Netherlands Vs Japan LIVE Score, FIFA World Cup 2026: Malen, Summerville Start For Oranje

Netherlands Vs Japan LIVE Football Score, FIFA World Cup 2026: Check real-time updates of the NED vs JPN FIFA World Cup 2026 match at the Dallas Stadium

Soubhagya Chatterjee
Soubhagya Chatterjee
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Netherlands Vs Japan LIVE Score, FIFA World Cup 2026
Japan head coach Hajime Moriyasu, center in black uniform, talks to his team during a training session ahead of their FIFA World Cup soccer tournament Group F match against the Netherlands. AP Photo
Netherlands Vs Japan LIVE Score Updates, FIFA World Cup 2026: Hello and welcome to the live coverage of the NED vs JPN FIFA World Cup 2026 match at the Dallas Stadium on June 4, Sunday. The Netherlands and Japan are set for a heavyweight Group F showdown at the Dallas Stadium in Arlington, Texas, marking one of the most anticipated opening fixtures of the FIFA World Cup 2026 . Ronald Koeman’s Oranje arrive as narrow favorites, boasting a top-10 world ranking and a familiar tactical setup. However, they face a stern test against a Samurai Blue side currently riding immense momentum. Japan, led by Hajime Moriyasu, enters the tournament in scintillating form, boasting a six-match winning streak that includes statement victories over global powerhouses Brazil and England. While the Dutch hold a historical edge—having defeated Japan in their only previous World Cup meeting in 2010—the current landscape suggests a closer contest. The Netherlands will look to their attacking quartet to break down a Japanese defense that has been in an impressive groove, keeping clean sheets throughout their recent winning run. With both managers prioritizing transition control, this match promises to be a high-stakes tactical chess match. Precision in the final third will likely be the deciding factor as both nations look to secure a vital three points to kickstart their campaign. Follow play-by-play updates of the NED vs JPN match with us.
LIVE UPDATES

Netherlands Vs Japan LIVE Score, FIFA World Cup 2026: NED's Starting XI

Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch; Crysencio Summerville, Donyell Malen, Cody Gakpo.

SUB: Lutsharel Geertruida, Marten de Roon, Nathan Ake, Justin Kluivert, Wout Weghorst, Memphis Depay, Mats Wieffer, Robin Roefs, Guus Til, Noa Lang, Brian Brobbey, Teun Koopmeiners, Mark Flekken, Jorrel Hato, Quinten Timber.

Netherlands Vs Japan LIVE Score, FIFA World Cup 2026: Head-To-Head

Total Matches: 3

Netherlands Wins: 2

Japan Wins: 0

Draws: 1

Netherlands Vs Japan LIVE Score, FIFA World Cup 2026: JPN's Squad

Zion Suzuki, Keisuke Ōsako, Tomoki Hayakawa, Kō Itakura (Captain), Yūto Nagatomo, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Itō, Shōgo Taniguchi, Yukinari Sugawara, Ayumu Seko, Tsuyoshi Watanabe, Junnosuke Suzuki, Takefusa Kubo, Ritsu Dōan, Daichi Kamada, Jun'ya Itō, Keito Nakamura, Ao Tanaka, Kaishū Sano, Ayase Ueda, Daizen Maeda, Kōki Ogawa, Yuito Suzuki, Shūto Machino, Keisuke Gotō, Kento Shiogai

Netherlands Vs Japan LIVE Score, FIFA World Cup 2026: NED's Squad

Bart Verbruggen, Mark Flekken, Robin Roefs, Virgil van Dijk (Captain), Nathan Aké, Denzel Dumfries, Micky van de Ven, Jorrel Hato, Jan Paul van Hecke, Mats Wieffer, Lutsharel Geertruida, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Quinten Timber, Justin Kluivert, Guus Til, Memphis Depay, Cody Gakpo, Donyell Malen, Wout Weghorst, Brian Brobbey, Noa Lang, Crysencio Summerville

Netherlands Vs Japan LIVE Score, FIFA World Cup 2026: Live Streaming Details

The FIFA World Cup 2026 will be telecast live on Unite8 Sports network on television. For live streaming, one can catch the action on the Zee5 app and website.

Netherlands Vs Japan LIVE Score, FIFA World Cup 2026: Match Details

Location: Arlington, Texas, USA

Stadium: Dallas Stadium (AT&T Stadium)

Date: Sunday, June 14, 2026

Kick-off Time: 01:30 AM (IST) on Monday, June 15, 2026 (based on the 20:00 GMT kick-off on June 14).

Netherlands Vs Japan LIVE Score, FIFA World Cup 2026: Hello!

Greetings, we are back with our FIFA World Cup 2026 live blog Netherlands and Japan face-off in the Group B second match. The action is about to begin, so stay tuned for all the live updates from Levi's Stadium.

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