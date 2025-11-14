India A Vs UAE Live Score, Asia Cup Rising Stars 2025: IND-A Race To 43/1 After Explosive Third Over

India A vs United Arab Emirates Live Score, ACC Asia Cup Rising Stars 2025: Follow the play-by-play updates from the India A vs UAE match in Doha on November 14, 2025

O
Outlook Sports Desk
Curated by: Sushruta Bhattacharjee
Updated on:
Updated on:
India A vs United Arab Emirates live score ACC Asia Cup Rising Stars 2025 match 2
File photo of India A captain Jitesh Sharma. | Photo: X/BCCI
India A vs UAE Live Score: Welcome to the live coverage of Match 2 of the ACC Asia Cup Rising Stars 2025 between India A and the United Arab Emirates at the West End Park International Cricket Stadium, Doha, on Friday, November 14, 2025. India A, led by Jitesh Sharma, will look to put last year's disappointments behind them and get off to a winning start. UAE, meanwhile, will look to test themselves against one of the strongest teams in the tournament. Follow the live scores and updates from the India A vs UAE match right here.
LIVE UPDATES

India A vs UAE Live Score, Asia Cup Rising Stars 2025: IND 43/1 (3)

What an explosive over, 0, 4, 1, 4, 6, 6!

Vaibhav Suryavanshi is on fire with 28 off just 9 balls, while Naman Dhir joins in with 5 off 3. India A off to a blazing start despite losing Priyans Arya early.

India A vs UAE Live Score, Asia Cup Rising Stars 2025: Priyansh Out! | IND 22/1 (2)

Big breakthrough early. Priyansh Arya is gone for 10 off 6. A sharp throw from Ahmed Tariq catches him short as he looks for a quick run. Huge moment in the opening over

India A vs UAE Live Score, Asia Cup Rising Stars 2025: Game On!

Vaibhav Suryavanshi and Priyansh Arya walk out to begin the innings. Suryavanshi takes strike, and Muhammad Farazuddin has the new ball in hand to start the attack.

India A vs UAE Live Score, Asia Cup Rising Stars 2025: Playing XIs

India A: Priyansh Arya, Vaibhav Suryavanshi, Nehal Wadhera, Naman Dhir, Jitesh Sharma (wk & c), Ramandeep Singh, Harsh Dubey, Ashutosh Sharma, Yash Thakur, Gurjapneet Singh, Suyash Sharma.

UAE: Alishan Sharafu (c), Syed Haider (wk), Sohaib Khan, Mayank Rajesh Kumar, Harshit Kaushik, Aayan Afzal Khan, Muhammad Arfan, Muhammad Farazuddin, Muhammad Rohid Khan, Muhammad Jawadullah, Ahmed Tariq.

India A vs UAE Live Score, Asia Cup Rising Stars 2025: Toss Update

India A captain Jitesh Sharma has won the toss and opted to bat first in Doha.

India A vs UAE Live Score, Asia Cup Rising Stars 2025: Full Squads

India A: Vaibhav Suryavanshi, Priyansh Arya, Jitesh Sharma (wk & c), Nehal Wadhera, Ramandeep Singh, Ashutosh Sharma, Harsh Dubey, Vijaykumar Vyshak, Gurjapneet Singh, Suyash Sharma, Yash Thakur, Yudhvir Singh Charak, Abishek Porel, Naman Dhir, Suryansh Shedge.

UAE: Alishan Sharafu (c), Ethan DSouza, Sohaib Khan, Syed Haider (wk & c), Yayin Rai, Mayank Rajesh Kumar, Aayan Afzal Khan, Muhammad Farazuddin, Muhammad Jawadullah, Zahid Ali, Muhammad Farooq, Muhammad Rohid Khan, Muhammad Arfan, Harshit Kaushik.

India A vs UAE Live Score, Asia Cup Rising Stars 2025: Match Details

  • Fixture: India A vs UAE, Match 2

  • Venue: West End Park International Cricket Stadium, Doha, Qatar

  • Date: Friday, November 14, 2025

  • Time: 5:00 PM IST (2:30 PM local time)

  • Live Streaming: SonyLIV

  • Live Telecast: Sony Sports TEN 1, Sony Sports TEN HD1

India A vs UAE Live Score, Asia Cup Rising Stars 2025: Welcome!

Good evening, cricket fans! This is the start of our live blog for India A’s match against the UAE. Stay tuned for pre-match updates, playing XIs, and toss news as they are released.

Published At:
SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

MORE FROM THE AUTHOR

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

CLOSE

Today Sports News

Cricket News

  1. India A Vs UAE Live Score, Asia Cup Rising Stars 2025: IND-A Win Toss, Opt To Bat First; Check Playing XIs

  2. Pakistan Vs Sri Lanka Live Cricket Score, 2nd ODI: SL In Trouble As Abrar Ahmed Picks Up 3 Wickets

  3. PAK Vs SL, 2nd ODI: Sri Lanka Cricket Team Returns To Hotel Under Tight Security After Rawalpindi Practice

  4. India Vs South Africa, 1st Test: Shubman Gill On Losing Another Toss Says 'I’ll Win Only In WTC Finals'

  5. India Vs South Africa Toss Update, 1st Test: SA To Bat First Against IND - Check Playing XIs

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. ATP Finals: Carlos Alcaraz To End 2025 As World Number One After Beating Lorenzo Musetti

  2. Billie Jean King Cup 2025 Playoffs Preview: Live Streaming Info, Timings, Venue - All You Need To Know

  3. ATP Finals: Felix Auger-Aliassime Beats Ben Shelton To Claim First Win, Keep SF Hopes Alive 

  4. ATP Finals: Felix Auger-Aliassime Sees Off Ben Shelton In Turin

  5. ATP Finals: Lorenzo Musetti Stays Alive After Alex De Minaur Comeback

Badminton News

  1. Japan Masters Preview: Indians In Action, Draw, Live Streaming - All You Need To Know

  2. PV Sindhu Withdraws From Remaining 2025 BWF Tour Events To Recover From Foot Injury

  3. French Open Badminton 2025 Preview: Satwik-Chirag Aim For Deep Run; Lakshya Faces Familiar Opponent

  4. BWF World Junior Championships 2025: Tanvi Sharma Ends India's 17 Year Wait With Silver Medal In Guwahati

  5. Denmark Open: Satwik-Chirag Exit After Semifinal Loss To Hoki-Kobayashi

Trending Stories

National News

  1. Yogi Adityanath Government Moves to Withdraw All Charges Against Akhlaq’s Killers

  2. Chennai Weather Alert: Heavy Rainfall Expected November 16-20 as Cyclonic Circulation Persists

  3. IMD Issues Cold Wave Warning for Seven Jharkhand Districts Through November 15

  4. Uttar Pradesh Weather Update: Cold Wave Persists with Fog and Temperature Drop Across State

  5. Bombay High Court Flags Rs 12,000-Crore ‘Gas Theft’: Petitioner Seeks CBI Probe Against Reliance Industries'

Entertainment News

  1. The Girlfriend Review | Rashmika Mandanna Delivers A Smashing Antithesis To Animal & Kabir Singh

  2. DIFF 2025 : Kuchar Review | An Unconventional Exploration Of Female Desire Sans Shame

  3. Jatadhara Review | In This Supernatural Mess, The Spirit Is Willing But The Screenplay Is Weak

  4. DIFF 2025: Khooh Waala Ghar Review | Of Dust, Debt & Love’s Faint Flicker

  5. Father Mother Sister Brother Review| A Film About Lost Relationships That Loses Itself

US News

  1. Mamdani Redraws The Power Map Of New York

  2. Dhoom Macha Le: How Zohran Mamdani’s NYC Mayoral Victory Challenges Authoritarian Trends

  3. ChatGPT Named In California Lawsuits Alleging Role In Suicides And Mental Breakdowns

  4. Trump Says U.S. Will Boycott G-20 In South Africa, Cites Concerns Over Treatment Of White Farmers

  5. Zohran Mamdani Takes New York: NYC Elects A Muslim Mayor Not Afraid To Call Out Israel’s Policies

World News

  1. Are India And Pakistan Entering A New Phase Of Proxy War?

  2. Fossil Fuel Emissions To Hit Record High In 2025, Study Warns

  3. Unrest In Bangladesh: Bomb And Arson Attacks Hit Dhaka Ahead Of Sheikh Hasina Verdict

  4. Bangladesh War Crimes Tribunal to Deliver Verdict Against Sheikh Hasina on November 17

  5. Bangladesh: Hasina Sets Conditions For Return, Accuses Yunus Of Degrading Ties With India, Undermining Democracy

Latest Stories

  1. Kalamkaval Trailer: Mammootty Starrer Promises To Be A Gritty, Riveting Mystery Thriller

  2. ‘Tiger Abhi Jinda Hai’: Poster Outside Nitish Kumar’s Residence Sparks Stir in Bihar

  3. Bihar's Verdict: Mahagathbandhan Parties Trailing In Early Leads

  4. ED Raids In Delhi-NCR, Jaipur In ₹900-Crore Cocaine Money Laundering Case

  5. US Lawmaker Introduces Bill To Abolish H-1B Visas And Limit Foreign Worker Residency

  6. JMM’s Somesh Chandra Soren Leads Ghatshila Bypoll by Over 7,500 Votes

  7. Bihar Election 2025 Results LIVE: Abki Baar 200 Paar In Bihar

  8. Fossil Fuel Emissions To Hit Record High In 2025, Study Warns