 둘 다 적용되는 부분으로 ‘Google Chrome‘ 앱을 다운로드해 이용 시 한국어로 번역된 커버스를 이용할 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
커버스 무료픽 Consensus Pick 보는 법
커버스의 대표적인 콘텐츠가 승률 상위 랭커의 유료픽과 스포츠 분석인 것이지, 그렇다고 무료픽이 없는 것은 아닙니다. 무료픽의 수준이 낮냐구요? 그것 또한 당연히 아닙니다.
커버스에서 제공하는 컨센서스픽은 배팅 업체에서 월급을 받는 유능한 오즈메이커들이 직접 배팅한 경기 데이터를 점유율로 나타낸 것으로, 한국의 많은 전업 배터들도 경기 구매 전 오즈포탈과 함께 아주 유용하게 사용하는 지표이기도 합니다.
커버스 무료픽 보는 방법은 위 이미지의 맨 첫 번째 경기인 캔자스시티와 보스턴의 경기를 예로 설명드리자면 다음과 같습니다.
Consensus: 경기 구매 비율
Sides: 미국의 배당률 표기 방식 (머니라인)
Picks: 오즈메이커들의 구매 비율
위 이미지를 해석해 보면 총 407명의 오즈메이커들이 캔자스 vs 보스턴의 경기를 구매했으며, 407명 중 79명이 캔자스의 승을 점쳤고, 328명이 보스턴의 승리를 점쳐 19% : 81%라는 비율이 나오는 것입니다.
10년 넘게 미국 스포츠 포럼 정상의 위치를 차지해온 커버스답게 보는 법 또한 굉장히 쉽게 만들어 놓은 것 같습니다.
커버스 TOP100 유저 픽 보는 법
접속하시면 위와 같이 스포츠 베팅 종목들이 나열되어 있고, 종목 우측에는 수십만 건에 육박하는 유저들의 글들을 확인할 수 있습니다.
다음은 커버스픽 확인 방법입니다. 맨 처음 포럼 창에서 스포츠 베팅 종목을 선택해 클릭하시면 위와 같이 유저들의 경기 분석과 픽을 확인할 수 있는데요.
여기서 불 아이콘을 달고 있는 닉네임들은 저번달 적중률 TOP100안에 들어 이번 달 커버스에서 팁스터로 임명해 준 유저들로 이들의 픽은 유심히 볼 가치가 있습니다.
불 아이콘을 달고 있는 배터의 승률과 순위를 확인하고 싶으시다면 해당 유저의 닉네임을 클릭하시면 됩니다.
분석 데이터 보는 방법
다음은 국내외 통틀어 최고의 데이터 베이스를 지원한다고 평가받는 커버스닷컴의 분석 데이터 보는 법입니다. 분석 데이터를 확인하려면 우선 스포츠 메뉴에서 종목을 선택 후 ‘점수 및 매치업’ 페이지로 이동해야 합니다.
점수 및 매치업 메뉴를 클릭해 다음 페이지로 접속하면 화면과 같이 예정 경기 목록들과 미리보기 데이터 그리고 매치 버튼이 보이실 텐데요. 매치 버튼을 클릭하면 해당 경기에 대한 세부 분석 데이터 페이지가 나타납니다.
심층 분석 페이지에선 크게 Next 3/Last 10, Head to Head, QB Last 5, QB, Off vs Def 5가지 데이터를 확인할 수 있는데요. 해당 팀들의 지난 경기에 대한 해외 배당과 현재 배당률 추이, 상대 팀 데이터와 선수들에 대한 데이터, 그리고 아까 위에서 언급했던 컨센서스(무료)픽까지 한 페이지에서 모두 확인할 수 있습니다.
결론
커버스(COVERS)는 스포츠 베팅에 있어 신뢰할 수 있는 정보와 분석 데이터를 제공하는 중요한 자원입니다. 픽 순위를 이해하고 분석 데이터를 활용함으로써, 사용자들은 더 나은 베팅 결정을 내릴 수 있습니다. 다양한 전략과 팁을 통해 자신만의 베팅 방식을 개발하고, 커버스의 자료를 적극적으로 활용하여 성공적인 베팅 경험을 쌓아보세요. 데이터 기반의 접근은 스포츠 베팅의 승률을 높이는 데 큰 도움이 될 것입니다.
자주 묻는 질문
아래에서 커버스닷컴에 대한 배터들이 자주 묻는 질문과 답변을 확인해 보시기 바랍니다.
1. 커버스에서 제공하는 픽 순위는 어떻게 매겨지나요?
커버스의 픽 순위는 전문가 분석, 통계 데이터, 팀 성적 및 선수 정보를 기반으로 생성됩니다. 이를 통해 사용자에게 신뢰할 수 있는 베팅 정보를 제공합니다.
2. 분석 데이터를 어떻게 활용해야 하나요?
분석 데이터는 과거 경기 결과, 팀 간의 맞대결 기록, 선수의 개인 성적 등을 포함합니다. 이러한 정보를 바탕으로 베팅 결정을 내리면 더 높은 승률을 기대할 수 있습니다.
3. 커버스의 정보는 무료인가요?
커버스는 기본적인 픽 순위와 분석 데이터를 무료로 제공하지만, 일부 프리미엄 콘텐츠는 유료 구독이 필요할 수 있습니다.
4. 커버스의 자료는 얼마나 자주 업데이트되나요?
커버스는 실시간으로 데이터를 업데이트하며, 주요 경기 일정에 맞춰 최신 정보를 제공합니다. 이를 통해 사용자들은 항상 최신의 정보를 바탕으로 베팅 결정을 할 수 있습니다.
