India vs Pakistan Live Cricket Score, T20 Asia Cup 2025: IND Look To Repeat Show Against PAK

India vs Pakistan Live Cricket Score, T20 Asia Cup 2025 Update: Probable Playing XIs
India: Abhishek Sharma, Shubman Gill, Suryakumar Yadav(c), Tilak Varma, Sanju Samson(w), Shivam Dube, Hardik Pandya, Axar Patel, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Varun Chakaravarthy
Pakistan: Saim Ayub, Sahibzada Farhan, Mohammad Haris(w), Fakhar Zaman, Salman Agha(c), Khushdil Shah, Hasan Nawaz, Mohammad Nawaz, Shaheen Afridi, Haris Rauf, Abrar Ahmed
In the three games so far this Asia Cup, Abhishek Sharma has faced 44 balls and smashed 99 runs off them at a SR of 225.
Shaheen Afridi has hit 6 of the 15 sixes by Pakistan batters in this Asia Cup.
India: Abhishek Sharma, Shubman Gill, Sanju Samson(w), Suryakumar Yadav(c), Tilak Varma, Shivam Dube, Hardik Pandya, Axar Patel, Harshit Rana, Arshdeep Singh, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Jitesh Sharma, Rinku Singh, Varun Chakaravarthy
Pakistan: Saim Ayub, Sahibzada Farhan, Mohammad Haris(w), Fakhar Zaman, Salman Agha(c), Khushdil Shah, Hasan Nawaz, Mohammad Nawaz, Shaheen Afridi, Haris Rauf, Abrar Ahmed, Hussain Talat, Faheem Ashraf, Hasan Ali, Mohammad Wasim Jr, Salman Mirza, Sufiyan Muqeem
Welcome to the live coverage of the India Vs Pakistan clash at the 2025 Asia Cup taking place at the Dubai International Stadium, Dubai on Sunday, September 21.