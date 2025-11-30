Chelsea Vs Arsenal LIVE Score, English Premier League: Blues Face Gunners In Title-Shaping London Derby

Chelsea vs Arsenal Live Score, English Premier League 2025-26 Matchday 13. | Photo: AP

Welcome to the live coverage of the English Premier League 2025-26 Matchday 13 fixture between Chelsea and Arsenal at Stamford Bridge in London on Sunday, November 30, 2025. Chelsea, buoyed by their stunning 3-0 UEFA Champions League win over Barcelona, aim to close the gap on leaders Arsenal. Enzo Maresca’s side sit second but have struggled to string consecutive home wins, dropping points against Crystal Palace, Brighton, and Sunderland. Arsenal, unbeaten in seven against Chelsea and fresh from a 3-1 victory over Bayern Munich, top the table with title ambitions under Mikel Arteta. This London derby promises intensity and high stakes. Follow the live scores and updates from the Chelsea vs Arsenal football match right here.

30 Nov 2025, 09:26:19 pm IST Chelsea vs Arsenal LIVE Score: Arsenal Playing XI Starting XI: David Raya; Jurrien Timber, Christhian Mosquera, Piero Hincapie, Riccardo Calafiori; Eberechi Eze, Martin Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka (c), Mikel Merino, Gabriel Martinelli. Bench: Kepa Arrizabalaga (gk), Myles Lewis-Skelly, Ben White, Martin Odegaard, Christian Norgaard, Ethan Nwaneri, Noni Madueke, Viktor Gyokeres, Gabriel Jesus. 🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



30 Nov 2025, 09:26:19 pm IST Chelsea vs Arsenal LIVE Score: Chelsea Playing XI Starting XI: Robert Sanchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Reece James (c), Moises Caicedo, Estevao, Enzo Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro. Bench: Filip Jorgensen (gk), Josh Acheampong, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Andrey Santos, Cole Palmer, Jamie Gittens, Alejandro Garnacho, Liam Delap.

30 Nov 2025, 09:13:30 pm IST Chelsea vs Arsenal LIVE Score: Head-To-Head Matches played: 211

Chelsea wins: 66

Arsenal wins: 84

Draws: 61 Last season results: Arsenal 1-0 Chelsea (March 2025)

Chelsea 1-1 Arsenal (November 2024)

30 Nov 2025, 08:36:08 pm IST Chelsea vs Arsenal LIVE Score: Match Details Fixture: Chelsea vs Arsenal, Matchday 13

Venue: Stamford Bridge, London

Date: Sunday, November 30, 2025

Time: 10:00 PM IST

Live Streaming: JioHotstar

Live Telecast: Star Sports Select 1, Star Sports Select HD 1, Star Sports Hindi 1, Star Sports Hindi HD 1