Indian Super League 2026 Guide: New Format, Squads, Full ISL Schedule, Live Streaming - All You Need To Know

Indian Super League 2026 season will get underway from Feb 14
Truncated season will have less matches as compare to the previous
Streaming on FanCode but TV rights yet to be made official
The Indian Super League (ISL) is back after months of chaos and media outcry. The shortened 2026 season, which is into its 12th edition, kick-starts from February 14 with 14 teams participating with new side, Inter Kashi FC, also in the mix.
The road to the new season was not so smooth. Football Sports Development Limited (FDSL)'s Master Rights Agreement with the All India Football Federation (AIFF) expired in December 2025, and the failure to get it renewed saw the future of ISL thrown into full-blown crisis.
However, AIFF created a short-term plan, which was approved by the Asian Football Federation (AFC), that saw the ISL finally get underway.
Here's What Changed For The New ISL Season!
Short Format: ISL 2026 will see only 91 matches being played with 14 teams playing 13 matches (once against every other team).
Value Dropped: The ISL value has dropped considerably! Last season, per match cost was INR 1.69 crore however, this season it has reduced way further, to INR 9.5 lakhs. FanCode will be streaming all the ISL 2026 matches, whereas Kaleidoscope Services have acquired the production rights.
Prize Money Cut-off: The prize money for the ISL Shield winner will be INR 3.5 crores, as compared to a whopping INR 15.5 crore for the previous seasons. The runner-up will get INR 1.5 crore.
ISL 2026: Squads
Mohun Bagan: Vishal Kaith, Syed Zahid Hussain Bukhari, Tom Aldred, Subhasish Bose, Alberto Rodríguez, Abhishek Singh Tekcham, Dippendu Biswas, Asish Rai, Mehtab Singh, Anirudh Thapa, Abhishek Suryavanshi, Sahal Abdul Samad, Deepak Tangri, Kiyan Nassiri, Lalengmawia Ralte, Dimitri Petratos, Manvir Singh, Liston Colaco, Jamie Maclaren, Jason Cummings, Suhail Bhat, Robson Robinho
Kerala Blasters: Sachin Suresh, Arsh Shaikh, Alsabith Sulaiman, Naocha Singh, Aibanbha Dohling, Hormipam Ruivah, Sandeep Singh, Muhammed Saheef, Bikash Yumngam, Sumit Sharma, Jaganath Jayan, Oumar Bah, Vibin Mohanan, Danish Farooq, Nihal Sudeesh, Rowllin Borges, Freddy Lallawmawma, Ebinas Yesudasan, Salahudeen Adnan, Luis Matías Hernández, Marlon Roos Trujillo, Korou Singh, Lalthanmawia Renthlei, Muhammed Ajsal, Sreekuttan MS, Victor Bertomeu, Kevin Yoke
Bengaluru FC: Gurpreet Singh Sandu, Jaspreet Singh Saini, Lalthuammawia Ralte, Sahil Poonia, Rahul Bheke, Chinglensana Singh Konsham, Mohamed Salah, Namgyal Bhutia, Nikhil Poojary, Naorem Roshan Singh, Sirojiddin Kuziev, Suresh Singh Wangjam, Braian Sánchez, Soham Varshneya, Lalremtluanga Fanai, Vinith Venkatesh, Salam Johnson Singh, Ryan Williams, Sunil Chhetri, Monirul Molla, Ashique Kuruniyan, Kelvin Singh Taorem, Sivasakthi Narayanan, Chingambam Shivaldo Singh
Mohammedan SC: Padam Chettri, Bhaskar Roy, Nikhil Deka, Subhajit Bhattacharjee, Pukhrambam Dinesh Meitei, Gaurav Bora, Zodingliana Ralte, Mohammed Irshad, Joe Zoherliana, Vanlalzuidika, Mohammed Jassim, Sajad Hussain Parray, Abhishek Halder, Amarjit Singh Kiyam, Tangva Ragui, Sajal Bag, Jeremy Laldinpuia, Rochharzela, Thokchom Adison Singh, Makan Chothe, Ashley Alban Koli, Lalremsanga Fana, Soraisam Robinson Singh
FC Goa: Lara Sharma, Bob Jackson, Hrithik Tiwari, Sandesh Jhingan, Pol Moreno, Jerry Lalrinzuala, Seriton Fernandes, Aakash Sangwan, Nim Dorjee Tamang, Ronney Willson Kharbudon, Ayush Chhetri, Sahil Tavora, Boris Singh Thangjam, Udanta Singh Kumam, Prachit Naik Gaonkar, Harsh Patre, Brison Fernandes, Muhammed Nemil, Dejan Dražić, Abdul Rabeeh.
ISL 2026: Full List Of Fixtures
|No.
|Date
|Match
|Venue
|Time
|1
|Feb 14 (Sat)
|Mohun Bagan SG vs Kerala Blasters FC
|Vivekananda Yuva Bharati Krirangan, Kolkata
|5:00 PM
|2
|Feb 14 (Sat)
|FC Goa vs Inter Kashi FC
|PJN Stadium, Fatorda, Goa
|7:30 PM
|3
|Feb 15 (Sun)
|Jamshedpur FC vs Mohammedan SC
|JRD TATA Sports Complex, Jamshedpur
|5:00 PM
|4
|Feb 15 (Sun)
|Bengaluru FC vs Sporting Club Delhi
|Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
|7:30 PM
|5
|Feb 16 (Mon)
|Odisha FC vs Punjab FC
|TBC
|5:00 PM
|6
|Feb 16 (Mon)
|East Bengal FC vs North East United FC
|Kishore Bharti Krirangan, Kolkata
|7:30 PM
|7
|Feb 19 (Thu)
|Mumbai City FC vs Chennaiyin FC
|TBC
|7:30 PM
|8
|Feb 20 (Fri)
|Mohammedan SC vs FC Goa
|Kishore Bharti Krirangan, Kolkata
|7:30 PM
|9
|Feb 21 (Sat)
|East Bengal FC vs Sporting Club Delhi
|Kishore Bharti Krirangan, Kolkata
|5:00 PM
|10
|Feb 21 (Sat)
|Jamshedpur FC vs Punjab FC
|JRD TATA Sports Complex, Jamshedpur
|7:30 PM
|11
|Feb 22 (Sun)
|Bengaluru FC vs North East United FC
|Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
|5:00 PM
|12
|Feb 22 (Sun)
|Kerala Blasters FC vs Mumbai City FC
|JLN Stadium, Kochi
|7:30 PM
|13
|Feb 23 (Mon)
|Mohun Bagan SG vs Chennaiyin FC
|Vivekananda Yuva Bharati Krirangan, Kolkata
|7:30 PM
|14
|Feb 24 (Tue)
|Odisha FC vs Inter Kashi FC
|TBC
|7:30 PM
|15
|Feb 26 (Thu)
|FC Goa vs Sporting Club Delhi
|PJN Stadium, Fatorda, Goa
|7:30 PM
|16
|Feb 27 (Fri)
|East Bengal FC vs Jamshedpur FC
|Kishore Bharti Krirangan, Kolkata
|5:00 PM
|17
|Feb 27 (Fri)
|Bengaluru FC vs Punjab FC
|Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
|7:30 PM
|18
|Feb 28 (Sat)
|Kerala Blasters FC vs Inter Kashi FC
|JLN Stadium, Kochi
|5:00 PM
|19
|Feb 28 (Sat)
|Mohun Bagan SG vs Mohammedan SC
|Vivekananda Yuva Bharati Krirangan, Kolkata
|7:30 PM
|20
|Mar 1 (Sun)
|Odisha FC vs Chennaiyin FC
|TBC
|5:00 PM
|21
|Mar 1 (Sun)
|Mumbai City FC vs North East United FC
|TBC
|7:30 PM
|22
|Mar 5 (Thu)
|East Bengal FC vs FC Goa
|Kishore Bharti Krirangan, Kolkata
|5:00 PM
|23
|Mar 6 (Fri)
|Odisha FC vs Mohun Bagan SG
|TBC
|5:00 PM
|24
|Mar 6 (Fri)
|Jamshedpur FC vs Inter Kashi FC
|JRD TATA Sports Complex, Jamshedpur
|7:30 PM
|25
|Mar 7 (Sat)
|Mohammedan SC vs Bengaluru FC
|Kishore Bharti Krirangan, Kolkata
|5:00 PM
|26
|Mar 7 (Sat)
|Kerala Blasters FC vs Chennaiyin FC
|JLN Stadium, Kochi
|7:30 PM
|27
|Mar 8 (Sun)
|Mumbai City FC vs Sporting Club Delhi
|TBC
|7:30 PM
|28
|Mar 9 (Mon)
|Punjab FC vs North East United FC
|Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
|7:30 PM
|29
|Mar 13 (Fri)
|Chennaiyin FC vs Mohammedan SC
|Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
|7:30 PM
|30
|Mar 13 (Fri)
|Sporting Club Delhi vs Odisha FC
|Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
|7:30 PM
|31
|Mar 14 (Sat)
|East Bengal FC vs Kerala Blasters FC
|Kishore Bharti Krirangan, Kolkata
|5:00 PM
|32
|Mar 14 (Sat)
|Bengaluru FC vs Mohun Bagan SG
|Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
|7:30 PM
|33
|Mar 15 (Sun)
|North East United FC vs Jamshedpur FC
|IG Athletic Stadium, Guwahati
|5:00 PM
|34
|Mar 15 (Sun)
|Inter Kashi FC vs Mumbai City FC
|TBC
|7:30 PM
|35
|Mar 16 (Tue)
|Punjab FC vs FC Goa
|Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
|7:30 PM
|36
|Mar 19 (Thu)
|Sporting Club Delhi vs Jamshedpur FC
|Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
|7:30 PM
|37
|Mar 20 (Fri)
|North East United FC vs Odisha FC
|IG Athletic Stadium, Guwahati
|5:00 PM
|38
|Mar 20 (Fri)
|Mohun Bagan SG vs Mumbai City FC
|Vivekananda Yuva Bharati Krirangan, Kolkata
|7:30 PM
|39
|Mar 21 (Sat)
|East Bengal FC vs Mohammedan SC
|Kishore Bharti Krirangan, Kolkata
|5:00 PM
|40
|Mar 21 (Sat)
|Kerala Blasters FC vs Punjab FC
|JLN Stadium, Kochi
|7:30 PM
|41
|Mar 22 (Sun)
|Chennaiyin FC vs FC Goa
|Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
|5:00 PM
|42
|Mar 22 (Sun)
|Inter Kashi FC vs Bengaluru FC
|TBC
|7:30 PM
|43
|Apr 3 (Fri)
|Punjab FC vs Mohammedan SC
|Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
|7:30 PM
|44
|Apr 4 (Sat)
|Jamshedpur FC vs Mohun Bagan SG
|JRD TATA Sports Complex, Jamshedpur
|5:00 PM
|45
|Apr 4 (Sat)
|FC Goa vs Bengaluru FC
|PJN Stadium, Fatorda, Goa
|7:30 PM
|46
|Apr 5 (Sun)
|Sporting Club Delhi vs Kerala Blasters FC
|Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
|5:00 PM
|47
|Apr 5 (Sun)
|Mumbai City FC vs Odisha FC
|TBC
|7:30 PM
|48
|Apr 7 (Tue)
|Chennaiyin FC vs Inter Kashi FC
|Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
|7:30 PM
|49
|Apr 9 (Thu)
|Jamshedpur FC vs Mumbai City FC
|JRD TATA Sports Complex, Jamshedpur
|7:30 PM
|50
|Apr 10 (Fri)
|North East United FC vs Sporting Club Delhi
|IG Athletic Stadium, Guwahati
|5:00 PM
|51
|Apr 10 (Fri)
|FC Goa vs Odisha FC
|PJN Stadium, Fatorda, Goa
|7:30 PM
|52
|Apr 11 (Sat)
|Chennaiyin FC vs East Bengal FC
|Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
|5:00 PM
|53
|Apr 11 (Sat)
|Bengaluru FC vs Kerala Blasters FC
|Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
|7:30 PM
|54
|Apr 12 (Sun)
|Inter Kashi FC vs Mohammedan SC
|TBC
|5:00 PM
|55
|Apr 12 (Sun)
|Mohun Bagan SG vs Punjab FC
|Vivekananda Yuva Bharati Krirangan, Kolkata
|7:30 PM
|56
|Apr 15 (Wed)
|Kerala Blasters FC vs North East United FC
|JLN Stadium, Kochi
|7:30 PM
|57
|Apr 16 (Thu)
|East Bengal FC vs Bengaluru FC
|Kishore Bharti Krirangan, Kolkata
|7:30 PM
|58
|Apr 17 (Fri)
|Chennaiyin FC vs Sporting Club Delhi
|Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
|5:00 PM
|59
|Apr 17 (Fri)
|Odisha FC vs Mohammedan SC
|TBC
|7:30 PM
|60
|Apr 18 (Sat)
|Kerala Blasters FC vs Jamshedpur FC
|JLN Stadium, Kochi
|5:00 PM
|61
|Apr 18 (Sat)
|FC Goa vs Mumbai City FC
|PJN Stadium, Fatorda, Goa
|7:30 PM
|62
|Apr 19 (Sun)
|North East United FC vs Mohun Bagan SG
|IG Athletic Stadium, Guwahati
|7:30 PM
|63
|Apr 20 (Mon)
|Punjab FC vs Inter Kashi FC
|Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
|7:30 PM
|64
|Apr 23 (Thu)
|Kerala Blasters FC vs Odisha FC
|JLN Stadium, Kochi
|7:30 PM
|65
|Apr 24 (Fri)
|North East United FC vs FC Goa
|IG Athletic Stadium, Guwahati
|5:00 PM
|66
|Apr 24 (Fri)
|East Bengal FC vs Punjab FC
|Kishore Bharti Krirangan, Kolkata
|7:30 PM
|67
|Apr 25 (Sat)
|Bengaluru FC vs Mumbai City FC
|Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
|5:00 PM
|68
|Apr 25 (Sat)
|Jamshedpur FC vs Chennaiyin FC
|JRD TATA Sports Complex, Jamshedpur
|7:30 PM
|69
|Apr 26 (Sun)
|Sporting Club Delhi vs Mohammedan SC
|Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
|5:00 PM
|70
|Apr 26 (Sun)
|Mohun Bagan SG vs Inter Kashi FC
|Vivekananda Yuva Bharati Krirangan, Kolkata
|7:30 PM
|71
|Apr 28 (Tue)
|East Bengal FC vs Odisha FC
|Kishore Bharti Krirangan, Kolkata
|7:30 PM
|72
|May 1 (Fri)
|Jamshedpur FC vs FC Goa
|JRD TATA Sports Complex, Jamshedpur
|7:30 PM
|73
|May 2 (Sat)
|Inter Kashi FC vs North East United FC
|TBC
|5:00 PM
|74
|May 2 (Sat)
|Sporting Club Delhi vs Punjab FC
|Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
|7:30 PM
|75
|May 3 (Sun)
|Mohammedan SC vs Mumbai City FC
|Kishore Bharti Krirangan, Kolkata
|5:00 PM
|76
|May 3 (Sun)
|Mohun Bagan SG vs East Bengal FC
|Vivekananda Yuva Bharati Krirangan, Kolkata
|7:30 PM
|77
|May 4 (Mon)
|Odisha FC vs Bengaluru FC
|TBC
|7:30 PM
|78
|May 6 (Wed)
|Punjab FC vs Chennaiyin FC
|Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
|7:30 PM
|79
|May 8 (Fri)
|Mumbai City FC vs East Bengal FC
|TBC
|7:30 PM
|80
|May 9 (Sat)
|FC Goa vs Mohun Bagan SG
|PJN Stadium, Fatorda, Goa
|5:00 PM
|81
|May 9 (Sat)
|Jamshedpur FC vs Bengaluru FC
|JRD TATA Sports Complex, Jamshedpur
|7:30 PM
|82
|May 10 (Sun)
|Kerala Blasters FC vs Mohammedan SC
|JLN Stadium, Kochi
|5:00 PM
|83
|May 10 (Sun)
|North East United FC vs Chennaiyin FC
|IG Athletic Stadium, Guwahati
|7:30 PM
|84
|May 11 (Mon)
|Sporting Club Delhi vs Inter Kashi FC
|Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
|7:30 PM
ISL 2026: Live Streaming
One can catch the live streaming of ISL 2026 matches on FanCode app and website. As per reports, Sony Sports Network will live broadcast ISL games this year, but an agreement is yet to reached.