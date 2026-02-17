Pakistan A Vs UAE LIVE Score, Women’s Asia Cup Rising Stars 2026: PAKW-A Eye Win Against UAE

Pakistan A Vs UAE LIVE Score, Women’s Asia Cup Rising Stars 2026: Squads
United Arab Emirates Women Squad: Theertha Satish(w), Esha Oza(c), Samaira Dharnidharka, Rinitha Rajith, Heena Hotchandani, Keziah Miriam Sabin, Al Maseera Jahangir, Vaishnave Mahesh, Indhuja Nandakumar, Athige Silva, Suraksha Kotte, Archara Supriya, Udeni Chathurika, Lavanya Keny, Siya Gokhale
Pakistan A Women Squad: Yusra Amir(w), Shawaal Zulfiqar, Omaima Sohail, Eman Naseer, Hafsa Khalid(c), Huraina Sajjad, Gull Rukh, Waheeda Akhtar, Anosha Nasir, Neha Sharmin, Momina Riasat, Lubna Behram, Komal Khan, Noreen Yaqoob, Syeda Masooma Zahra, Umm-e-Hani
Fans can catch live coverage of the Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 through the Sony LIV app and website. In India, the tournament will also be broadcast on Sony Sports Ten 1, Ten 1 HD, Ten 3, Ten 3 HD, Ten 4 Tamil, and Ten 4 Telugu.
Hello, we’re back with another live blog for Pakistan A vs UAE, Women’s Asia Cup Rising Stars 2026. Stay tuned for live updates.