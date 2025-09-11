Bangladesh vs Hong Kong, T20 Asia Cup Match 3: BAN Opt To Bowl - Check Playing XIs

Bangladesh won the toss and elected to bowl against Hong Kong
The third match of T20 Asia Cup 2025 will be played at Zayed International Cricket Stadium
Check out the playing XIs of both the teams here
Bangladesh won the toss and elected to field first against Hong Kong in match three of the T20 Asia Cup 2025 at the Zayed International Cricket Stadium.
Bangladesh vs Hong Kong, T20 Asia Cup Match 3: Playing XIs
Hong Kong: Zeeshan Ali(w), Anshuman Rath, Babar Hayat, Nizakat Khan, Kalhan Challu, Kinchit Shah, Yasim Murtaza(c), Aizaz Khan, Ehsan Khan, Ayush Shukla, Ateeq Iqbal
Bangladesh: Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Litton Das (c & wk), Towhid Hridoy, Shamim Hossain, Jaker Ali, Mahedi Hasan, Tanzim Hasan Sakib, Rishad Hossain, Taskin Ahmed, Mustafizur Rahman
Bangladesh vs Hong Kong, T20 Asia Cup Match 3: Squads
Bangladesh: Litton Das (c & wk), Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Saif Hassan, Towhid Hridoy, Jaker Ali, Shamim Hossain, Nurul Hasan, Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman, Tanzim Hasan, Taskin Ahmed, Shoriful Islam, Mohammad Saifuddin.
Hong Kong: Yasim Murtaza (c), Babar Hayat, Zeeshan Ali, Niazakat Khan Mohammad, Nasrulla Rana, Martin Coetzee, Anshuman Rath, Kalhan Marc Challu, Ayush Shukla, Mohammad Aizaz Khan, Ateeq ul Rehman Iqbal, Kinchit Shah, Ali Hassan, Shahid Wasif, Ghazanfar Mohammad, Mohammad Waheed, Ehsan Khan.