PSG Vs Arsenal LIVE Score, UEFA Champions League 2025-26 Final: Saka, Rice Start - Check Playing XIs From Budapest

PSG Vs Arsenal Live Score, International Friendly: Arsenal's Playing XI
Kai Havertz starts ahead of Gyokeres, while Mosquera is at right-back for the Gunners.
Arsenal starting XI: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Lewis-Skelly, Odegaard, Saka, Trossard, Havertz.
Subs: Arrizabalaga, Jesus, Eze, Martinelli, Timber, Gyokeres, Norgaard, Madueke, Merino, Calafiori, Zubimendi, Dowman.
PSG Vs Arsenal Live Score, International Friendly: Arsenal's Path To Final
League Phase
Athletic Bilbao 0-2 Arsenal
Arsenal 2-0 Olympiakos
Arsenal 4-0 Atletico Madrid
Sparta Praha 0-3 Arsenal
Arsenal 3-1 Bayern Munich
Club Brugge 0-3 Arsenal
Inter Milan 1-3 Arsenal
Arsenal 3-2 Kairat Almaty
Round of 16
Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal
Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen
Quarterfinals
Sporting CP 0-1 Arsenal
Arsenal 0-0 Sporting CP
Semifinals
Atletico Madrid 1-1 Arsenal
Arsenal 1-0 Atletico Madrid
PSG Vs Arsenal Live Score, International Friendly: Arsenal Players Arrive
PSG Vs Arsenal Live Score, International Friendly: PSG's Road To Final
League Phase
PSG 4-0 Atalanta
Barcelona 1-2 PSG
Bayer Leverkusen 2-7 PSG
PSG 1-2 Bayern Munich
PSG 5-3 Tottenham Hotspur
Athletic Bilbao 0-0 PSG
Sporting CP 2-1 PSG
PSG 1-1 Newcastle United
Knockout Playoff Stage
AS Monaco 2-3 PSG
PSG 2-2 AS Monaco
Round of 16
PSG 5-2 Chelsea
Chelsea 0-3 PSG
Quarterfinals
PSG 2-0 Liverpool
Liverpool 0-2 PSG
Semifinals
PSG 5-4 Bayern Munich
Bayern Munich 1-1 PSG
PSG Vs Arsenal Live Score, International Friendly: Head to head
Matches played: 5
ARS wins: 1
PSG wins: 2
Draws: 2