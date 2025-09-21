India vs Pakistan Live Cricket Score, T20 Asia Cup 2025: IND Look To Repeat Show Against PAK

India vs Pakistan T20I Live Cricket Score, Asia Cup 2025: | File Photo

India vs Pakistan T20I Live Cricket Score, Asia Cup 2025: India and Pakistan are set to clash for the second time in the Asia Cup 2025, this time in the Super Four stage at the Dubai International Stadium on Sunday, September 21. India come into the game unbeaten, having won all three of their matches so far, while Pakistan secured their place in the Super Four with a must-win victory over the UAE. Their last meeting ended with a comfortable seven-wicket win for India, but the build-up to this encounter has been tense, with off-field controversies adding spice to an already fiery rivalry.

21 Sept 2025, 06:03:59 pm IST India vs Pakistan Live Cricket Score, T20 Asia Cup 2025 Update: Probable Playing XIs India: Abhishek Sharma, Shubman Gill, Suryakumar Yadav(c), Tilak Varma, Sanju Samson(w), Shivam Dube, Hardik Pandya, Axar Patel, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Varun Chakaravarthy Pakistan: Saim Ayub, Sahibzada Farhan, Mohammad Haris(w), Fakhar Zaman, Salman Agha(c), Khushdil Shah, Hasan Nawaz, Mohammad Nawaz, Shaheen Afridi, Haris Rauf, Abrar Ahmed

21 Sept 2025, 05:55:20 pm IST India vs Pakistan Live Cricket Score, T20 Asia Cup 2025 Update: Facts In the three games so far this Asia Cup, Abhishek Sharma has faced 44 balls and smashed 99 runs off them at a SR of 225. Shaheen Afridi has hit 6 of the 15 sixes by Pakistan batters in this Asia Cup.

21 Sept 2025, 05:19:34 pm IST India vs Pakistan Live Cricket Score, T20 Asia Cup 2025 Update: Squads India: Abhishek Sharma, Shubman Gill, Sanju Samson(w), Suryakumar Yadav(c), Tilak Varma, Shivam Dube, Hardik Pandya, Axar Patel, Harshit Rana, Arshdeep Singh, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Jitesh Sharma, Rinku Singh, Varun Chakaravarthy Pakistan: Saim Ayub, Sahibzada Farhan, Mohammad Haris(w), Fakhar Zaman, Salman Agha(c), Khushdil Shah, Hasan Nawaz, Mohammad Nawaz, Shaheen Afridi, Haris Rauf, Abrar Ahmed, Hussain Talat, Faheem Ashraf, Hasan Ali, Mohammad Wasim Jr, Salman Mirza, Sufiyan Muqeem