Bangladesh A Vs Thailand Live Streaming, ACC Women’s Asia Cup Rising Stars 2026: THA To Bat First – Check Playing XIs

Bangladesh A women’s team take on Thailand women’s team in Match 8 of the ACC Women’s Asia Cup Rising Stars 2026. The Group B match will be hosted at the Terdthai Cricket Ground in Bangkok on Monday, February 16, 2026.
Bangladesh A won their opening match against Sri Lanka A by four runs and remain third on the table. Thailand, meanwhile, are top with a massive 99-run victory over Malaysia in their first match.
Bangladesh A vs Thailand, ACC Women’s Asia Cup Rising Stars 2026: Toss Update
Thailand captain Naruemol Chaiwai won the toss and opted to bat first in today’s match.
Bangladesh A vs Thailand, ACC Women’s Asia Cup Rising Stars 2026: Playing XIs
Bangladesh A: Ishma Tanjim, Shamima Sultana (wk), Sarmin Sultana, Rubya Haider Jhelik, Fahima Khatun (c), Lata Mondal, Shorifa Khatun, Farjana Easmin, Jannatul Ferdus, Sanjida Akter Meghla, Fariha Trisna.
Thailand: Naruemol Chaiwai (c), Nannapat Koncharoenkai (wk), Natthakan Chantham, Chanida Sutthiruang, Phannita Maya, Thipatcha Putthawong, Sunida Chaturongrattana, Suleeporn Laomi, Onnicha Kamchomphu, Aphisara Suwanchonrathi, Arrikan Phuengkho.
Bangladesh A vs Thailand, ACC Women’s Asia Cup Rising Stars 2026: Full Squads
Bangladesh A: Ishma Tanjim, Shamima Sultana (wk), Sarmin Sultana, Rubya Haider Jhelik, Taj Nehar, Fahima Khatun (c), Lata Mondal, Shorifa Khatun, Farjana Easmin, Jannatul Ferdus, Sanjida Akter Meghla, Fariha Trisna, Sumaiya Akter, Sadia Akter, Fatema Jahan Sonia.
Thailand: Natthakan Chantham, Arrikan Phuengkho, Nannapat Koncharoenkai (wk), Naruemol Chaiwai (c), Chanida Sutthiruang, Phannita Maya, Aphisara Suwanchonrathi, Onnicha Kamchomphu, Thipatcha Putthawong, Sunida Chaturongrattana, Suleeporn Laomi, Nannaphat Chaihan, Kanyakorn Bunthansen, Chayanisa Phengpaen, Onauma Senanok.
Bangladesh A vs Thailand, ACC Women’s Asia Cup Rising Stars 2026: Live Streaming Details
The Bangladesh A vs Thailand, ACC Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 match will be live-streamed in India on the SonyLIV app and website. Television broadcasts will take place on the Sony Sports Network TV channels.