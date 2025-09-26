Cricket

PAK Vs BAN, Asia Cup 2025: Pakistan Beat Bangladesh To Seal Final Spot

Pacers Shaheen Afridi and Haris Rauf shared six wickets as Pakistan beat Bangladesh by 11 runs Thursday to set up an Asia Cup final against archrival India. Chasing 136, Bangladesh was restricted to 124-9 as Afridi took 3-17 while Rauf took 3-33, both in four overs. Pakistan had scored 135-8 with Mohammad Haris top-scoring with 31 off 23 balls. The low-scoring Super Four encounter was essentially a winner-takes all game with a place in the final at stake. Pakistan will now take on India for the third time in this tournament, having played in both the group stage and the Super Four. India won both matches, which were marred by a handshake controversy as well as rowdy encounters between players. The two sides did not shake hands after either game. Sri Lanka, which had already been eliminated, will play India in a Super Four game on Friday with nothing at stake.