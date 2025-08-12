888스포츠 리뷰 - 배당률, 장단점, Q&A

888스포츠는 오즈포탈이 선정한 글로벌 해외배팅사이트 베스트오즈 40개 목록 중 13위로 상위권에 이름을 올리고 있다. 순위를 보면 척이겠지만 93%의 환수율로 그리 후하게 주는 것은 아니어도, 불만은 없는 적당한 배당을 주고 있는 모습이다.

888스포츠 장점 및 단점

영국의 리뷰 커뮤니티 ‘Trust pilot’에 의하면 200명 이상의 888스포츠 사용자들이 평가한 사이트의 장점 및 단점은 다음과 같다고 한다.

1. 장점

신뢰할 수 있는 규모 있는 회사

횟수 제한이 없는 캐시아웃 시스템

한국에선 이미 국내 불법 사설 토토가 밥 먹듯이 먹튀를 해대고 있어, 안전불감증이 없는 배터가 없다지만, 배팅이 합법인 나라라고 해도 먹튀가 없는 것은 아니다. 그런 의미에서 888스포츠 정도의 명성 정도면 충분히 신뢰할 수 있는 사이트라고 평가를 받는 것 같다.

관련된 유명한 일화로 888스포츠의 배터 한 명이 10년 전에 한화로 3400만 원어치의 보유머니가 있는 계정을 까먹고 있다가, 10년이 지나서야 기억이나 계정을 찾고 환전 신청을 했는데, 5분 만에 환전이 됐다고 한다.

2. 단점

실시간 스트리밍 부족 - 현재 888스포츠는 실시간 스트리밍 기능이 없어, 경기를 실시간으로 시청하며 베팅하는 것이 불가능하다.

VIP 프로그램의 부재 - 888스포츠는 고객 충성도를 높이기 위한 프로그램이 부족하여, 장기적으로 이용하는 고객에게는 되려 혜택이 적다고 평가받는다.

고객 서비스 문제 - 상담원의 라이브 채팅의 느린 응답 속도와 서비스 품질에 불만을 많이 갖고 있다.

자주 묻는 질문

해외배팅사이트 888스포츠에 대해 사람들이 자주 묻는 질문은 다음과 같습니다.

1. 888스포츠 코리아라고 있던데, 진짜 본사인가요?

아니요, 888스포츠는 한국에 진출하지 않았습니다. 또한 이들은 유럽 지역을 주력으로 하는 만큼, 아시아 시장은 관심이 없습니다. 회장이 폭스 스포츠와의 인터뷰에서 시장 영역을 넓힐 계획은 향후 10년간 없다고 했으니, 한국 원화 입출금은커녕 한국어를 지원하는 일도 없을 것입니다.

2. 888스포츠에 가입하면 888포커, 888카지노는 추가 가입 없이 계정이 연동되나요?

888Holdings 그룹에선 포커와 카지노 사이트가 있지만, 엄연히 운영자와 라이센스 번호가 다른 사이트입니다. 따라서 이들의 포커와 카지노 사이트는 신규로 회원가입을 하셔야 됩니다.

3. 888스포츠는 잭팟 당첨 시 또는 이득을 보고 출금 시에 세금을 부과하나요?

아니요. 888스포츠든 윌리엄 힐이든 어디든 카지노 토너먼트 상금, 슬롯머신 잭팟, 승리한 배팅 금액에 대한 환전에 대해 세금을 일절 부과하지 않습니다. 왜냐면 세금 신고는 전적으로 본인의 몫이기 때문이죠.