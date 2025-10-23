Flamengo 1-0 Racing Club, Copa Libertadores Semi-final: Jorge Carrascal Goal Gives FLA Early Edge

Argentina's Racing Club players leave the field after losing 1-0 against Brazil's Flamengo at the end of a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match in Rio de Janeiro.
Jorge Carrascal of Brazil's Flamengo, center, celebrates with teammates after scoring his side's opening goal against Argentina's Racing Club during a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match in Rio de Janeiro.
Guillermo Varela of Brazil's Flamengo, left, and Gabriel Rojas of Argentina's Racing Club battle for the ball during a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match in Rio de Janeiro.
Argentina's Racing Club players argue with referee Jesus Valenzuela during a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match against Brazil's Flamengo in Rio de Janeiro.
Santiago Solari of Argentina's Racing Club, left, controls the ball during a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match against Brazil's Flamengo in Rio de Janeiro.
Jorge Carrascal of Brazil's Flamengo, left, is challenged by Gaston Martirena of Argentina's Racing Club during a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match in Rio de Janeiro.
Gabriel Rojas of Argentina's Racing Club, left, and Guillermo Varela of Brazil's Flamengo battle for the ball during a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match in Rio de Janeiro.
Alex Sandro of Brazil's Flamengo, left, and Nazareno Colombo of Argentina's Racing Club go for a header during a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match in Rio de Janeiro.
Argentina's Racing Club players pose for a group photo prior to the Copa Libertadores semifinal first leg soccer match against Brazil's Flamengo in Rio de Janeiro.
Brazil's Flamengo players pose for a group photo prior to the Copa Libertadores semifinal first leg soccer match against Argentina's Racing Club in Rio de Janeiro.