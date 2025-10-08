The ICC Men’s T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025 continues as United Arab Emirates (UAE) entertain Qatar on October 8 at Al Amerat Cricket Ground in Oman. This match is crucial for both teams as they aim to secure one of the three spots available for the 2026 T20 World Cup.
The two teams that have already earned qualification from the ICC T20 World Cup Africa Regional Qualifiers are Zimbabwe and Namibia.
United Arab Emirates Vs Qatar - Squads
United Arab Emirates Squad: Muhammad Waseem(c), Aryansh Sharma(w), Jonathan Figy, Alishan Sharafu, Basil Hameed, Dhruv Parashar, Harshit Kaushik, Muhammad Irfan, Junaid Siddique, Haider Ali, Muhammad Rohid Khan, Muhammad Farooq, Rahul Chopra, Simranjeet Singh, Zahid Ali
Qatar Squad: Imal Liyanage(w/c), Mujeeb ur Rehman, Muhammad Tanveer, Muhammad Asim, Shahzaib Jamil, Amir Farooq, Daniel Archer Louis, Mirza Mohammed Baig, Saqlain Arshad, Owais Ahmed, Mohammad Ikramullah Khan, Muhammad Murad, Arif Nasir Uddin
UAE Vs Qatar, ICC Men’s T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025: Live Streaming
When to watch UAE Vs Qatar, ICC Men’s T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025?
The UAE Vs Qatar, ICC Men’s T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025 will be played on Wednesday, 8 October at 4:00 PM IST.
Where to watch UAE Vs Qatar, ICC Men’s T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025?
UAE Vs Qatar, ICC Men’s T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025 Group 1, Match 2 will be available to live stream on FanCode application and website in India.