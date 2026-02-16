Bangladesh A Vs Thailand Live Streaming, ACC Women’s Asia Cup Rising Stars 2026: THA To Bat First – Check Playing XIs

Bangladesh A vs Thailand, ACC Women’s Asia Cup Rising Stars 2026: Know all about the BAN-A vs THA, Group B Match 8, including toss update, playing XIs, live streaming details and more

O
Outlook Sports Desk
Curated by: Sushruta Bhattacharjee
Updated on:
Updated on:
Bangladesh A vs Thailand live streaming ACC Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 Group B match 8
Bangladesh A captain Fahima Khatun and Thailand captain Naruemol Chaiwai at the toss during their ACC Women's Asia Cup Rising Stars match on February 16, 2026. | Photo: X/ACCMedia1
info_icon

Bangladesh A women’s team take on Thailand women’s team in Match 8 of the ACC Women’s Asia Cup Rising Stars 2026. The Group B match will be hosted at the Terdthai Cricket Ground in Bangkok on Monday, February 16, 2026.

Bangladesh A won their opening match against Sri Lanka A by four runs and remain third on the table. Thailand, meanwhile, are top with a massive 99-run victory over Malaysia in their first match.

Bangladesh A vs Thailand, ACC Women’s Asia Cup Rising Stars 2026: Toss Update

Thailand captain Naruemol Chaiwai won the toss and opted to bat first in today’s match.

Bangladesh A vs Thailand, ACC Women’s Asia Cup Rising Stars 2026: Playing XIs

Bangladesh A: Ishma Tanjim, Shamima Sultana (wk), Sarmin Sultana, Rubya Haider Jhelik, Fahima Khatun (c), Lata Mondal, Shorifa Khatun, Farjana Easmin, Jannatul Ferdus, Sanjida Akter Meghla, Fariha Trisna.

Thailand: Naruemol Chaiwai (c), Nannapat Koncharoenkai (wk), Natthakan Chantham, Chanida Sutthiruang, Phannita Maya, Thipatcha Putthawong, Sunida Chaturongrattana, Suleeporn Laomi, Onnicha Kamchomphu, Aphisara Suwanchonrathi, Arrikan Phuengkho.

Bangladesh A vs Thailand, ACC Women’s Asia Cup Rising Stars 2026: Full Squads

Bangladesh A: Ishma Tanjim, Shamima Sultana (wk), Sarmin Sultana, Rubya Haider Jhelik, Taj Nehar, Fahima Khatun (c), Lata Mondal, Shorifa Khatun, Farjana Easmin, Jannatul Ferdus, Sanjida Akter Meghla, Fariha Trisna, Sumaiya Akter, Sadia Akter, Fatema Jahan Sonia.

Related Content
Related Content

Thailand: Natthakan Chantham, Arrikan Phuengkho, Nannapat Koncharoenkai (wk), Naruemol Chaiwai (c), Chanida Sutthiruang, Phannita Maya, Aphisara Suwanchonrathi, Onnicha Kamchomphu, Thipatcha Putthawong, Sunida Chaturongrattana, Suleeporn Laomi, Nannaphat Chaihan, Kanyakorn Bunthansen, Chayanisa Phengpaen, Onauma Senanok.

Bangladesh A vs Thailand, ACC Women’s Asia Cup Rising Stars 2026: Live Streaming Details

The Bangladesh A vs Thailand, ACC Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 match will be live-streamed in India on the SonyLIV app and website. Television broadcasts will take place on the Sony Sports Network TV channels.

Get the Latest Cricket News, today's match Live Cricket Scores, Match Results, and upcoming cricket series & schedule at Outlook India. To follow our special coverage of the ICC T20 World Cup 2026 News updates, T20 World Cup Schedule, T20 world cup teams' Squad, T20 World Cup 2026 points table, and Stats - most runs & wickets of T20 World Cup 2026.

Published At:
SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

MORE FROM THE AUTHOR

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

×

Today Sports News

Cricket News

  1. Sri Lanka Vs Australia, ICC T20 World Cup 2026: Pallekele Stadium Pitch Report, Kandy Weather Forecast; Check Prediction

  2. Afghanistan Vs UAE, ICC T20 World Cup 2026: Rashid Khan Becomes First To Scalp 700 Wickets - Check Details

  3. AFG Vs UAE LIVE Cricket Score, ICC T20 World Cup 2026: Emirati Bowlers Dominate Afghan Batters | AFG 77/3 (11)

  4. ENG Vs ITA Live Score, T20 World Cup 2026: England Target Super 8 Qualification Against Football Rivals

  5. IND Vs PAK, T20 World Cup 2026: Five Talking Points As India Thrash Pakistan In Colombo

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. Will Serena Williams Return To Professional Tennis? American Legend Listed For Comeback On February 22

  2. India Vs Netherlands, Davis Cup 2026 Qualifiers Day 2 Highlights: Suresh’s Heroics Lead IND to 3-2 Upset Over NED

  3. India Vs Netherlands, Davis Cup Qualifiers: Dhakshineswar Levels Tie After Nagal's Loss

  4. India 1-1 Netherlands, Davis Cup Qualifiers: Dhakshineswar Steps Up Again As Hosts Draw Level In Tie

  5. India Vs Netherlands Highlights, Davis Cup Qualifiers: Dhakshineswar Pulls Off Stunning Win After Nagal Setback

Badminton

  1. Badminton Asia Team Championships 2026: India Men Lose 1-3 To Korea, Women Fail To Defend Title After 0-3 Defeat

  2. India Vs Korea Highlights, Badminton Asia Team C'ships: Srikanth Win Goes In Vain; Indian Challenge Ends In Quarters

  3. India-W Vs China-W Highlights, Badminton Asia Team C'ships 2026 QF: IND Go Down 0-3 To CHN

  4. India Vs Japan Highlights, Badminton Asia Team Championships 2026: JPN Secure 3-2 Comeback Victory Over IND

  5. India-W Vs Thailand-W Highlights, Badminton Asia Team C'ships 2026: Malvika Bansod Loses, IND Go Down 2-3 In Group Y

Trending Stories

National News

  1. The Building Anger Beneath Mumbai’s Endless Construction

  2. Bulldozers In Ranchi: Demolitions Leave Families Homeless, Questions Of Accountability Remain

  3. Second Edition Of Tamil Nadu’s Economic Survey Set For Monday Release

  4. BJP, Congress Workers Clash in Pune Over Shivaji–Tipu Remarks

  5. After the Wipeout: How Prashant Kishor Is Rebuilding Jan Suraaj As Bihar’s De Facto Opposition

Entertainment News

  1. The Tablet Review | Love’s Labour In The Shadow Of Stigma

  2. Varun Tandon Interview | “People Respond When They See Passion And Honesty In Your Work”

  3. Seven Years Of Kumbalangi Nights | Of Lost Fathers And Found Families

  4. Trijya Review | A Sensitive Meditation On The Slow Orbit Of Becoming

  5. The 2016 Throwback: How Courage Has Drifted To The Margins Of Bollywood In 2026

US News

  1. The Epstein Files And Crypto’s Origins

  2. Clintons Call For Epstein Testimony To Be Held Publicly

  3. US To Invest $1.3 Billion In Reko Diq Copper-Gold Mine In Pakistan’s Balochistan

  4. Xi Jinping Tells Trump Taiwan Is ‘Most Important Issue’ In China–US Relations

  5. Trump, Modi Seal Trade Deal: Tariff Reduced To 18%, Says US President

World News

  1. How Bangladesh's New BNP Government Sees Its Neighbours

  2. Israel Prepares To Deploy Tear Gas Drones In Occupied West Bank Ahead Of Ramadan: Report

  3. Lok Sabha Speaker Om Birla To Represent India At Oath-Taking Of Bangladesh PM Tarique Rahman

  4. BNP Signals Fresh Start in India-Bangladesh Ties After Election Win

  5. Arundhati Roy Pulls Out of Berlinale 2026 Over Jury’s Gaza Remarks

Latest Stories

  1. SC Nine-Judge Bench to Hear ‘Industry’ Definition Case from March 17

  2. Ind Vs Pak T20 World Cup 2026: Ajay Devgn, Mammootty, Anil Kapoor And Others Celebrate India's Win

  3. India Tops AI Skills Globally, Avoids Over-Regulation To Boost Innovation: MoS Jitin Prasada

  4. PM Modi: India Leads AI Transformation At India AI Impact Summit 2026

  5. AFG Vs UAE LIVE Cricket Score, ICC T20 World Cup 2026: Emirati Bowlers Dominate Afghan Batters | AFG 77/3 (11)

  6. Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: Delhi High Court To Hear Bail Plea Today

  7. Vijender Singh Extends Support To Rajpal Yadav Amid Cheque Bounce Case, Offers Role In Upcoming Film

  8. Decks Cleared For PRI, Urban Bodies Polls In Himachal Pradesh