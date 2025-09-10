Ecuador's Kendry Paez celebrates winning a World Cup 2026 qualifying soccer match against Argentina at Banco Pichincha stadium in Guayaquil, Ecuador.
Argentina's Rodrigo De Paul, right, and Ecuador's Pedro Vite battle for the ball during a World Cup 2026 qualifying soccer match at Banco Pichincha stadium in Guayaquil, Ecuador.
Argentina's coach Lionel Scaloni reacts during a World Cup 2026 qualifying soccer match against Ecuador at Banco Pichincha stadium in Guayaquil, Ecuador.
Ecuador's Kendry Paez (10) and Argentina's Julian Alvarez battle for the ball during a World Cup 2026 qualifying soccer match at Banco Pichincha stadium in Guayaquil, Ecuador.
Ecuador's Kevin Rodriguez, left, and Argentina's Alexis Mac Allister battle for the ball during a World Cup 2026 qualifying soccer match at Banco Pichincha stadium in Guayaquil, Ecuador.
Ecuador's Enner Valencia applauds fans after getting subbed off during a World Cup 2026 qualifying soccer match against Argentina at Banco Pichincha stadium in Guayaquil, Ecuador.
Ecuador's Moises Caicedo (23) leaves the field after receiving a red card during a World Cup 2026 qualifying soccer match against Argentina at Banco Pichincha stadium in Guayaquil, Ecuador.
Ecuador's Enner Valencia scores his side's first goal against Argentina, from the penalty spot, during a World Cup 2026 qualifying soccer match at Banco Pichincha stadium in Guayaquil, Ecuador.
Argentina's Lautaro Martinez (22) and Ecuador's Willian Pacho battle for the ball during a World Cup 2026 qualifying soccer match at Banco Pichincha stadium in Guayaquil, Ecuador.
Argentina's Alexis Mac Allister, right, and Ecuador's Joel Ordonez battle for the ball during a World Cup 2026 qualifying soccer match at Banco Pichincha stadium in Guayaquil, Ecuador.