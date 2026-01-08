Karnataka Vs Madhya Pradesh Live Cricket Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Will Devdutt Padikkal Hit 5th Century?

Devdutt Padikkal has been in sublime form in the Vijay Hazare Trophy 2025-26 with 4 centuries and will be eyeing his 5th century against MP on January 8, 2026. File

Karnataka Vs Madhya Pradesh Live Cricket Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Hello and welcome to the live coverage of the round 7 of VHT 2025-26 at the Narendra Modi Stadium on January 8, 2026. Defending champions Karnataka have maintained an unblemished record in the league stage, exhibiting sublime form to secure a flawless string of victories. Their batting lineup has been particularly dominant, consistently amassing formidable totals with clinical ease. Meanwhile, Madhya Pradesh have also enjoyed a productive campaign, securing four wins from six outings to consolidate their position within the top four of the group standings. Follow the live score and real-time updates of the clash here. LIVE UPDATES 8 Jan 2026, 08:56:05 am IST Karnataka Vs Madhya Pradesh Live Cricket Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Toss Update Madhya Pradesh won the toss and chose to bowl first. 8 Jan 2026, 08:56:05 am IST Karnataka Vs Madhya Pradesh Live Cricket Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Live Streaming Details Only the matches between Karnataka vs Madhya Pradesh and Baroda vs Chandigarh will be live streamed on the JioHotstar app/website. You can still catch all the live action as it happens through our live blogs, starting from 9:00AM (IST) onwards. 8 Jan 2026, 07:58:00 am IST Karnataka Vs Madhya Pradesh Live Cricket Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Today's Matches Group A Karnataka vs Madhya Pradesh

Puducherry vs Rajasthan

Jharkhand vs Tripura

Kerala vs Tamil Nadu Elite Group B Baroda vs Chandigarh

Hyderabad vs Jammu and Kashmir

Assam vs Vidarbha

Bengal vs Uttar Pradesh Elite Group C Goa vs Maharashtra

Mumbai vs Punjab

Chhattisgarh vs Uttarakhand

Himachal Pradesh vs Sikkim Elite Group D Delhi vs Haryana

Odisha vs Railways

Andhra vs Services

Karnataka Vs Madhya Pradesh Live Cricket Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Squads Karnataka Squad: Mayank Agarwal(c), Devdutt Padikkal, Karun Nair, Smaran Ravichandran, KL Rahul(w), Abhinav Manohar, Manvanth Kumar L, Shreyas Gopal, Vijaykumar Vyshak, Prasidh Krishna, Shreesha Achar, Vidyadhar Patil, Vidhwath Kaverappa, Krishnan Shrijith, Sharath BR, Abhilash Shetty, Harshil Dharmani, Dhruv Prabhakar Madhya Pradesh Squad: Yash Dubey, Himanshu Mantri(w), Shubham Sharma, Rajat Patidar, Venkatesh Iyer(c), Akshat Raghuwanshi, Saransh Jain, Shivang Kumar, Tripuresh Singh, Mangesh Yadav, Kumar Kartikeya, Harpreet Singh Bhatia, Rahul Batham, Rishabh Chauhan, Harsh Gawali, Aryan Pandey, Madhav Tiwari, Ritik Tada