Pakistan's players celebrate their team's victory during the Asia Cup Cricket match between Bangladesh and Pakistan at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.
Pakistan's Shaheen Shah Afridi, left, celebrates with teammates after the dismissal of Bangladesh's Parvez Hossain Emon during the Asia Cup cricket match between Bangladesh and Pakistan at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.
Pakistan's Saim Ayub, left, celebrates with teammates after the dismissal of Bangladesh's Nurul Hasan during the Asia Cup cricket match between Bangladesh and Pakistan at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.
Pakistan's Shaheen Shah Afridi, second right, celebrates with teammates the dismissal of Bangladesh's Shamim Hossain during the Asia Cup cricket match between Bangladesh and Pakistan at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.
Pakistan's Haris Rauf celebrates the dismissal of Bangladesh's Tanzim Hasan Sakib during the Asia Cup cricket match between Bangladesh and Pakistan at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.
Bangladesh's Tanzim Hasan Sakib bowled out by Pakistan's Haris Rauf during the Asia Cup cricket match between Bangladesh and Pakistan at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.
Bangladesh's Mustafizur Rahman plays a shot during the Asia Cup cricket match between Bangladesh and Pakistan at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.
Pakistan's Hussain Talat takes the catch to dismiss Bangladesh's Shamim Hossain during the Asia Cup cricket match between Bangladesh and Pakistan at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.
Pakistan's Mohammad Nawaz, left, celebrates after the dismissal of Bangladesh's Mehedi Hasan, right, during the Asia Cup cricket match between Bangladesh and Pakistan at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.
Pakistan's Mohammad Haris plays a shot during the Asia Cup cricket match between Bangladesh and Pakistan at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.
Pakistan's Sahibzada Farhan, left, plays a shot during the Asia Cup Cricket match between Bangladesh and Pakistan at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.