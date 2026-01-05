Sylhet Titans Vs Noakhali Express Live Streaming, Bangladesh Premier League 2025-26: Toss Update, Playing XIs

Here is all you need to know about match 13 of Bangladesh Premier League 2025-26 between Sylhet Titans and Noakhali Express: preview, toss update, playing XIs, squads and live streaming information

Sylhet Titans Vs Noakhali Express Live Streaming, Bangladesh Premier League 2025-26: Toss Update, Playing XIs Photo: X/ BCBTigers
  • Sylhet Titans lying fourth in six-team standings with two points

  • Noakhali Express sixth in Bangladesh Premier League 2025-26 with zero points

  • Noakhali won the toss and elected to bat first

Sylhet Titans clash with Noakhali Express in Match 13 of the Bangladesh Premier League 2025-26 at the Sylhet International Stadium on 5 January 2026 (12:30 PM IST). Sylhet Titans, led by Mehidy Hasan Miraz, will look to bounce back after a recent loss and are boosted by Parvez Hossain Emon’s runs and Khaled Ahmed’s wickets this season.

Noakhali Express, a new franchise in the BPL, have struggled early with three straight defeats and will be under pressure to turn things around. Key players like Haider Ali and Maaz Sadaqat must fire if Express are to compete. Sylhet’s more consistent form makes them slight favourites in this intriguing T20 showdown.

Sylhet Titans Vs Noakhali Express, Bangladesh Premier League 2025-26: Toss Update

Noakhali Express won the toss and elected to bat first against Sylhet Titans.

Sylhet Titans Vs Noakhali Express, Bangladesh Premier League 2025-26: Playing XIs

Sylhet Titans: Moeen Ali, Mehidy Hasan Miraz(c), Zakir Hasan, Tawfique Khan, Parvez Hossain Emon(w), Ethan Brookes, Afif Hossain, Azmatullah Omarzai, Nasum Ahmed, Khaled Ahmed, Mohammad Amir

Noakhali Express: Soumya Sarkar, Habibur Rahman Sohan, Mahidul Islam Ankon(w), Haider Ali(c), Mohammad Nabi, Munim Shahriar, Hasan Mahmud, Bilal Sami, Mehedi Hasan Rana, Zahir Khan, Abu Jayed

Sylhet Titans Vs Noakhali Express, Bangladesh Premier League 2025-26: Live Streaming Info

Where will the Sylhet Titans Vs Noakhali Express, Bangladesh Premier League 2025-26 match be telecast and live streamed?

The Sylhet Titans Vs Noakhali Express, Bangladesh Premier League 2025-26 match will be live streamed in India on the FanCode app and website. There will be no television broadcasts of the game in the country.

Sylhet Titans Vs Noakhali Express, Bangladesh Premier League 2025-26: Squads

Sylhet Titans: Mehidy Hasan Miraz(c), Hazratullah Zazai, Zakir Hasan, Parvez Hossain Emon(w), Ethan Brookes, Afif Hossain, Azmatullah Omarzai, Rahatul Ferdous, Nasum Ahmed, Khaled Ahmed, Mohammad Amir, Mominul Haque, Rony Talukdar, Ariful Islam Jony, Ebadot Hossain, Shohidul Islam, Salman Irshad, Saim Ayub, Aaron Jones, Ruyel Miah, Tawfique Khan, Angelo Mathews

Noakhali Express: Habibur Rahman Sohan, Maaz Sadaqat, Sabbir Hossain, Mahidul Islam Ankon, Haider Ali(c), Jaker Ali(w), Rejaur Rahman Raja, Hasan Mahmud, Bilal Sami, Mehedi Hasan Rana, Zahir Khan, Soumya Sarkar, Nazmul Islam Apu, Kusal Mendis, Shykat Ali, Shahadat Hossain Dipu, Musfik Hasan, Ihsanullah, Ibrar Ahmad, Rahmat Ali, Abu Hasim

Get the Latest Cricket News, today's match Live Cricket Scores, Match Results, and upcoming cricket series & schedule at Outlook India. To follow our special coverage of the India vs South Africa 2025, news updates, IND vs SA Test, ODI & T20I schedule, full squads, and batting & bowling stats.

