Pakistan A Vs UAE LIVE Score, Women’s Asia Cup Rising Stars 2026: PAKW-A Eye Win Against UAE

Pakistan A Vs UAE LIVE Cricket Score, Women’s Asia Cup Rising Stars 2026: Catch play-by-play updates of Group A Match 10 between Pakistan A Women Vs UAE Women at the Terdthai Cricket Ground in Bangkok on Tuesday, 17 February

Pakistan A Vs UAE LIVE Score, Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 Updates
UAE Women's team celebrating India's Anushka Sharma's wicket in Women's Asia Cup Rising Stars 2026 UAE Cricket/Instagram
Pakistan A vs UAE LIVE Score, Women’s Asia Cup Rising Stars 2026: Hello and welcome to our live coverage of Group A Match 10 between Pakistan A Women and UAE Women at the Terdthai Cricket Ground in Bangkok on Tuesday, 17 February. UAE Women come into this clash unbeaten, having won both their matches, including a 7-wicket triumph over India A Women, and will be high on confidence. Pakistan A Women, after a win against Nepal and a loss to India A, will be eager to bounce back and halt UAE’s perfect run while climbing the points table.
Pakistan A Vs UAE LIVE Score, Women’s Asia Cup Rising Stars 2026: Squads

United Arab Emirates Women Squad: Theertha Satish(w), Esha Oza(c), Samaira Dharnidharka, Rinitha Rajith, Heena Hotchandani, Keziah Miriam Sabin, Al Maseera Jahangir, Vaishnave Mahesh, Indhuja Nandakumar, Athige Silva, Suraksha Kotte, Archara Supriya, Udeni Chathurika, Lavanya Keny, Siya Gokhale

Pakistan A Women Squad: Yusra Amir(w), Shawaal Zulfiqar, Omaima Sohail, Eman Naseer, Hafsa Khalid(c), Huraina Sajjad, Gull Rukh, Waheeda Akhtar, Anosha Nasir, Neha Sharmin, Momina Riasat, Lubna Behram, Komal Khan, Noreen Yaqoob, Syeda Masooma Zahra, Umm-e-Hani

Pakistan A Vs UAE LIVE Score, Women’s Asia Cup Rising Stars 2026: Streaming Info

Fans can catch live coverage of the Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 through the Sony LIV app and website. In India, the tournament will also be broadcast on Sony Sports Ten 1, Ten 1 HD, Ten 3, Ten 3 HD, Ten 4 Tamil, and Ten 4 Telugu.

Pakistan A Vs UAE LIVE Score, Women’s Asia Cup Rising Stars 2026: Hello!

Hello, we’re back with another live blog for Pakistan A vs UAE, Women’s Asia Cup Rising Stars 2026. Stay tuned for live updates.

