Flamengo 1-0 Racing Club, Copa Libertadores Semi-final: Jorge Carrascal Goal Gives FLA Early Edge

Midfielder Jorge Carrascal scored late to give Flamengo a 1-0 win over Argentina’s Racing Club at home in the first leg of the Copa Libertadores semifinal series. Carrascal, a Colombian international, scored the game-winner in the 88th minute for the three-time Libertadores champions. Flamengo is aiming for its first Copa Libertadores title since 2022 and also trying to give Brazil an eighth title in the past nine editions. The second leg will be played next Wednesday in Buenos Aires. The tournament final is scheduled for Nov. 29 in estadio Monumental in Lima, Peru.

Brazil Argentina Soccer Copa Libertadores Semi-final 1st Leg Flamengo vs Racing Club: 1
Copa Libertadores Semi-final 1st Leg: Flamengo vs Racing Club | Photo: AP/Bruna Prado

Argentina's Racing Club players leave the field after losing 1-0 against Brazil's Flamengo at the end of a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match in Rio de Janeiro.

Brazil Argentina Copa Libertadores Semi-final 1st Leg Flamengo vs Racing Club: Jorge Carrascal
Copa Libertadores Semi-final 1st Leg: Flamengo vs Racing Club | Photo: AP/Bruna Prado
Jorge Carrascal of Brazil's Flamengo, center, celebrates with teammates after scoring his side's opening goal against Argentina's Racing Club during a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match in Rio de Janeiro.

Brazil Argentina Copa Libertadores Semi-final 1st Leg Flamengo vs Racing Club: Guillermo Varela
Copa Libertadores Semi-final 1st Leg: Flamengo vs Racing Club | Photo: AP/Bruna Prado
Guillermo Varela of Brazil's Flamengo, left, and Gabriel Rojas of Argentina's Racing Club battle for the ball during a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match in Rio de Janeiro.

Brazil Argentina Copa Libertadores Semi-final 1st Leg Flamengo vs Racing Club: Jesus Valenzuela
Copa Libertadores Semi-final 1st Leg: Flamengo vs Racing Club | Photo: AP/Bruna Prado
Argentina's Racing Club players argue with referee Jesus Valenzuela during a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match against Brazil's Flamengo in Rio de Janeiro.

Brazil Argentina Copa Libertadores Semi-final 1st Leg Flamengo vs Racing Club: Santiago Solari
Copa Libertadores Semi-final 1st Leg: Flamengo vs Racing Club | Photo: AP/Bruna Prado
Santiago Solari of Argentina's Racing Club, left, controls the ball during a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match against Brazil's Flamengo in Rio de Janeiro.

Brazil Argentina Copa Libertadores Semi-final 1st Leg Flamengo vs Racing Club: Jorge Carrascal
Copa Libertadores Semi-final 1st Leg: Flamengo vs Racing Club | Photo: AP/Bruna Prado
Jorge Carrascal of Brazil's Flamengo, left, is challenged by Gaston Martirena of Argentina's Racing Club during a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match in Rio de Janeiro.

Brazil Argentina Soccer Copa Libertadores Semi-final 1st Leg Flamengo vs Racing Club: Gabriel Rojas
Copa Libertadores Semi-final 1st Leg: Flamengo vs Racing Club | Photo: AP/Bruna Prado
Gabriel Rojas of Argentina's Racing Club, left, and Guillermo Varela of Brazil's Flamengo battle for the ball during a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match in Rio de Janeiro.

Brazil Argentina Soccer Copa Libertadores Semi-final 1st Leg Flamengo vs Racing Club: Alex Sandro
Copa Libertadores Semi-final 1st Leg: Flamengo vs Racing Club | Photo: AP/Bruna Prado
Alex Sandro of Brazil's Flamengo, left, and Nazareno Colombo of Argentina's Racing Club go for a header during a Copa Libertadores semifinal first leg soccer match in Rio de Janeiro.

Brazil Argentina Soccer Copa Libertadores Semi-final 1st Leg Flamengo vs Racing Club
Copa Libertadores Semi-final 1st Leg: Flamengo vs Racing Club | Photo: AP/Bruna Prado
Argentina's Racing Club players pose for a group photo prior to the Copa Libertadores semifinal first leg soccer match against Brazil's Flamengo in Rio de Janeiro.

Brazil Argentina Soccer Copa Libertadores Semi-final 1st Leg Flamengo vs Racing Club
Copa Libertadores Semi-final 1st Leg: Flamengo vs Racing Club | Photo: AP/Bruna Prado
Brazil's Flamengo players pose for a group photo prior to the Copa Libertadores semifinal first leg soccer match against Argentina's Racing Club in Rio de Janeiro.

