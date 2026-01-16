Royal Challengers Bengaluru Vs Gujarat Giants, WPL 2026: GG To Bowl First - Check Playing XIs

Gujarat Giants face Royal Challengers Bengaluru in a Women’s Premier League match at the Dr DY Patil Sports Academy in Navi Mumbai
Gujarat Giants won the toss and elected to bowl first
Wicketkeeper-batter Shivani Singh makes her debut for Gujarat Giants
Gujarat Giants captain Ashleigh Gardner won the toss and chose to bowl first against Royal Challengers Bengaluru in a Women’s Premier League match at the DY Patil Sports Academy in Navi Mumbai on Friday.
Wicketkeeper-batter Shivani Singh is set to make her debut for Gujarat Giants, while Royal Challengers Bengaluru have gone in with an unchanged playing XI.
So far, Gujarat Giants have enjoyed a solid start to their WPL campaign, winning two of the three matches they have played this season. Smriti Mandhana’s Royal Challengers Bengaluru, meanwhile, have been even more convincing, remaining unbeaten after securing victories in both of their games so far.
RCB Vs GG, WPL 2026: Toss Update And Playing XIs
Royal Challengers Bengaluru Women (Playing XI): Grace Harris, Smriti Mandhana(c), Dayalan Hemalatha, Gautami Naik, Richa Ghosh(w), Radha Yadav, Nadine de Klerk, Arundhati Reddy, Shreyanka Patil, Linsey Smith, Lauren Bell
Gujarat Giants Women (Playing XI): Beth Mooney(w), Sophie Devine, Shivani Singh, Ashleigh Gardner(c), Georgia Wareham, Kanika Ahuja, Bharti Fulmali, Kashvee Gautam, Tanuja Kanwer, Rajeshwari Gayakwad, Renuka Singh Thakur