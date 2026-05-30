PSG Vs Arsenal LIVE Score, UEFA Champions League 2025-26 Final: Saka, Rice Start - Check Playing XIs From Budapest

Generel view of the Puskas Arena a day ahead of the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary. | Photo: AP/Vadim Ghirda

PSG vs Arsenal, UEFA Champions League 2025-26 Final Live Updates: Paris Saint Germain (PSG) and Arsenal will go head to head at the Puskas Arena with the winner set to be crowned as the 2025-26 European heavyweight. For PSG, they’ll be hoping to retain the title after winning it for the first time last year. As for Arsenal, they will be looking to go unbeaten in the tournament after winning their first domestic crown for over 22 years. Catch the play-by-play updates from the PSG vs Arsenal, UEFA Champions League 2025-26 final, right here

30 May 2026, 08:17:47 pm IST PSG Vs Arsenal Live Score, International Friendly: Arsenal's Playing XI Kai Havertz starts ahead of Gyokeres, while Mosquera is at right-back for the Gunners. Arsenal starting XI: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Lewis-Skelly, Odegaard, Saka, Trossard, Havertz. Subs: Arrizabalaga, Jesus, Eze, Martinelli, Timber, Gyokeres, Norgaard, Madueke, Merino, Calafiori, Zubimendi, Dowman.

30 May 2026, 08:12:54 pm IST PSG Vs Arsenal Live Score, International Friendly: Arsenal's Path To Final League Phase Athletic Bilbao 0-2 Arsenal

Arsenal 2-0 Olympiakos

Arsenal 4-0 Atletico Madrid

Sparta Praha 0-3 Arsenal

Arsenal 3-1 Bayern Munich

Club Brugge 0-3 Arsenal

Inter Milan 1-3 Arsenal

Arsenal 3-2 Kairat Almaty Round of 16 Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal

Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen Quarterfinals Sporting CP 0-1 Arsenal

Arsenal 0-0 Sporting CP Semifinals Atletico Madrid 1-1 Arsenal

Arsenal 1-0 Atletico Madrid

30 May 2026, 08:12:54 pm IST PSG Vs Arsenal Live Score, International Friendly: Arsenal Players Arrive Arsenal arrive for the UEFA Champions League final ✊



30 May 2026, 08:02:42 pm IST PSG Vs Arsenal Live Score, International Friendly: PSG's Road To Final League Phase PSG 4-0 Atalanta

Barcelona 1-2 PSG

Bayer Leverkusen 2-7 PSG

PSG 1-2 Bayern Munich

PSG 5-3 Tottenham Hotspur

Athletic Bilbao 0-0 PSG

Sporting CP 2-1 PSG

PSG 1-1 Newcastle United Knockout Playoff Stage AS Monaco 2-3 PSG

PSG 2-2 AS Monaco Round of 16 PSG 5-2 Chelsea

Chelsea 0-3 PSG Quarterfinals PSG 2-0 Liverpool

Liverpool 0-2 PSG Semifinals PSG 5-4 Bayern Munich

Bayern Munich 1-1 PSG