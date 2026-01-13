Delhi Vs Vidarbha LIVE Score, Vijay Hazare Trophy 4th Quarter-final: DEL Go Up Against VID In Bengaluru

Delhi vs Vidarbha Live Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26 4th Quarter-final: Squads
Vidarbha: Atharva Taide, Aman Mokhade, Dhruv Shorey, Ravikumar Samarth, Yash Rathod, Harsh Dubey(c), Yash Kadam, Nachiket Bhute, Shivam Deshmukh(w), Parth Rekhade, Yash Thakur, Akshay Wadkar, Darshan Nalkande, Shubham Dubey, Ganesh Bhosle, Dipesh Parwani, Praful Hinge
Delhi: Vaibhav Kandpal, Priyansh Arya, Nitish Rana, Anuj Rawat(w), Tejasvi Dahiya, Harsh Tyagi, Hrithik Shokeen, Prince Yadav, Navdeep Saini, Ishant Sharma, Sarthak Ranjan, Simarjeet Singh, Yash Dhull, Rohan Rana, Divij Mehra, Arpit Rana, Ayush Doseja.