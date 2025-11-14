India A Vs UAE Live Score, Asia Cup Rising Stars 2025: IND-A Race To 43/1 After Explosive Third Over

India A vs UAE Live Score, Asia Cup Rising Stars 2025: IND 43/1 (3)
What an explosive over, 0, 4, 1, 4, 6, 6!
Vaibhav Suryavanshi is on fire with 28 off just 9 balls, while Naman Dhir joins in with 5 off 3. India A off to a blazing start despite losing Priyans Arya early.
India A vs UAE Live Score, Asia Cup Rising Stars 2025: Priyansh Out! | IND 22/1 (2)
Big breakthrough early. Priyansh Arya is gone for 10 off 6. A sharp throw from Ahmed Tariq catches him short as he looks for a quick run. Huge moment in the opening over
India A vs UAE Live Score, Asia Cup Rising Stars 2025: Game On!
Vaibhav Suryavanshi and Priyansh Arya walk out to begin the innings. Suryavanshi takes strike, and Muhammad Farazuddin has the new ball in hand to start the attack.
India A vs UAE Live Score, Asia Cup Rising Stars 2025: Playing XIs
India A: Priyansh Arya, Vaibhav Suryavanshi, Nehal Wadhera, Naman Dhir, Jitesh Sharma (wk & c), Ramandeep Singh, Harsh Dubey, Ashutosh Sharma, Yash Thakur, Gurjapneet Singh, Suyash Sharma.
UAE: Alishan Sharafu (c), Syed Haider (wk), Sohaib Khan, Mayank Rajesh Kumar, Harshit Kaushik, Aayan Afzal Khan, Muhammad Arfan, Muhammad Farazuddin, Muhammad Rohid Khan, Muhammad Jawadullah, Ahmed Tariq.
India A vs UAE Live Score, Asia Cup Rising Stars 2025: Toss Update
India A captain Jitesh Sharma has won the toss and opted to bat first in Doha.
India A vs UAE Live Score, Asia Cup Rising Stars 2025: Full Squads
India A: Vaibhav Suryavanshi, Priyansh Arya, Jitesh Sharma (wk & c), Nehal Wadhera, Ramandeep Singh, Ashutosh Sharma, Harsh Dubey, Vijaykumar Vyshak, Gurjapneet Singh, Suyash Sharma, Yash Thakur, Yudhvir Singh Charak, Abishek Porel, Naman Dhir, Suryansh Shedge.
UAE: Alishan Sharafu (c), Ethan DSouza, Sohaib Khan, Syed Haider (wk & c), Yayin Rai, Mayank Rajesh Kumar, Aayan Afzal Khan, Muhammad Farazuddin, Muhammad Jawadullah, Zahid Ali, Muhammad Farooq, Muhammad Rohid Khan, Muhammad Arfan, Harshit Kaushik.
India A vs UAE Live Score, Asia Cup Rising Stars 2025: Match Details
Fixture: India A vs UAE, Match 2
Venue: West End Park International Cricket Stadium, Doha, Qatar
Date: Friday, November 14, 2025
Time: 5:00 PM IST (2:30 PM local time)
Live Streaming: SonyLIV
Live Telecast: Sony Sports TEN 1, Sony Sports TEN HD1