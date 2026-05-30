PSG Vs Arsenal LIVE Score, UEFA Champions League 2025-26 Final: Saka, Rice Start - Check Playing XIs From Budapest

PSG vs Arsenal Live Score, UEFA Champions League 2025-26 Final: Current UCL holders PSG will be hoping to retain their European crown against the Gunners at the Puskas Arena, Budapest. Catch the play-by-play updates from the PSG vs Arsenal, UEFA Champions League 2025-26 final, right here

Tejas Rane
Arsenal vs PSG Champions League final training photos-Puskas Arena
Generel view of the Puskas Arena a day ahead of the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary. | Photo: AP/Vadim Ghirda
PSG vs Arsenal, UEFA Champions League 2025-26 Final Live Updates: Paris Saint Germain (PSG) and Arsenal will go head to head at the Puskas Arena with the winner set to be crowned as the 2025-26 European heavyweight. For PSG, they’ll be hoping to retain the title after winning it for the first time last year. As for Arsenal, they will be looking to go unbeaten in the tournament after winning their first domestic crown for over 22 years. Catch the play-by-play updates from the PSG vs Arsenal, UEFA Champions League 2025-26 final, right here
PSG Vs Arsenal Live Score, International Friendly: Arsenal's Playing XI

Kai Havertz starts ahead of Gyokeres, while Mosquera is at right-back for the Gunners.

Arsenal starting XI: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Lewis-Skelly, Odegaard, Saka, Trossard, Havertz.

Subs: Arrizabalaga, Jesus, Eze, Martinelli, Timber, Gyokeres, Norgaard, Madueke, Merino, Calafiori, Zubimendi, Dowman.

PSG Vs Arsenal Live Score, International Friendly: Arsenal's Path To Final

League Phase

  • Athletic Bilbao 0-2 Arsenal

  • Arsenal 2-0 Olympiakos

  • Arsenal 4-0 Atletico Madrid

  • Sparta Praha 0-3 Arsenal

  • Arsenal 3-1 Bayern Munich

  • Club Brugge 0-3 Arsenal

  • Inter Milan 1-3 Arsenal

  • Arsenal 3-2 Kairat Almaty

Round of 16

  • Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal

  • Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen

Quarterfinals

  • Sporting CP 0-1 Arsenal

  • Arsenal 0-0 Sporting CP

Semifinals

  • Atletico Madrid 1-1 Arsenal

  • Arsenal 1-0 Atletico Madrid

PSG Vs Arsenal Live Score, International Friendly: Arsenal Players Arrive

PSG Vs Arsenal Live Score, International Friendly: PSG's Road To Final

League Phase

  • PSG 4-0 Atalanta

  • Barcelona 1-2 PSG

  • Bayer Leverkusen 2-7 PSG

  • PSG 1-2 Bayern Munich

  • PSG 5-3 Tottenham Hotspur

  • Athletic Bilbao 0-0 PSG

  • Sporting CP 2-1 PSG

  • PSG 1-1 Newcastle United

Knockout Playoff Stage

  • AS Monaco 2-3 PSG

  • PSG 2-2 AS Monaco

Round of 16

  • PSG 5-2 Chelsea

  • Chelsea 0-3 PSG

Quarterfinals

  • PSG 2-0 Liverpool

  • Liverpool 0-2 PSG

Semifinals

  • PSG 5-4 Bayern Munich

  • Bayern Munich 1-1 PSG

PSG Vs Arsenal Live Score, International Friendly: Head to head

  • Matches played: 5

  • ARS wins: 1

  • PSG wins: 2

  • Draws: 2

