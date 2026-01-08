Karnataka Vs Madhya Pradesh Live Cricket Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Will Devdutt Padikkal Hit 5th Century?

Karnataka Vs Madhya Pradesh Live Cricket Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Toss Update
Madhya Pradesh won the toss and chose to bowl first.
Karnataka Vs Madhya Pradesh Live Cricket Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Live Streaming Details
Only the matches between Karnataka vs Madhya Pradesh and Baroda vs Chandigarh will be live streamed on the JioHotstar app/website. You can still catch all the live action as it happens through our live blogs, starting from 9:00AM (IST) onwards.
Karnataka Vs Madhya Pradesh Live Cricket Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Today's Matches
Group A
Karnataka vs Madhya Pradesh
Puducherry vs Rajasthan
Jharkhand vs Tripura
Kerala vs Tamil Nadu
Elite Group B
Baroda vs Chandigarh
Hyderabad vs Jammu and Kashmir
Assam vs Vidarbha
Bengal vs Uttar Pradesh
Elite Group C
Goa vs Maharashtra
Mumbai vs Punjab
Chhattisgarh vs Uttarakhand
Himachal Pradesh vs Sikkim
Elite Group D
Delhi vs Haryana
Odisha vs Railways
Andhra vs Services
Gujarat vs Saurashtra
Karnataka Vs Madhya Pradesh Live Cricket Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Squads
Karnataka Squad: Mayank Agarwal(c), Devdutt Padikkal, Karun Nair, Smaran Ravichandran, KL Rahul(w), Abhinav Manohar, Manvanth Kumar L, Shreyas Gopal, Vijaykumar Vyshak, Prasidh Krishna, Shreesha Achar, Vidyadhar Patil, Vidhwath Kaverappa, Krishnan Shrijith, Sharath BR, Abhilash Shetty, Harshil Dharmani, Dhruv Prabhakar
Madhya Pradesh Squad: Yash Dubey, Himanshu Mantri(w), Shubham Sharma, Rajat Patidar, Venkatesh Iyer(c), Akshat Raghuwanshi, Saransh Jain, Shivang Kumar, Tripuresh Singh, Mangesh Yadav, Kumar Kartikeya, Harpreet Singh Bhatia, Rahul Batham, Rishabh Chauhan, Harsh Gawali, Aryan Pandey, Madhav Tiwari, Ritik Tada
