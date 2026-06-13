Netherlands Vs Japan LIVE Score, FIFA World Cup 2026: Malen, Summerville Start For Oranje

Netherlands Vs Japan LIVE Score, FIFA World Cup 2026: NED's Starting XI
Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch; Crysencio Summerville, Donyell Malen, Cody Gakpo.
SUB: Lutsharel Geertruida, Marten de Roon, Nathan Ake, Justin Kluivert, Wout Weghorst, Memphis Depay, Mats Wieffer, Robin Roefs, Guus Til, Noa Lang, Brian Brobbey, Teun Koopmeiners, Mark Flekken, Jorrel Hato, Quinten Timber.
Netherlands Vs Japan LIVE Score, FIFA World Cup 2026: Head-To-Head
Total Matches: 3
Netherlands Wins: 2
Japan Wins: 0
Draws: 1
Netherlands Vs Japan LIVE Score, FIFA World Cup 2026: JPN's Squad
Zion Suzuki, Keisuke Ōsako, Tomoki Hayakawa, Kō Itakura (Captain), Yūto Nagatomo, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Itō, Shōgo Taniguchi, Yukinari Sugawara, Ayumu Seko, Tsuyoshi Watanabe, Junnosuke Suzuki, Takefusa Kubo, Ritsu Dōan, Daichi Kamada, Jun'ya Itō, Keito Nakamura, Ao Tanaka, Kaishū Sano, Ayase Ueda, Daizen Maeda, Kōki Ogawa, Yuito Suzuki, Shūto Machino, Keisuke Gotō, Kento Shiogai
Netherlands Vs Japan LIVE Score, FIFA World Cup 2026: NED's Squad
Bart Verbruggen, Mark Flekken, Robin Roefs, Virgil van Dijk (Captain), Nathan Aké, Denzel Dumfries, Micky van de Ven, Jorrel Hato, Jan Paul van Hecke, Mats Wieffer, Lutsharel Geertruida, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Quinten Timber, Justin Kluivert, Guus Til, Memphis Depay, Cody Gakpo, Donyell Malen, Wout Weghorst, Brian Brobbey, Noa Lang, Crysencio Summerville
Netherlands Vs Japan LIVE Score, FIFA World Cup 2026: Live Streaming Details
The FIFA World Cup 2026 will be telecast live on Unite8 Sports network on television. For live streaming, one can catch the action on the Zee5 app and website.
Netherlands Vs Japan LIVE Score, FIFA World Cup 2026: Match Details
Location: Arlington, Texas, USA
Stadium: Dallas Stadium (AT&T Stadium)
Date: Sunday, June 14, 2026
Kick-off Time: 01:30 AM (IST) on Monday, June 15, 2026 (based on the 20:00 GMT kick-off on June 14).