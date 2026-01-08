Gujarat Vs Saurashtra LIVE Score, Vijay Hazare Trophy Round 7: Ravindra Jadeja Key For SAU Against GUJ In Alur

Gujarat Vs Saurashtra Live Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Toss Update
Gujarat won the toss and elected to field first.
Gujarat Vs Saurashtra Live Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Live Streaming Details
Only the matches between Karnataka vs Madhya Pradesh and Baroda vs Chandigarh will be live streamed on the JioHotstar app/website. You can still catch all the live action as it happens through our live blogs, starting from 9:00AM (IST) onwards.
Gujarat Vs Saurashtra Live Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Today's Matches
Group A
Karnataka vs Madhya Pradesh
Puducherry vs Rajasthan
Jharkhand vs Tripura
Kerala vs Tamil Nadu
Elite Group B
Baroda vs Chandigarh
Hyderabad vs Jammu and Kashmir
Assam vs Vidarbha
Bengal vs Uttar Pradesh
Elite Group C
Goa vs Maharashtra
Mumbai vs Punjab
Chhattisgarh vs Uttarakhand
Himachal Pradesh vs Sikkim
Elite Group D
Delhi vs Haryana
Odisha vs Railways
Andhra vs Services
Gujarat vs Saurashtra
Gujarat vs Saurashtra Live Score, Vijay Hazare Trophy Round 7: Match Details
Fixture: Gujarat Vs Saurashtra, Vijay Hazare Trophy 2025-26 round 7
Time: 9:00AM (IST)
Gujarat vs Saurashtra Live Score, Vijay Hazare Trophy Round 7: Squads
Gujarat: Aarya Desai, Urvil Patel(w), Ahaan Poddar, Jaymeet Patel, Axar Patel, Saurav Chauhan, Vishal Jayswal, Ravi Bishnoi, Chintan Gaja(c), Japagnya Bhatt, Arzan Nagwaswalla, Siddharth Desai, Harshal Patel, Kshitij Patel, Hemang Patel, Abhishek Desai, Amit Desai
Saurashtra : Harvik Desai(w/c), Vishvaraj Jadeja, Prerak Mankad, Ravindra Jadeja, Chirag Jani, Ruchit Ahir, Sammar Gajjar, Dharmendrasinh Jadeja, Hetvik Kotak, Ankur Panwar, Chetan Sakariya, Jay Gohil, Ansh Gosai, Yuvraj Chudasama, Parth Bhut, Tarang Gohel, Pranav Karia, Aditya Jadeja, Parswaraj Rana, Hiten Kanbi