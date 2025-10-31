Pakistan Vs South Africa LIVE Score, 2nd T20I: Proteas Eye Series Victory Against PAK In Lahore

Pakistan Vs South Africa Live Score, 2nd T20I: H2H Record
Total matches played: 25
PAK won: 12
SA won: 13
No result: 0
Abandoned: 0
Pakistan Vs South Africa Live Score, 2nd T20I: Squads
Pakistan Squad: Saim Ayub, Sahibzada Farhan(w), Babar Azam, Hasan Nawaz, Salman Agha(c), Mohammad Nawaz, Faheem Ashraf, Shaheen Afridi, Naseem Shah, Mohammad Wasim Jr, Abrar Ahmed, Salman Mirza, Usman Khan, Usman Tariq, Abdul Samad
South Africa Squad: Quinton de Kock(w), Reeza Hendricks, Lhuan-dre Pretorius, Dewald Brevis, Donovan Ferreira(c), George Linde, Corbin Bosch, Nqabayomzi Peter, Lungi Ngidi, Nandre Burger, Lizaad Williams, Tony de Zorzi, Matthew Breetzke, Ottneil Baartman, Andile Simelane.