888스포츠 리뷰 - 배당률, 장단점, Q&A

888스포츠에 대한 종합 리뷰를 통해 배당률, 장단점, 주요 입금 수단 및 자주 묻는 질문을 소개합니다. 2008년에 설립된 888스포츠는 현재 전 세계에서 신뢰받는 배팅 사이트 중 하나로 성장하였습니다. 이 기사는 888스포츠의 특징과 이용 시 유의사항을 상세히 설명하며, 한국 이용자에게 적합한 결제 방법과 고객 서비스에 대한 평가를 제공합니다. 안전하고 신뢰할 수 있는 배팅 경험을 원하는 분들을 위한 유용한 정보가 담겨 있습니다.
원화 입출금을 지원하는 해외 배팅 업체 목록
888스포츠
이들은 888그룹의 계열사 중 하나로서 888스포츠의 설립일 자체는 2008년으로 그리 오래되지는 않았다. 다른 계열사로는 888poker와 888casino가 있다.
초창기 888스포츠는 경쟁 업체들의 폼이 정점에 올라있어 2년 동안 기지개도 못 펴고 수백억의 적자를 보는 등 아주 절망적이었다, 하지만 위기 뒤엔 기회가 온다고 이후 월드컵 시즌 원정도박 논란이 있던 웨인 루니 선수와 전속모델 계약 체결을 하는 과감한 노이즈 마케팅에 배팅했고, 결과는 그야말로 대성공이었다.
888스포츠는 이 시점을 이후부터 가파른 상승세로 2022년에는 전 세계 해외배팅사이트 순위 10위권 이내에 드는 대형 배팅 회사로 성장할 수 있게 되었다. 정말이지 여러모로 물 들어올 때 노 잘 저은 운도 좋고 실력도 좋은 도박 회사가 아닐 수 없다.
주요 입금수단
888스포츠의 특이점이 은행 송금과 암호화폐는 지원을 안 하는 대신, 해외 배팅 사이트들 중 유일하게 애플페이를 지원한다는 점인데, 한국인이면 사실상 애플페이의 입출금이 불가능하다고 보는 게 맞을 것 같다.
어차피 애플페이에 연동된 카드는 KB나 신한 같은 국내 카드사들이고, 국내 카드사들은 전부 해외 도박 사이트로의 결제를 10년 전에 원천 차단해버렸기 때문에, 신용카드와 애플페이는 결제가 되지 않는다.
따라서 익명성을 보장하는 넷텔러가 한국인이 888스포츠를 이용하기에 가장 적합한 방법이긴 한데.. 사실 사이트를 리뷰하면서 어이없는 말이긴 하지만, 양방을 허용하는 것도 아니고 배당도 그리 높지 않은데, 그냥 그럴 거면 굳이 넷텔러 말고 한국 은행 송금과 높은 배당을 지원하는 원엑스벳 같은 해외 배팅 사이트를 사용하는 것이 답이 아닐까 싶다.
888스포츠 배당률(환급률) 평가
888스포츠는 오즈포탈이 선정한 글로벌 해외배팅사이트 베스트오즈 40개 목록 중 13위로 상위권에 이름을 올리고 있다. 순위를 보면 척이겠지만 93%의 환수율로 그리 후하게 주는 것은 아니어도, 불만은 없는 적당한 배당을 주고 있는 모습이다.
888스포츠 장점 및 단점
영국의 리뷰 커뮤니티 ‘Trust pilot’에 의하면 200명 이상의 888스포츠 사용자들이 평가한 사이트의 장점 및 단점은 다음과 같다고 한다.
1. 장점
신뢰할 수 있는 규모 있는 회사
횟수 제한이 없는 캐시아웃 시스템
한국에선 이미 국내 불법 사설 토토가 밥 먹듯이 먹튀를 해대고 있어, 안전불감증이 없는 배터가 없다지만, 배팅이 합법인 나라라고 해도 먹튀가 없는 것은 아니다. 그런 의미에서 888스포츠 정도의 명성 정도면 충분히 신뢰할 수 있는 사이트라고 평가를 받는 것 같다.
관련된 유명한 일화로 888스포츠의 배터 한 명이 10년 전에 한화로 3400만 원어치의 보유머니가 있는 계정을 까먹고 있다가, 10년이 지나서야 기억이나 계정을 찾고 환전 신청을 했는데, 5분 만에 환전이 됐다고 한다.
2. 단점
실시간 스트리밍 부족 - 현재 888스포츠는 실시간 스트리밍 기능이 없어, 경기를 실시간으로 시청하며 베팅하는 것이 불가능하다.
VIP 프로그램의 부재 - 888스포츠는 고객 충성도를 높이기 위한 프로그램이 부족하여, 장기적으로 이용하는 고객에게는 되려 혜택이 적다고 평가받는다.
고객 서비스 문제 - 상담원의 라이브 채팅의 느린 응답 속도와 서비스 품질에 불만을 많이 갖고 있다.
자주 묻는 질문
해외배팅사이트 888스포츠에 대해 사람들이 자주 묻는 질문은 다음과 같습니다.
1. 888스포츠 코리아라고 있던데, 진짜 본사인가요?
아니요, 888스포츠는 한국에 진출하지 않았습니다. 또한 이들은 유럽 지역을 주력으로 하는 만큼, 아시아 시장은 관심이 없습니다. 회장이 폭스 스포츠와의 인터뷰에서 시장 영역을 넓힐 계획은 향후 10년간 없다고 했으니, 한국 원화 입출금은커녕 한국어를 지원하는 일도 없을 것입니다.
2. 888스포츠에 가입하면 888포커, 888카지노는 추가 가입 없이 계정이 연동되나요?
888Holdings 그룹에선 포커와 카지노 사이트가 있지만, 엄연히 운영자와 라이센스 번호가 다른 사이트입니다. 따라서 이들의 포커와 카지노 사이트는 신규로 회원가입을 하셔야 됩니다.
3. 888스포츠는 잭팟 당첨 시 또는 이득을 보고 출금 시에 세금을 부과하나요?
아니요. 888스포츠든 윌리엄 힐이든 어디든 카지노 토너먼트 상금, 슬롯머신 잭팟, 승리한 배팅 금액에 대한 환전에 대해 세금을 일절 부과하지 않습니다. 왜냐면 세금 신고는 전적으로 본인의 몫이기 때문이죠.
Disclaimer: Gambling involves financial risk and can be addictive. Participate responsibly and only if of legal age. Outlook editors are not involved, and we disclaim responsibility for your gambling outcomes.