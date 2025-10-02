Afghanistan Vs Bangladesh Live Score, 1st T20I: AFG Bat First Against BAN In Series Opener

Afghanistan Vs Bangladesh Live Cricket Score, 1st T20I: Playing XIs
Afganistan: Rahmanullah Gurbaz (wk), Ibrahim Zadran, Sediqullah Atal, Darwish Rasooli, Azmatullah Omarzai, Rashid Khan (c), Mohammad Nabi, Sharafuddin Ashraf, Noor Ahmad, Mohammad Ishaq, Fareed Ahmed
Bangladesh: Jaker Ali (c & wk), Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Saif Hassan, Nurul Hasan, Shamim Hossain, Taskin Ahmed, Mustafizur Rahman, Rishad Hossain, Nasum Ahmed, Tanzim Hasan Sakib
Afghanistan Vs Bangladesh Live Cricket Score, 1st T20I: Toss Update
Afghanistan have won the toss and opted to bat first.
Afghanistan Vs Bangladesh Live Cricket Score, 1st T20I: Live Streaming Info
The first T20I between Afghanistan and Bangladesh will be streamed live in India on the FanCode app and website.
Afghanistan Vs Bangladesh Live Cricket Score, 1st T20I: Squads
Bangladesh Squad: Saif Hassan, Parvez Hossain Emon, Towhid Hridoy, Mahedi Hasan, Nurul Hasan, Shamim Hossain, Jaker Ali(w/c), Tanzim Hasan Sakib, Rishad Hossain, Taskin Ahmed, Mustafizur Rahman, Tanzid Hasan Tamim, Shoriful Islam, Mohammad Saifuddin, Nasum Ahmed
Afghanistan Squad: Rahmanullah Gurbaz(w), Sediqullah Atal, Ibrahim Zadran, Darwish Rasooli, Sharafuddin Ashraf, Azmatullah Omarzai, Mohammad Nabi, Rashid Khan(c), Noor Ahmad, Mujeeb Ur Rahman, Fareed Ahmad Malik, Mohammad Ishaq, Wafiullah Tarakhil, Bashir Ahmad, Abdullah Ahmadzai
Afghanistan Vs Bangladesh Live Cricket Score, 1st T20I: Greetings!
Good evening and welcome to everyone joining us for some more T20 action. Afghanistan are seeking revenge against Bangladesh after losing to the sub-continental side in the Asia Cup, and we will bring to you the build-up, toss, playing XIs and match updates from the opening encounter.