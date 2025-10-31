Pakistan Vs South Africa LIVE Score, 2nd T20I: Proteas Eye Series Victory Against PAK In Lahore

Pakistan vs South Africa LIVE Cricket Score, 2nd T20I: PAK will take on South Africa in the second match at Gaddafi Stadium in Lahore on Friday. Check play-by-play updates from the 2nd PAK vs SA T20I, right here

Welcome to the live coverage of the 2nd T20I between Pakistan and South Africa at Gaddafi Stadium in Lahore on Friday. After thrashing Pakistan by 55 runs in the first T20I, the Proteas will look to seal the three-match T20I series in the second game at the Gaddafi Stadium. PAK batting failed in the 1st T20I and will look to have a better start this time round. Can SA seal the series in Lahore or can Pakistan bounce back from the first game? Check play-by-play updates from the 2nd PAK vs SA T20I, right here
LIVE UPDATES

Pakistan Vs South Africa Live Score, 2nd T20I: H2H Record

  • Total matches played: 25

  • PAK won: 12

  • SA won: 13

  • No result: 0

  • Abandoned: 0

Pakistan Vs South Africa Live Score, 2nd T20I: Squads

Pakistan Squad: Saim Ayub, Sahibzada Farhan(w), Babar Azam, Hasan Nawaz, Salman Agha(c), Mohammad Nawaz, Faheem Ashraf, Shaheen Afridi, Naseem Shah, Mohammad Wasim Jr, Abrar Ahmed, Salman Mirza, Usman Khan, Usman Tariq, Abdul Samad

South Africa Squad: Quinton de Kock(w), Reeza Hendricks, Lhuan-dre Pretorius, Dewald Brevis, Donovan Ferreira(c), George Linde, Corbin Bosch, Nqabayomzi Peter, Lungi Ngidi, Nandre Burger, Lizaad Williams, Tony de Zorzi, Matthew Breetzke, Ottneil Baartman, Andile Simelane.

