Sylhet Titans Vs Noakhali Express Live Streaming, Bangladesh Premier League 2025-26: Toss Update, Playing XIs

Sylhet Titans lying fourth in six-team standings with two points
Noakhali Express sixth in Bangladesh Premier League 2025-26 with zero points
Noakhali won the toss and elected to bat first
Sylhet Titans clash with Noakhali Express in Match 13 of the Bangladesh Premier League 2025-26 at the Sylhet International Stadium on 5 January 2026 (12:30 PM IST). Sylhet Titans, led by Mehidy Hasan Miraz, will look to bounce back after a recent loss and are boosted by Parvez Hossain Emon’s runs and Khaled Ahmed’s wickets this season.
Noakhali Express, a new franchise in the BPL, have struggled early with three straight defeats and will be under pressure to turn things around. Key players like Haider Ali and Maaz Sadaqat must fire if Express are to compete. Sylhet’s more consistent form makes them slight favourites in this intriguing T20 showdown.
Sylhet Titans Vs Noakhali Express, Bangladesh Premier League 2025-26: Toss Update
Noakhali Express won the toss and elected to bat first against Sylhet Titans.
Sylhet Titans Vs Noakhali Express, Bangladesh Premier League 2025-26: Playing XIs
Sylhet Titans: Moeen Ali, Mehidy Hasan Miraz(c), Zakir Hasan, Tawfique Khan, Parvez Hossain Emon(w), Ethan Brookes, Afif Hossain, Azmatullah Omarzai, Nasum Ahmed, Khaled Ahmed, Mohammad Amir
Noakhali Express: Soumya Sarkar, Habibur Rahman Sohan, Mahidul Islam Ankon(w), Haider Ali(c), Mohammad Nabi, Munim Shahriar, Hasan Mahmud, Bilal Sami, Mehedi Hasan Rana, Zahir Khan, Abu Jayed
Sylhet Titans Vs Noakhali Express, Bangladesh Premier League 2025-26: Live Streaming Info
Where will the Sylhet Titans Vs Noakhali Express, Bangladesh Premier League 2025-26 match be telecast and live streamed?
The Sylhet Titans Vs Noakhali Express, Bangladesh Premier League 2025-26 match will be live streamed in India on the FanCode app and website. There will be no television broadcasts of the game in the country.
Sylhet Titans Vs Noakhali Express, Bangladesh Premier League 2025-26: Squads
Sylhet Titans: Mehidy Hasan Miraz(c), Hazratullah Zazai, Zakir Hasan, Parvez Hossain Emon(w), Ethan Brookes, Afif Hossain, Azmatullah Omarzai, Rahatul Ferdous, Nasum Ahmed, Khaled Ahmed, Mohammad Amir, Mominul Haque, Rony Talukdar, Ariful Islam Jony, Ebadot Hossain, Shohidul Islam, Salman Irshad, Saim Ayub, Aaron Jones, Ruyel Miah, Tawfique Khan, Angelo Mathews
Noakhali Express: Habibur Rahman Sohan, Maaz Sadaqat, Sabbir Hossain, Mahidul Islam Ankon, Haider Ali(c), Jaker Ali(w), Rejaur Rahman Raja, Hasan Mahmud, Bilal Sami, Mehedi Hasan Rana, Zahir Khan, Soumya Sarkar, Nazmul Islam Apu, Kusal Mendis, Shykat Ali, Shahadat Hossain Dipu, Musfik Hasan, Ihsanullah, Ibrar Ahmad, Rahmat Ali, Abu Hasim