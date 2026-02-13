Indian Super League 2026 Guide: New Format, Squads, Full ISL Schedule, Live Streaming - All You Need To Know

The Indian Super League (ISL) 2026 season will get underway from February 14. Check full fixtures, live streaming info, prize money details, and more

Outlook Sports Desk
Indian Super League
ISL 2026 season to get underway from Feb 14. Photo: ISL
  • Indian Super League 2026 season will get underway from Feb 14

  • Truncated season will have less matches as compare to the previous

  • Streaming on FanCode but TV rights yet to be made official

The Indian Super League (ISL) is back after months of chaos and media outcry. The shortened 2026 season, which is into its 12th edition, kick-starts from February 14 with 14 teams participating with new side, Inter Kashi FC, also in the mix.

The road to the new season was not so smooth. Football Sports Development Limited (FDSL)'s Master Rights Agreement with the All India Football Federation (AIFF) expired in December 2025, and the failure to get it renewed saw the future of ISL thrown into full-blown crisis.

However, AIFF created a short-term plan, which was approved by the Asian Football Federation (AFC), that saw the ISL finally get underway.

Here's What Changed For The New ISL Season!

Short Format: ISL 2026 will see only 91 matches being played with 14 teams playing 13 matches (once against every other team).

Value Dropped: The ISL value has dropped considerably! Last season, per match cost was INR 1.69 crore however, this season it has reduced way further, to INR 9.5 lakhs. FanCode will be streaming all the ISL 2026 matches, whereas Kaleidoscope Services have acquired the production rights.

Prize Money Cut-off: The prize money for the ISL Shield winner will be INR 3.5 crores, as compared to a whopping INR 15.5 crore for the previous seasons. The runner-up will get INR 1.5 crore.

Drop In Salary: Many top clubs including Bengaluru FC, FC Goa have introduced salary cuts.

ISL 2026: Squads

Mohun Bagan: Vishal Kaith, Syed Zahid Hussain Bukhari, Tom Aldred, Subhasish Bose, Alberto Rodríguez, Abhishek Singh Tekcham, Dippendu Biswas, Asish Rai, Mehtab Singh, Anirudh Thapa, Abhishek Suryavanshi, Sahal Abdul Samad, Deepak Tangri, Kiyan Nassiri, Lalengmawia Ralte, Dimitri Petratos, Manvir Singh, Liston Colaco, Jamie Maclaren, Jason Cummings, Suhail Bhat, Robson Robinho

Kerala Blasters: Sachin Suresh, Arsh Shaikh, Alsabith Sulaiman, Naocha Singh, Aibanbha Dohling, Hormipam Ruivah, Sandeep Singh, Muhammed Saheef, Bikash Yumngam, Sumit Sharma, Jaganath Jayan, Oumar Bah, Vibin Mohanan, Danish Farooq, Nihal Sudeesh, Rowllin Borges, Freddy Lallawmawma, Ebinas Yesudasan, Salahudeen Adnan, Luis Matías Hernández, Marlon Roos Trujillo, Korou Singh, Lalthanmawia Renthlei, Muhammed Ajsal, Sreekuttan MS, Victor Bertomeu, Kevin Yoke

Bengaluru FC: Gurpreet Singh Sandu, Jaspreet Singh Saini, Lalthuammawia Ralte, Sahil Poonia, Rahul Bheke, Chinglensana Singh Konsham, Mohamed Salah, Namgyal Bhutia, Nikhil Poojary, Naorem Roshan Singh, Sirojiddin Kuziev, Suresh Singh Wangjam, Braian Sánchez, Soham Varshneya, Lalremtluanga Fanai, Vinith Venkatesh, Salam Johnson Singh, Ryan Williams, Sunil Chhetri, Monirul Molla, Ashique Kuruniyan, Kelvin Singh Taorem, Sivasakthi Narayanan, Chingambam Shivaldo Singh

Mohammedan SC: Padam Chettri, Bhaskar Roy, Nikhil Deka, Subhajit Bhattacharjee, Pukhrambam Dinesh Meitei, Gaurav Bora, Zodingliana Ralte, Mohammed Irshad, Joe Zoherliana, Vanlalzuidika, Mohammed Jassim, Sajad Hussain Parray, Abhishek Halder, Amarjit Singh Kiyam, Tangva Ragui, Sajal Bag, Jeremy Laldinpuia, Rochharzela, Thokchom Adison Singh, Makan Chothe, Ashley Alban Koli, Lalremsanga Fana, Soraisam Robinson Singh

FC Goa: Lara Sharma, Bob Jackson, Hrithik Tiwari, Sandesh Jhingan, Pol Moreno, Jerry Lalrinzuala, Seriton Fernandes, Aakash Sangwan, Nim Dorjee Tamang, Ronney Willson Kharbudon, Ayush Chhetri, Sahil Tavora, Boris Singh Thangjam, Udanta Singh Kumam, Prachit Naik Gaonkar, Harsh Patre, Brison Fernandes, Muhammed Nemil, Dejan Dražić, Abdul Rabeeh.

ISL 2026: Full List Of Fixtures

No.DateMatchVenueTime
1Feb 14 (Sat)Mohun Bagan SG vs Kerala Blasters FCVivekananda Yuva Bharati Krirangan, Kolkata5:00 PM
2Feb 14 (Sat)FC Goa vs Inter Kashi FCPJN Stadium, Fatorda, Goa7:30 PM
3Feb 15 (Sun)Jamshedpur FC vs Mohammedan SCJRD TATA Sports Complex, Jamshedpur5:00 PM
4Feb 15 (Sun)Bengaluru FC vs Sporting Club DelhiSree Kanteerava Stadium, Bengaluru7:30 PM
5Feb 16 (Mon)Odisha FC vs Punjab FCTBC5:00 PM
6Feb 16 (Mon)East Bengal FC vs North East United FCKishore Bharti Krirangan, Kolkata7:30 PM
7Feb 19 (Thu)Mumbai City FC vs Chennaiyin FCTBC7:30 PM
8Feb 20 (Fri)Mohammedan SC vs FC GoaKishore Bharti Krirangan, Kolkata7:30 PM
9Feb 21 (Sat)East Bengal FC vs Sporting Club DelhiKishore Bharti Krirangan, Kolkata5:00 PM
10Feb 21 (Sat)Jamshedpur FC vs Punjab FCJRD TATA Sports Complex, Jamshedpur7:30 PM
11Feb 22 (Sun)Bengaluru FC vs North East United FCSree Kanteerava Stadium, Bengaluru5:00 PM
12Feb 22 (Sun)Kerala Blasters FC vs Mumbai City FCJLN Stadium, Kochi7:30 PM
13Feb 23 (Mon)Mohun Bagan SG vs Chennaiyin FCVivekananda Yuva Bharati Krirangan, Kolkata7:30 PM
14Feb 24 (Tue)Odisha FC vs Inter Kashi FCTBC7:30 PM
15Feb 26 (Thu)FC Goa vs Sporting Club DelhiPJN Stadium, Fatorda, Goa7:30 PM
16Feb 27 (Fri)East Bengal FC vs Jamshedpur FCKishore Bharti Krirangan, Kolkata5:00 PM
17Feb 27 (Fri)Bengaluru FC vs Punjab FCSree Kanteerava Stadium, Bengaluru7:30 PM
18Feb 28 (Sat)Kerala Blasters FC vs Inter Kashi FCJLN Stadium, Kochi5:00 PM
19Feb 28 (Sat)Mohun Bagan SG vs Mohammedan SCVivekananda Yuva Bharati Krirangan, Kolkata7:30 PM
20Mar 1 (Sun)Odisha FC vs Chennaiyin FCTBC5:00 PM
21Mar 1 (Sun)Mumbai City FC vs North East United FCTBC7:30 PM
22Mar 5 (Thu)East Bengal FC vs FC GoaKishore Bharti Krirangan, Kolkata5:00 PM
23Mar 6 (Fri)Odisha FC vs Mohun Bagan SGTBC5:00 PM
24Mar 6 (Fri)Jamshedpur FC vs Inter Kashi FCJRD TATA Sports Complex, Jamshedpur7:30 PM
25Mar 7 (Sat)Mohammedan SC vs Bengaluru FCKishore Bharti Krirangan, Kolkata5:00 PM
26Mar 7 (Sat)Kerala Blasters FC vs Chennaiyin FCJLN Stadium, Kochi7:30 PM
27Mar 8 (Sun)Mumbai City FC vs Sporting Club DelhiTBC7:30 PM
28Mar 9 (Mon)Punjab FC vs North East United FCJawaharlal Nehru Stadium, Delhi7:30 PM
29Mar 13 (Fri)Chennaiyin FC vs Mohammedan SCJawaharlal Nehru Stadium, Chennai7:30 PM
30Mar 13 (Fri)Sporting Club Delhi vs Odisha FCJawaharlal Nehru Stadium, Delhi7:30 PM
31Mar 14 (Sat)East Bengal FC vs Kerala Blasters FCKishore Bharti Krirangan, Kolkata5:00 PM
32Mar 14 (Sat)Bengaluru FC vs Mohun Bagan SGSree Kanteerava Stadium, Bengaluru7:30 PM
33Mar 15 (Sun)North East United FC vs Jamshedpur FCIG Athletic Stadium, Guwahati5:00 PM
34Mar 15 (Sun)Inter Kashi FC vs Mumbai City FCTBC7:30 PM
35Mar 16 (Tue)Punjab FC vs FC GoaJawaharlal Nehru Stadium, Delhi7:30 PM
36Mar 19 (Thu)Sporting Club Delhi vs Jamshedpur FCJawaharlal Nehru Stadium, Delhi7:30 PM
37Mar 20 (Fri)North East United FC vs Odisha FCIG Athletic Stadium, Guwahati5:00 PM
38Mar 20 (Fri)Mohun Bagan SG vs Mumbai City FCVivekananda Yuva Bharati Krirangan, Kolkata7:30 PM
39Mar 21 (Sat)East Bengal FC vs Mohammedan SCKishore Bharti Krirangan, Kolkata5:00 PM
40Mar 21 (Sat)Kerala Blasters FC vs Punjab FCJLN Stadium, Kochi7:30 PM
41Mar 22 (Sun)Chennaiyin FC vs FC GoaJawaharlal Nehru Stadium, Chennai5:00 PM
42Mar 22 (Sun)Inter Kashi FC vs Bengaluru FCTBC7:30 PM
43Apr 3 (Fri)Punjab FC vs Mohammedan SCJawaharlal Nehru Stadium, Delhi7:30 PM
44Apr 4 (Sat)Jamshedpur FC vs Mohun Bagan SGJRD TATA Sports Complex, Jamshedpur5:00 PM
45Apr 4 (Sat)FC Goa vs Bengaluru FCPJN Stadium, Fatorda, Goa7:30 PM
46Apr 5 (Sun)Sporting Club Delhi vs Kerala Blasters FCJawaharlal Nehru Stadium, Delhi5:00 PM
47Apr 5 (Sun)Mumbai City FC vs Odisha FCTBC7:30 PM
48Apr 7 (Tue)Chennaiyin FC vs Inter Kashi FCJawaharlal Nehru Stadium, Chennai7:30 PM
49Apr 9 (Thu)Jamshedpur FC vs Mumbai City FCJRD TATA Sports Complex, Jamshedpur7:30 PM
50Apr 10 (Fri)North East United FC vs Sporting Club DelhiIG Athletic Stadium, Guwahati5:00 PM
51Apr 10 (Fri)FC Goa vs Odisha FCPJN Stadium, Fatorda, Goa7:30 PM
52Apr 11 (Sat)Chennaiyin FC vs East Bengal FCJawaharlal Nehru Stadium, Chennai5:00 PM
53Apr 11 (Sat)Bengaluru FC vs Kerala Blasters FCSree Kanteerava Stadium, Bengaluru7:30 PM
54Apr 12 (Sun)Inter Kashi FC vs Mohammedan SCTBC5:00 PM
55Apr 12 (Sun)Mohun Bagan SG vs Punjab FCVivekananda Yuva Bharati Krirangan, Kolkata7:30 PM
56Apr 15 (Wed)Kerala Blasters FC vs North East United FCJLN Stadium, Kochi7:30 PM
57Apr 16 (Thu)East Bengal FC vs Bengaluru FCKishore Bharti Krirangan, Kolkata7:30 PM
58Apr 17 (Fri)Chennaiyin FC vs Sporting Club DelhiJawaharlal Nehru Stadium, Chennai5:00 PM
59Apr 17 (Fri)Odisha FC vs Mohammedan SCTBC7:30 PM
60Apr 18 (Sat)Kerala Blasters FC vs Jamshedpur FCJLN Stadium, Kochi5:00 PM
61Apr 18 (Sat)FC Goa vs Mumbai City FCPJN Stadium, Fatorda, Goa7:30 PM
62Apr 19 (Sun)North East United FC vs Mohun Bagan SGIG Athletic Stadium, Guwahati7:30 PM
63Apr 20 (Mon)Punjab FC vs Inter Kashi FCJawaharlal Nehru Stadium, Delhi7:30 PM
64Apr 23 (Thu)Kerala Blasters FC vs Odisha FCJLN Stadium, Kochi7:30 PM
65Apr 24 (Fri)North East United FC vs FC GoaIG Athletic Stadium, Guwahati5:00 PM
66Apr 24 (Fri)East Bengal FC vs Punjab FCKishore Bharti Krirangan, Kolkata7:30 PM
67Apr 25 (Sat)Bengaluru FC vs Mumbai City FCSree Kanteerava Stadium, Bengaluru5:00 PM
68Apr 25 (Sat)Jamshedpur FC vs Chennaiyin FCJRD TATA Sports Complex, Jamshedpur7:30 PM
69Apr 26 (Sun)Sporting Club Delhi vs Mohammedan SCJawaharlal Nehru Stadium, Delhi5:00 PM
70Apr 26 (Sun)Mohun Bagan SG vs Inter Kashi FCVivekananda Yuva Bharati Krirangan, Kolkata7:30 PM
71Apr 28 (Tue)East Bengal FC vs Odisha FCKishore Bharti Krirangan, Kolkata7:30 PM
72May 1 (Fri)Jamshedpur FC vs FC GoaJRD TATA Sports Complex, Jamshedpur7:30 PM
73May 2 (Sat)Inter Kashi FC vs North East United FCTBC5:00 PM
74May 2 (Sat)Sporting Club Delhi vs Punjab FCJawaharlal Nehru Stadium, Delhi7:30 PM
75May 3 (Sun)Mohammedan SC vs Mumbai City FCKishore Bharti Krirangan, Kolkata5:00 PM
76May 3 (Sun)Mohun Bagan SG vs East Bengal FCVivekananda Yuva Bharati Krirangan, Kolkata7:30 PM
77May 4 (Mon)Odisha FC vs Bengaluru FCTBC7:30 PM
78May 6 (Wed)Punjab FC vs Chennaiyin FCJawaharlal Nehru Stadium, Delhi7:30 PM
79May 8 (Fri)Mumbai City FC vs East Bengal FCTBC7:30 PM
80May 9 (Sat)FC Goa vs Mohun Bagan SGPJN Stadium, Fatorda, Goa5:00 PM
81May 9 (Sat)Jamshedpur FC vs Bengaluru FCJRD TATA Sports Complex, Jamshedpur7:30 PM
82May 10 (Sun)Kerala Blasters FC vs Mohammedan SCJLN Stadium, Kochi5:00 PM
83May 10 (Sun)North East United FC vs Chennaiyin FCIG Athletic Stadium, Guwahati7:30 PM
84May 11 (Mon)Sporting Club Delhi vs Inter Kashi FCJawaharlal Nehru Stadium, Delhi7:30 PM

ISL 2026: Live Streaming

One can catch the live streaming of ISL 2026 matches on FanCode app and website. As per reports, Sony Sports Network will live broadcast ISL games this year, but an agreement is yet to reached.

Published At:
