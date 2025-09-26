Cricket

PAK Vs BAN, Asia Cup 2025: Pakistan Beat Bangladesh To Seal Final Spot

Pacers Shaheen Afridi and Haris Rauf shared six wickets as Pakistan beat Bangladesh by 11 runs Thursday to set up an Asia Cup final against archrival India. Chasing 136, Bangladesh was restricted to 124-9 as Afridi took 3-17 while Rauf took 3-33, both in four overs. Pakistan had scored 135-8 with Mohammad Haris top-scoring with 31 off 23 balls. The low-scoring Super Four encounter was essentially a winner-takes all game with a place in the final at stake. Pakistan will now take on India for the third time in this tournament, having played in both the group stage and the Super Four. India won both matches, which were marred by a handshake controversy as well as rowdy encounters between players. The two sides did not shake hands after either game. Sri Lanka, which had already been eliminated, will play India in a Super Four game on Friday with nothing at stake.

Asia Cup t20 Cricket 2025 Super Four match Pakistan vs Bangladesh_1
Asia Cup 2025 Super Four: Pakistan vs Bangladesh | Photo: AP/Altaf Qadri

Pakistan's players celebrate their team's victory during the Asia Cup Cricket match between Bangladesh and Pakistan at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.

2/11
Asia Cup t20 Cricket 2025 Super Four match Pakistan vs Bangladesh_Shaheen Shah Afridi
Asia Cup 2025 Super Four: Pakistan vs Bangladesh | Photo: AP/Altaf Qadri

Pakistan's Shaheen Shah Afridi, left, celebrates with teammates after the dismissal of Bangladesh's Parvez Hossain Emon during the Asia Cup cricket match between Bangladesh and Pakistan at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.

3/11
Asia Cup t20 Cricket 2025 Super Four match Pakistan vs Bangladesh_Saim Ayub
Asia Cup 2025 Super Four: Pakistan vs Bangladesh | Photo: AP/Altaf Qadri

Pakistan's Saim Ayub, left, celebrates with teammates after the dismissal of Bangladesh's Nurul Hasan during the Asia Cup cricket match between Bangladesh and Pakistan at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.

4/11
Asia Cup t20 Cricket 2025 Super Four match Pakistan vs Bangladesh_Shaheen Shah Afridi
Asia Cup 2025 Super Four: Pakistan vs Bangladesh | Photo: AP/Altaf Qadri

Pakistan's Shaheen Shah Afridi, second right, celebrates with teammates the dismissal of Bangladesh's Shamim Hossain during the Asia Cup cricket match between Bangladesh and Pakistan at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.

5/11
Asia Cup t20 Cricket 2025 Super Four match Pakistan vs Bangladesh_Haris Rauf
Asia Cup 2025 Super Four: Pakistan vs Bangladesh | Photo: AP/Altaf Qadri

Pakistan's Haris Rauf celebrates the dismissal of Bangladesh's Tanzim Hasan Sakib during the Asia Cup cricket match between Bangladesh and Pakistan at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.

6/11
Asia Cup t20 Cricket 2025 Super Four match Pakistan vs Bangladesh_Tanzim Hasan Sakib
Asia Cup 2025 Super Four: Pakistan vs Bangladesh | Photo: AP/Altaf Qadri

Bangladesh's Tanzim Hasan Sakib bowled out by Pakistan's Haris Rauf during the Asia Cup cricket match between Bangladesh and Pakistan at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.

7/11
Asia Cup t20 Cricket 2025 Super Four match Pakistan vs Bangladesh_Mustafizur Rahman
Asia Cup 2025 Super Four: Pakistan vs Bangladesh | Photo: AP/Altaf Qadri

Bangladesh's Mustafizur Rahman plays a shot during the Asia Cup cricket match between Bangladesh and Pakistan at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.

8/11
Asia Cup t20 Cricket 2025 Super Four match Pakistan vs Bangladesh_Hussain Talat
Asia Cup 2025 Super Four: Pakistan vs Bangladesh | Photo: AP/Altaf Qadri

Pakistan's Hussain Talat takes the catch to dismiss Bangladesh's Shamim Hossain during the Asia Cup cricket match between Bangladesh and Pakistan at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.

9/11
Asia Cup t20 Cricket 2025 Super Four match Pakistan vs Bangladesh_Mohammad Nawaz
Asia Cup 2025 Super Four: Pakistan vs Bangladesh | Photo: AP/Altaf Qadri

Pakistan's Mohammad Nawaz, left, celebrates after the dismissal of Bangladesh's Mehedi Hasan, right, during the Asia Cup cricket match between Bangladesh and Pakistan at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.

10/11
Asia Cup t20 Cricket 2025 Super Four match Pakistan vs Bangladesh_Mohammad Haris
Asia Cup 2025 Super Four: Pakistan vs Bangladesh | Photo: AP/Altaf Qadri

Pakistan's Mohammad Haris plays a shot during the Asia Cup cricket match between Bangladesh and Pakistan at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.

11/11
Asia Cup t20 Cricket 2025 Super Four match Pakistan vs Bangladesh_Sahibzada Farhan
Asia Cup 2025 Super Four: Pakistan vs Bangladesh | Photo: AP/Altaf Qadri

Pakistan's Sahibzada Farhan, left, plays a shot during the Asia Cup Cricket match between Bangladesh and Pakistan at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.

Get the Latest Cricket News, today's match Live Cricket Scores, Match Results, and upcoming cricket series & schedule at Outlook India. To follow our special coverage of the Asia Cup 2025, News updates, Asia Cup 2025 Schedule, Asia Cup teams' Squad, Asia Cup Points table, and stats.

