France Vs Iraq LIVE Score, FIFA World Cup 2026: Kylian Mbappe In Focus As Les Bleus Face Lions of Mesopotamia

France Vs Iraq FIFA World Cup 2026 Match Live Score: Catch play-by-play updates of the FRA vs IRQ, FIFA World Cup 2026 Group I fixture on Tuesday, 23 June at Philadelphia Stadium, right here

Tejas Rane
Tejas Rane
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France Vs Senegal FIFA World Cup 2026 Group I Kylian Mbappe Goal Celeb AP Photo
France's Kylian Mbappe celebrates after scoring the opening goal of his team during the World Cup Group I soccer match between France and Senegal in East Rutherford, N.J., near New York, Tuesday, June 16, 2026. AP Photo/Frank Franklin II
Welcome to the live coverage as France are set to face Iraq in an important Group I match of the 2026 FIFA World Cup on June 22. Kylian Mbappe bagged two goals as the Les Bleus triumphed over a determined Senegal team with a score of 3-1 in their opening match of World Cup Group I, making him the all-time leading goalscorer for his nation with 58 international goals. On the other hand, Iraq had a challenging beginning to their tournament, experiencing a 4-1 loss against Norway. Catch play-by-play updates of the FRA vs IRQ, FIFA World Cup 2026 Group I fixture on Tuesday, 23 June at Philadelphia Stadium, right here
LIVE UPDATES

France Vs Iraq LIVE Score, FIFA World Cup 2026: Lionel Messi Hogs The Limelight In Dallas

Lionel Messi set a World Cup record with his 17th and 18th goals, and defending champion Argentina advanced to the knockout stage with a 2-0 victory over Austria on Monday.

France Vs Iraq LIVE Score, FIFA World Cup 2026: Squads

FRANCE

  • Goalkeepers: Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba

  • Defenders: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Maxence Lacroix 

  • William Saliba, Dayot Upamecano

  • Midfielders: N'Golo Kante, Manu Kone, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Warren Zaire-Emery 

  • Forwards: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembele, Desire Doue, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappe, Michael Olise, Marcus Thuram

IRAQ

  • Goalkeepers: Ahmed Basil, Jalal Hassan, Fahad Talib.

  • Defenders: Hussein Ali, Merchas Doski, Akam Hashem, Frans Putros, Mustafa Saadoon, Rebin Sulaka, Zaid Tahseen, Ahmed Maknazi, Manaf Younis

  • Midfielders: Amir Al Ammari, Youssef Amyn, Ibrahim Bayesh, Marko Farji, Zidane Iqbal, Zaid Ismail, Ali Jassim, Ahmed Qasim, Aimar Sher, Kevin Yakob

  • Forwards: Mohanad Ali, Aymen Hussein, Ali Al Hamadi, Ali Yousef

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