Bangladesh vs Hong Kong, T20 Asia Cup Match 3: BAN Opt To Bowl - Check Playing XIs

Bangladesh vs Hong Kong, T20 Asia Cup Match 3: Check the toss, playing XIs and match report from the match third at Zayed International Cricket Stadium

Outlook Sports Desk
Curated by: harsh kumar
Updated on:
Check Bangladesh Vs Hong Kong Asia Cup match 3 Toss & Playing XI
Bangladesh vs Hong Kong, T20 Asia Cup Match 3: BAN Opt To Bowl - Check Playing XIs Photo: Cricket Hong Kong
  • Bangladesh won the toss and elected to bowl against Hong Kong

  • The third match of T20 Asia Cup 2025 will be played at Zayed International Cricket Stadium

  • Check out the playing XIs of both the teams here

Bangladesh won the toss and elected to field first against Hong Kong in match three of the T20 Asia Cup 2025 at the Zayed International Cricket Stadium.

Follow Bangladesh vs Hong Kong Live Cricket Score, T20 Asia Cup 2025 Match 3 Updates

Bangladesh vs Hong Kong, T20 Asia Cup Match 3: Playing XIs

Hong Kong: Zeeshan Ali(w), Anshuman Rath, Babar Hayat, Nizakat Khan, Kalhan Challu, Kinchit Shah, Yasim Murtaza(c), Aizaz Khan, Ehsan Khan, Ayush Shukla, Ateeq Iqbal


Bangladesh: Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Litton Das (c & wk), Towhid Hridoy, Shamim Hossain, Jaker Ali, Mahedi Hasan, Tanzim Hasan Sakib, Rishad Hossain, Taskin Ahmed, Mustafizur Rahman

File photo of Bangladesh's captain Litton Das in action against the Netherlands. - | Photo: Instagram/bangladeshtigers
Bangladesh Vs Hong Kong Live Streaming, Asia Cup 2025: When, Where To Watch Match 3 On TV And Online

BY Outlook Sports Desk

Bangladesh vs Hong Kong, T20 Asia Cup Match 3: Squads

Bangladesh: Litton Das (c & wk), Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Saif Hassan, Towhid Hridoy, Jaker Ali, Shamim Hossain, Nurul Hasan, Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman, Tanzim Hasan, Taskin Ahmed, Shoriful Islam, Mohammad Saifuddin.

Hong Kong: Yasim Murtaza (c), Babar Hayat, Zeeshan Ali, Niazakat Khan Mohammad, Nasrulla Rana, Martin Coetzee, Anshuman Rath, Kalhan Marc Challu, Ayush Shukla, Mohammad Aizaz Khan, Ateeq ul Rehman Iqbal, Kinchit Shah, Ali Hassan, Shahid Wasif, Ghazanfar Mohammad, Mohammad Waheed, Ehsan Khan.

