Chelsea Vs Arsenal LIVE Score, English Premier League: Blues Face Gunners In Title-Shaping London Derby

Chelsea vs Arsenal LIVE Score: Arsenal Playing XI
Starting XI: David Raya; Jurrien Timber, Christhian Mosquera, Piero Hincapie, Riccardo Calafiori; Eberechi Eze, Martin Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka (c), Mikel Merino, Gabriel Martinelli.
Bench: Kepa Arrizabalaga (gk), Myles Lewis-Skelly, Ben White, Martin Odegaard, Christian Norgaard, Ethan Nwaneri, Noni Madueke, Viktor Gyokeres, Gabriel Jesus.
Chelsea vs Arsenal LIVE Score: Chelsea Playing XI
Starting XI: Robert Sanchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Reece James (c), Moises Caicedo, Estevao, Enzo Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro.
Bench: Filip Jorgensen (gk), Josh Acheampong, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Andrey Santos, Cole Palmer, Jamie Gittens, Alejandro Garnacho, Liam Delap.
Chelsea vs Arsenal LIVE Score: Head-To-Head
Matches played: 211
Chelsea wins: 66
Arsenal wins: 84
Draws: 61
Last season results:
Arsenal 1-0 Chelsea (March 2025)
Chelsea 1-1 Arsenal (November 2024)
Chelsea vs Arsenal LIVE Score: Match Details
Fixture: Chelsea vs Arsenal, Matchday 13
Venue: Stamford Bridge, London
Date: Sunday, November 30, 2025
Time: 10:00 PM IST
Live Streaming: JioHotstar
Live Telecast: Star Sports Select 1, Star Sports Select HD 1, Star Sports Hindi 1, Star Sports Hindi HD 1
Chelsea vs Arsenal LIVE Score: Welcome!
Hello, football fans! This is the start of our live blog for Arsenal’s visit to Stamford Bridge for the London Derby against Chelsea. Stay tuned for pre-match updates and line-ups as they are released.