Top 100 Science Institutes

RANK 2024 TOP 100 INSTITUTES ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT INFRASTRUCTURE & FACILITIES GOVERNANCE & ADMISSIONS DIVERSITY & OUTREACH TOTAL SCORE

250 150 200 200 200 1000

1 MIRANDA HOUSE, DELHI 241.57 144.01 169.9 126.19 192.48 874.15

2 HINDU COLLEGE, DELHI 229.22 146.02 160.76 136.82 192.38 865.2

3 LADY SHRI RAM COLLEGE FOR WOMEN, NEW DELHI 225.14 148.05 155.64 133.35 186.63 848.81

4 ST STEPHEN’S COLLEGE, DELHI 199.35 135.8 166.61 121.53 184.9 808.19

5 LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI 216.87 128.99 181.53 106.43 173.92 807.74

6 HANSRAJ COLLEGE, DELHI 207.1 110.8 175.48 125.44 132.55 751.37

7 STELLA MARIS COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI 199.51 116.88 185.64 123.48 124.27 749.77

8 DEPARTMENT OF SCIENCES, CHRIST (DEEMED TO BE UNIVERSITY), BANGALORE 186.68 75.53 149.54 128.59 135.68 676

9 SRI VENKATESWARA COLLEGE, DELHI UNIVERSITY 205.48 79.57 145.23 117.75 118.81 666.84

10 MADRAS CHRISTIAN COLLEGE, CHENNAI 173.34 70.61 162.57 120.43 110.28 637.22

11 ATMA RAM SANATAN DHARMA COLLEGE, NEW DELHI 182.15 75.96 155.23 109.91 109.9 633.15

12 DEEN DAYAL UPADHYAYA COLLEGE, NEW DELHI 166.07 80.9 129 106.03 135.77 617.76

13 GARGI COLLEGE, NEW DELHI 202.81 84.12 147.04 117.04 62.39 613.39

14 ST JOSEPH’S COLLEGE (AUTONOMOUS), BANGALORE 169.63 99.33 149.12 116.55 77.45 612.07

15 DAULAT RAM COLLEGE, DELHI 184.4 46.79 158.85 131.3 80.19 601.53

16 ACHARYA NARENDRA DEV COLLEGE, NEW DELHI 187.43 57.9 152.27 117.87 80.86 596.32

17 SVKM’S MITHIBAI COLLEGE OF ARTS, CHAUHAN INSTITUTE OF SCIENCE & AMRUTBEN JIVANLAL COLLEGE OF COMMERCE AND ECONOMICS (AUTONOMOUS), MUMBAI 145.48 100.84 127 124.04 98.12 595.48

18 WOMEN’S CHRISTIAN COLLEGE, CHENNAI 162.89 60.99 158 118.48 88.48 588.84

19 MOUNT CARMEL COLLEGE (AUTONOMOUS), BANGALORE 202.16 49.8 144.95 124.67 63.88 585.44

20 ETHIRAJ COLLEGE FOR WOMEN, CHENNAI 194.23 56.84 137.19 114.7 77.23 580.19

21 RAMJAS COLLEGE, DELHI 212.15 51.58 110.9 120.3 80.7 575.63

22 ST XAVIER’S COLLEGE (AUTONOMOUS), AHMEDABAD 137.72 93.25 157.59 83.14 102.95 574.65

23 HOLY CROSS COLLEGE (AUTONOMOUS), TIRUCHIRAPPALLI 166.7 91.48 146.92 97.01 70.17 572.27

24 KRISTU JAYANTI COLLEGE, BANGALORE 202.55 36.38 127.72 132.11 71.08 569.85

25 SACRED HEART COLLEGE (AUTONOMOUS), THEVARA, KOCHI 167.98 53.84 152.86 111.55 82.49 568.73

26 KISHINCHAND CHELLARAM COLLEGE, MUMBAI 175.09 73.14 124.36 94.28 98.78 565.66

27 ST JOSEPH’S COLLEGE (AUTONOMOUS), TIRUCHIRAPPALLI 170.92 86.4 154.62 96.11 56.11 564.16

28 B.K. BIRLA COLLEGE OF ARTS, SCIENCE & COMMERCE (AUTONOMOUS), KALYAN, MAHARASHTRA 175.59 58.82 137.53 130.1 49.29 551.33

29 SOPHIA COLLEGE FOR WOMEN (AUTONOMOUS), MUMBAI 173.88 46.43 135.11 152.99 41.29 549.7

30 THE OXFORD COLLEGE OF SCIENCE, BANGALORE 167.85 87.56 115.08 121.34 56.18 548.02

31 MAITREYI COLLEGE, NEW DELHI 199.53 56.83 124.77 107.72 55.48 544.33

32 LADY IRWIN COLLEGE, NEW DELHI 189.44 49.88 144.47 128.78 27.12 539.71

33 V.O. CHIDAMBARAM COLLEGE, THOOTHUKKUDI, TAMIL NADU 172.02 77.67 140.8 105.59 38.83 534.92

34 ST FRANCIS COLLEGE FOR WOMEN, HYDERABAD 161.55 75.9 151.16 115.16 24.07 527.84

35 BETHUNE COLLEGE, KOLKATA 178.17 34.43 105.53 97.16 111.96 527.25

36 SRI KRISHNA ARTS AND SCIENCE COLLEGE (AUTONOMOUS), COIMBATORE 166.06 75.79 137.84 112.93 33.91 526.53

37 VIMALA COLLEGE (AUTONOMOUS), THRISSUR 174.62 52.03 122.02 110.48 65.84 524.99

38 ST WILFRED’S PG COLLEGE, JAIPUR 176.26 37.36 114 127.66 67.58 522.85

39 MANIPAL SCHOOL OF LIFE SCIENCES, MANIPAL 157.33 70.64 129.67 129.29 32.86 519.8

40 CHANDIGARH UNIVERSITY 136.89 62.79 148.6 109.93 57.82 516.03

41 SRI RAMAKRISHNA COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, COIMBATORE 160.16 63.87 128.66 115.7 40.85 509.25

42 ALL SAINTS’ COLLEGE, THIRUVANANTHAPURAM 170.66 46.56 129.78 112.15 46.34 505.49

43 SHIVAJI COLLEGE, NEW DELHI 184.63 54.24 129.34 111.89 24.75 504.85

44 ST ALOYSIUS COLLEGE (AUTONOMOUS), MANGALURU 175.42 62.52 123.64 118.15 22.2 501.92

45 SRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA COLLEGE (AUTONOMOUS), UJIRE, KARNATAKA 157.37 34.64 132.76 111 64.98 500.75

46 MEHSANA URBAN INSTITUTE OF SCIENCES, GANPAT UNIVERSITY, MEHSANA, GUJARAT 150.53 54.37 140.08 104.77 50.57 500.32

47 J.D. BIRLA INSTITUTE, KOLKATA 142.67 55.63 131.01 100.07 65.11 494.49

48 PARUL INSTITUTE OF APPLIED SCIENCES 185.95 71.3 119.36 87.11 26.74 490.46

49 AMITY INSTITUTE OF APPLIED SCIENCES, NOIDA 176.98 76.19 104.25 117.82 14.02 489.26

50 JSS ACADEMY OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH, MYSURU 154.99 55.73 126.84 106.86 39.15 483.58

51 RAMNARAIN RUIA AUTONOMOUS COLLEGE, MUMBAI 161.89 11.9 120.51 111.33 77 482.63

52 M.S. RAMAIAH COLLEGE OF ARTS, SCIENCE AND COMMERCE, BANGALORE 152.17 32.98 135.53 118.13 43.37 482.19

53 ANUGRAH NARAYAN COLLEGE, PATNA 148.28 53.68 128.81 138.68 10.27 479.72

54 DR N.G.P. ARTS AND SCIENCE COLLEGE, COIMBATORE 156.52 27.31 122.24 111.41 57.29 474.78

55 BISHOP HEBER COLLEGE. (AUTONOMOUS), TIRUCHIRAPPALLI 166.8 38.86 122.67 117.24 22.53 468.1

56 PATNA WOMEN’S COLLEGE (AUTONOMOUS), PATNA 167.69 40.21 114.4 122.46 21.19 465.96

57 SRM ARTS & SCIENCE COLLEGE 163.59 24.31 127.46 112.56 36.46 464.36

58 ST XAVIER’S COLLEGE (AUTONOMOUS), RANCHI 175.99 33.64 109.77 125.82 18.95 464.17

59 CHITKARA UNIVERSITY 164.75 37.15 113.87 125.53 21.95 463.25

60 ISABELLA THOBURN COLLEGE, LUCKNOW 146.38 28.02 129.88 119.4 39.22 462.9

61 FACULTY OF LIFE SCIENCES, ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY, ALIGARH 186.87 52.28 95.98 117.31 9.92 462.37

62 LAKSHMIBAI COLLEGE, NEW DELHI 151.45 14.98 144.41 113.53 32.64 457.01

63 POORNIMA UNIVERSITY, JAIPUR 136.14 48.99 143.99 84.93 42.5 456.54

64 MANAV RACHNA UNIVERSITY 144.23 46.2 130.01 110.76 23.12 454.32

65 SCHOOL OF SCIENCES, JAIN (DEEMED TO BE UNIVERSITY), BANGALORE 171.81 48.75 109.91 101.59 21.68 453.74

66 S.S. JAIN SUBODH PG COLLEGE (AUTONOMOUS), JAIPUR 157.99 23.75 113.97 113.47 42.87 452.05

67 M.G. SCIENCE INSTITUTE, AHMEDABAD 183.62 52.04 82.77 109.66 22.9 451

68 SRI RAMAKRISHNA MISSION VIDYALAYA COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE, COIMBATORE 165.68 18.41 135.93 112.5 15.7 448.23

69 MOP VAISHNAV COLLEGE FOR WOMEN (AUTONOMOUS), CHENNAI 180.76 8.79 112.39 124.91 21.34 448.19

70 VIVEKANANDA COLLEGE, MADHYAMGRAM, KOLKATA 160.34 7.3 135.68 102.74 35.35 441.42

71 ST ANN’S COLLEGE FOR WOMEN, HYDERABAD 137 12.74 136.95 136.25 18 440.94

72 S.K. SOMAIYA COLLEGE OF ARTS, SCIENCE AND COMMERCE, MUMBAI 153.07 16.55 119.18 108.02 40.59 437.41

73 ST JOSEPH’S DEGREE & PG COLLEGE, HYDERABAD 163.25 10.26 109.28 151.11 2.57 436.46

74 RAMNIRANJAN JHUNJHUNWALA COLLEGE OF ARTS, SCIENCE & COMMERCE, MUMBAI 154.66 21.74 126.65 97.46 30.56 431.06

75 ST MIRA’S COLLEGE FOR GIRLS, PUNE 149.74 28.66 107.24 115.31 29.46 430.41

76 SCIENCE & LABORATORY EDUCATION & LIBRARY SCIENCE, IPS ACADEMY, INDORE 163.73 12.77 95.49 100.34 57.01 429.34

77 GURU NANAK COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI 129.88 50.72 131.28 100.6 12.2 424.68

78 DEV SAMAJ COLLEGE FOR WOMEN, FEROZEPUR 165.48 23.96 107.67 98.77 27.98 423.85

79 HINDUSTAN COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, CHENNAI 157.3 9.64 138.08 107.87 9.78 422.68

80 RATHINAM COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE, COIMBATORE 146.07 21.5 98.93 119.87 34.07 420.44

81 SRI RAMAKRISHNA COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE FOR WOMEN, COIMBATORE 165.09 53.58 96.07 94.27 11.01 420.02

82 PODDAR INTERNATIONAL COLLEGE, JAIPUR 147.8 5.42 122.78 118.75 23.58 418.33

83 BHARATA MATA COLLEGE, KOCHI 152.19 23.78 95.01 134.66 11.46 417.1

84 GOVERNMENT SCIENCE COLLEGE, AHMEDABAD 142.17 22.54 133.26 89.44 28.03 415.44

85 ST XAVIER’S COLLEGE, MAPUSA, GOA 144.15 33.11 100.36 114.54 22.05 414.2

86 ST. WILFRED’S COLLEGE OF ARTS COMMERCE & SCIENCE, MUMBAI 150.83 21.66 118.38 102.11 21.16 414.14

87 SYMBIOSIS SKILLS AND PROFESSIONAL UNIVERSITY- SCHOOL OF DATA SCIENCE 144.15 41.83 117.68 103.88 6.32 413.86

88 DCT’S DHEMPE COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, PANAJI 119.99 32.05 130.06 108.6 19.53 410.23

89 SARDAR PATEL MAHAVIDYALAYA, CHANDRAPUR 130.11 31.12 125.03 93.83 28.32 408.41

90 BAJAJ COLLEGE OF SCIENCE, WARDHA, MAHARASHTRA 146.79 30.74 101.77 108.93 16.14 404.37

91 DR S.N.S. RAJALAKSHMI COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE (AUTONOMOUS), COIMBATORE 161.17 17.14 116.17 100.25 8.83 403.58

92 SCHOOL OF LIFE & BASIC SCIENCES, JAIPUR NATIONAL UNIVERSITY, JAIPUR 137.57 25.92 115.33 88.55 34.03 401.4

93 S.M. PATEL COLLEGE OF HOME SCIENCE, VALLABH VIDYANAGAR, GUJARAT 174.11 28.81 83.4 103.64 10.08 400.04

94 SYMBIOSIS SKILLS AND PROFESSIONAL UNIVERSITY- SCHOOL OF SCHOOL OF BEAUTY AND WELLNESS, PUNE 146.48 42.48 74.69 128.56 6.97 399.18

95 NALLAMUTHU GOUNDER MAHALINGAM COLLEGE, COIMBATORE 125.16 35.37 106.27 108.04 24.2 399.04

96 ST XAVIER’S COLLEGE FOR WOMEN, ALUVA, KOCHI 118.57 56.65 123.74 94.47 4.45 397.88

97 MARIS STELLA COLLEGE (AUTONOMOUS), VIJAYAWADA 119.98 51.38 119.86 93.87 10.97 396.08

98 MMK AND SDM MAHILA MAHAVIDYALAYA, MYSORE 118.32 41.11 124.09 96.43 15.85 395.8

99 NATUBHAI V. PATEL COLLEGE OF PURE AND APPLIED SCIENCES, VALLABH VIDYANAGAR, GUJARAT 146.19 42.68 76.61 127.85 2.16 395.49