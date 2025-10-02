Afghanistan Vs Bangladesh Live Score, 1st T20I: AFG Bat First Against BAN In Series Opener

Afghanistan Vs Bangladesh Live Score, 1st T20I: Rashid Khan and Co lost to Bangladesh by 11 runs in the Asia Cup. Photo: AP

Hello and welcome to our live coverage of the opening T20 international between Afghanistan and Bangladesh at the Sharjah Cricket Stadium in United Arab Emirates on Thursday (October 2, 2025). This is the first game in a fresh three-match series, which will be followed by an ODI leg in Abu Dhabi. Jaker Ali will lead Bangladesh in the absence of regular skipper Litton Das, who has been ruled out with a side strain. While the Afghans are looking to reset after a disappointing Asia Cup campaign where they failed to reach the Super Fours, the Bangla Tigers enter this game after narrowly missing out on a final berth in the continental tournament. Follow the live cricket score and updates from the AFG vs BAN match. LIVE UPDATES 2 Oct 2025, 07:57:36 pm IST Afghanistan Vs Bangladesh Live Cricket Score, 1st T20I: Playing XIs Afganistan: Rahmanullah Gurbaz (wk), Ibrahim Zadran, Sediqullah Atal, Darwish Rasooli, Azmatullah Omarzai, Rashid Khan (c), Mohammad Nabi, Sharafuddin Ashraf, Noor Ahmad, Mohammad Ishaq, Fareed Ahmed Bangladesh: Jaker Ali (c & wk), Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Saif Hassan, Nurul Hasan, Shamim Hossain, Taskin Ahmed, Mustafizur Rahman, Rishad Hossain, Nasum Ahmed, Tanzim Hasan Sakib 2 Oct 2025, 07:42:18 pm IST Afghanistan Vs Bangladesh Live Cricket Score, 1st T20I: Toss Update Afghanistan have won the toss and opted to bat first. 2 Oct 2025, 07:34:03 pm IST Afghanistan Vs Bangladesh Live Cricket Score, 1st T20I: Live Streaming Info The first T20I between Afghanistan and Bangladesh will be streamed live in India on the FanCode app and website. 2 Oct 2025, 07:11:17 pm IST Afghanistan Vs Bangladesh Live Cricket Score, 1st T20I: Squads Bangladesh Squad: Saif Hassan, Parvez Hossain Emon, Towhid Hridoy, Mahedi Hasan, Nurul Hasan, Shamim Hossain, Jaker Ali(w/c), Tanzim Hasan Sakib, Rishad Hossain, Taskin Ahmed, Mustafizur Rahman, Tanzid Hasan Tamim, Shoriful Islam, Mohammad Saifuddin, Nasum Ahmed Afghanistan Squad: Rahmanullah Gurbaz(w), Sediqullah Atal, Ibrahim Zadran, Darwish Rasooli, Sharafuddin Ashraf, Azmatullah Omarzai, Mohammad Nabi, Rashid Khan(c), Noor Ahmad, Mujeeb Ur Rahman, Fareed Ahmad Malik, Mohammad Ishaq, Wafiullah Tarakhil, Bashir Ahmad, Abdullah Ahmadzai 2 Oct 2025, 06:54:06 pm IST Afghanistan Vs Bangladesh Live Cricket Score, 1st T20I: Greetings! Good evening and welcome to everyone joining us for some more T20 action. Afghanistan are seeking revenge against Bangladesh after losing to the sub-continental side in the Asia Cup, and we will bring to you the build-up, toss, playing XIs and match updates from the opening encounter.