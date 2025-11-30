Chelsea Vs Arsenal LIVE Score, English Premier League: Blues Face Gunners In Title-Shaping London Derby

Chelsea vs Arsenal Live Score, English Premier League 2025-26: Follow the play-by-play updates from the CHE vs ARS, Matchday 13 fixture at Stamford Bridge on November 30, 2025

Welcome to the live coverage of the English Premier League 2025-26 Matchday 13 fixture between Chelsea and Arsenal at Stamford Bridge in London on Sunday, November 30, 2025. Chelsea, buoyed by their stunning 3-0 UEFA Champions League win over Barcelona, aim to close the gap on leaders Arsenal. Enzo Maresca’s side sit second but have struggled to string consecutive home wins, dropping points against Crystal Palace, Brighton, and Sunderland. Arsenal, unbeaten in seven against Chelsea and fresh from a 3-1 victory over Bayern Munich, top the table with title ambitions under Mikel Arteta. This London derby promises intensity and high stakes. Follow the live scores and updates from the Chelsea vs Arsenal football match right here.
LIVE UPDATES

Chelsea vs Arsenal LIVE Score: Arsenal Playing XI

Starting XI: David Raya; Jurrien Timber, Christhian Mosquera, Piero Hincapie, Riccardo Calafiori; Eberechi Eze, Martin Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka (c), Mikel Merino, Gabriel Martinelli.

Bench: Kepa Arrizabalaga (gk), Myles Lewis-Skelly, Ben White, Martin Odegaard, Christian Norgaard, Ethan Nwaneri, Noni Madueke, Viktor Gyokeres, Gabriel Jesus.

Chelsea vs Arsenal LIVE Score: Chelsea Playing XI

Starting XI: Robert Sanchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Reece James (c), Moises Caicedo, Estevao, Enzo Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro.

Bench: Filip Jorgensen (gk), Josh Acheampong, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Andrey Santos, Cole Palmer, Jamie Gittens, Alejandro Garnacho, Liam Delap.

Chelsea vs Arsenal LIVE Score: Head-To-Head

  • Matches played: 211

  • Chelsea wins: 66

  • Arsenal wins: 84

  • Draws: 61

Last season results:

  • Arsenal 1-0 Chelsea (March 2025)

  • Chelsea 1-1 Arsenal (November 2024)

Chelsea vs Arsenal LIVE Score: Match Details

  • Fixture: Chelsea vs Arsenal, Matchday 13

  • Venue: Stamford Bridge, London

  • Date: Sunday, November 30, 2025

  • Time: 10:00 PM IST

  • Live Streaming: JioHotstar

  • Live Telecast: Star Sports Select 1, Star Sports Select HD 1, Star Sports Hindi 1, Star Sports Hindi HD 1

Chelsea vs Arsenal LIVE Score: Welcome!

Hello, football fans! This is the start of our live blog for Arsenal’s visit to Stamford Bridge for the London Derby against Chelsea. Stay tuned for pre-match updates and line-ups as they are released.

Published At:
