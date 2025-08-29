West Delhi Lions Vs South Delhi Superstarz Live Streaming, DPL 2025 Eliminator: Toss Update, Playing XIs

The toss for the Delhi Premier League 2025 Eliminator between West Delhi Lions and South Delhi Superstarz has been delayed due to rain. Stay tuned for latest update on this match
West Delhi Lions vs South Delhi Superstarz Playing XIs
To be announced after toss
Full Squads:
South Delhi Superstarz Squad: Tejasvi Dahiya(w/c), Anmol Sharma, Vision Panchal, Sumit Kumar Beniwal, Kunwar Bidhuri, Manish Sehrawat, Sumit Mathur, Digvesh Singh Rathi, Abhishek Khandelwal, Aman Bharti, Divansh Rawat, Ankur Kaushik, Gulzar Sandhu, Prikshit Sehrawat, Yatish Singh, Rohan Rana, Himanshu Chauhan, Sarthak Ray, Saksham Gahlot, Aryaveer Kohli, Adviteya Sinha, Sagar Tanwar, Ayush Badoni
West Delhi Lions Squad: Krish Yadav(w), Ankit Kumar, Nitish Rana(c), Mayank Gusain, Ayush Doseja, Hrithik Shokeen, Ravneet Tanwar, Manan Bhardwaj, Tishant Dabla, Shivank Vashisht, Anirudh Chowdhary, Shubham Dubey, Ishant Sharma, Naman Tiwari, Laxman, Shantanu Yadav, Vishal Abhua, Vikas rana, Akshay Kapoor, Bhangwan Singh, Kabir Sachdeva, Vedant Sehwag, Rishabh Singh Rana
West Delhi Lions vs South Delhi Superstarz Live Streaming
West Delhi Lions vs South Delhi Superstarz, DPL 2025 Eliminator can be watched live on JioHotstar app and website.