Pakistan Vs Afghanistan, UAE T20I Tri-Series Final: PAK Opt To Bat - Check Playing XIs

Pakistan Vs Afghanistan, UAE T20I Tri-Series Final
Pakistan won the toss and elected to bat first against Afghanistan in the final of UAE T20I Tri-series at the Sharjah Cricket Stadium.

Pakistan Vs Afghanistan, UAE T20I Tri-Series Final: Playing XIs

Afghanistan Playing XI: Rahmanullah Gurbaz (wk), Ibrahim Zadran, Sediqullah Atal, Darwish Rasooli, Karim Janat, Azmatullah Omarzai, Rashid Khan (c), Mohammad Nabi, Allah Mohammad Ghazanfar, Noor Ahmad, Fazalhaq Farooqi

Pakistan Playing XI: Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Fakhar Zaman, Salman Ali Agha (c), Mohammad Haris (wk), Hasan Nawaz, Mohammad Nawaz, Faheem Ashraf, Shaheen Afridi, Abrar Ahmed, Sufiyan Muqeem

Pakistan Vs Afghanistan, UAE T20I Tri-Series Final: Squads

Pakistan Squad: Agha Salman (c), Abrar Ahmed, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Haris Rauf, Hasan Ali, Hasan Nawaz, Hussain Talat, Khushdil Shah, Mohammad Haris (wk), Mohammad Nawaz, Mohammad Wasim Jnr, Sahibzada Farhan (wk), Saim Ayub, Salman Mirza, Shaheen Shah Afridi, Sufiyan Muqeem

Afghanistan Squad: Rashid Khan (c), Rahmanullah Gurbaz (wk), Ibrahim Zadran, Sediqullah Atal, Darwish Rasooli, Azmatullah Omarzai, Mohammad Ishaq (wk), Gulbadin Naib, Mohammad Nabi, Karim Janat, Sharafuddin Ashraf, Noor Ahmad, Mujeeb Ur Rahman, Allah Ghazanfar, Abdullah Ahmadzai, Fareed Ahmad Malik, Fazalhaq Farooqi

Pakistan Vs Afghanistan, UAE T20I Tri-Series Final: Streaming Details

The Pakistan Vs Afghanistan, UAE T20I Tri-Series can be live streamed on the FanCode app and website in India with toss scheduled at 8:00 PM and match set to be start at 8:30 PM. However, there will be no television broadcast of the fixture.

