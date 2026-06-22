France Vs Iraq LIVE Score, FIFA World Cup 2026: Kylian Mbappe In Focus As Les Bleus Face Lions of Mesopotamia

France Vs Iraq LIVE Score, FIFA World Cup 2026: Lionel Messi Hogs The Limelight In Dallas
Lionel Messi set a World Cup record with his 17th and 18th goals, and defending champion Argentina advanced to the knockout stage with a 2-0 victory over Austria on Monday.
France Vs Iraq LIVE Score, FIFA World Cup 2026: Squads
FRANCE
Goalkeepers: Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba
Defenders: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Maxence Lacroix
William Saliba, Dayot Upamecano
Midfielders: N'Golo Kante, Manu Kone, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Warren Zaire-Emery
Forwards: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembele, Desire Doue, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappe, Michael Olise, Marcus Thuram
IRAQ
Goalkeepers: Ahmed Basil, Jalal Hassan, Fahad Talib.
Defenders: Hussein Ali, Merchas Doski, Akam Hashem, Frans Putros, Mustafa Saadoon, Rebin Sulaka, Zaid Tahseen, Ahmed Maknazi, Manaf Younis
Midfielders: Amir Al Ammari, Youssef Amyn, Ibrahim Bayesh, Marko Farji, Zidane Iqbal, Zaid Ismail, Ali Jassim, Ahmed Qasim, Aimar Sher, Kevin Yakob
Forwards: Mohanad Ali, Aymen Hussein, Ali Al Hamadi, Ali Yousef