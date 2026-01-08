Bengal Vs Uttar Pradesh, Vijay Hazare Trophy Round 7 Live Score: All Eyes On BEN's Knockout Push Against Qualified UP

Bengal Vs Uttar Pradesh Live Cricket Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Live Streaming Details
Only the matches between Karnataka vs Madhya Pradesh and Baroda vs Chandigarh will be live streamed on the JioHotstar app/website. You can still catch all the live action as it happens through our live blogs, starting from 9:00AM (IST) onwards.
Bengal Vs Uttar Pradesh Live Cricket Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Today's Matches
Group A
Karnataka vs Madhya Pradesh
Puducherry vs Rajasthan
Jharkhand vs Tripura
Kerala vs Tamil Nadu
Elite Group B
Baroda vs Chandigarh
Hyderabad vs Jammu and Kashmir
Assam vs Vidarbha
Bengal vs Uttar Pradesh
Elite Group C
Goa vs Maharashtra
Mumbai vs Punjab
Chhattisgarh vs Uttarakhand
Himachal Pradesh vs Sikkim
Elite Group D
Delhi vs Haryana
Odisha vs Railways
Andhra vs Services
Gujarat vs Saurashtra
Bengal Vs Uttar Pradesh Live Cricket Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Squads
Bengal Squad: Sumit Nag(w), Abhimanyu Easwaran(c), Karan Lal, Sudip Kumar Gharami, Anustup Majumdar, Shahbaz Ahmed, Sumanta Gupta, Akash Deep, Mohammed Shami, Rohit Das, Mukesh Kumar, Abishek Porel, Ravi Kumar, Aamir Gani, Ankit Mishra, Vishal Sunil Bhati, Chandrahas Dash, Sayan Ghosh
Uttar Pradesh Squad: Abhishek Goswami, Aryan Juyal, Dhruv Jurel(w), Priyam Garg, Rinku Singh(c), Sameer Rizvi, Prashant Veer, Vipraj Nigam, Kartik Tyagi, Kuldeep Yadav, Zeeshan Ansari, Aaradhya Yadav, Shivam Sharma, Kunal Tyagi, Kartik Yadav, Karan Chaudhary, Vineet Panwar, Adarsh Singh, Rituraj Sharma, Vaibhav Chaudhary
Bengal Vs Uttar Pradesh Live Cricket Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Welcome!
We’re all set for the final group-stage action in the Vijay Hazare Trophy as Bengal take on Uttar Pradesh in Round 7. UP have already booked their quarterfinal spot, while Bengal step into a must-win contest to keep their knockout hopes alive.